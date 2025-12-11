Dwayne „ The Rock ” Johnsonkvízmozi

Mennyire ismeri Dwayne „The Rock” Johnson filmjeit? Csak az igazi rajongók tudják kitölteni a kvízünket!

Tesztelje a tudását a színész-akcióhős legismertebb szerepeiről.

Csépányi Balázs
2025. 12. 11. 5:16
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 5
Rock melyik filmben alakít speciális ügynököt, aki egy hatalmas fehér gorillát próbál megmenteni?

Borítókép:  Dwayne „The Rock” Johnson  (Forrás: MTI/EPA/Nina Prommer Fotó: Nina Prommer)

 

