Rendkívüli

Eldőlt: börtönben marad Gyárfás Tamás

csercsa balázstisza pártTisza-adómagyar péter

Magyar Péter át akarja verni a szavazókat + videó

A Tisza Párt úgy akarja megnyerni a választást, hogy mást mond a választóknak, mint amit valójában tervez – mondta a Tiszából kiugrott szakértő. Csercsa Balázs elárulta, hogy valós az Index által korábban nyilvánosságra hozott tiszás megszorítócsomag.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 13:21
Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője a közszolgálati televízió kedd reggeli műsorában elárulta, hogy létezik egy úgynevezett konvergenciaprogram, amely egészen 2035-ig tartalmazza a megvalósítandó célokat és eszközöket. Emellett pedig készül egy kampányprogram, amelyet az ígéretek ellenére még mindig nem mutattak be.

A korábban az Index által nyilvánosságra hozott hatszázoldalas dokumentum kapcsán Csercsa Balázs felnevetett, majd aláhúzta: ez valós, a pártban keringő tanulmánygyűjtemény, amelynek alapján a kormányprogram is készül.

Korábban Magyar Péter nem tagadta ezt a tanulmányt, sőt ő maga jelentette be még októberben ennek a pontjait

– közölte Csercsa Balázs, és elárulta azt is, a kilépését követően sokan megköszönték, köztük tiszások is, hogy ki mert állni, mert ők is ugyanazokat gondolják és tapasztalják, amit elmondott, és ők is gondolkodtak már azon, hogy érdemes-e ezt folytatni.

Úgy akarja megnyerni a választást, hogy mást mond a választóknak, mint amit tervez

– tette hozzá Csercsa Balázs.

Példaként elmondta, volt olyan fiatal magyar gazda, aki arról számolt be neki, azért nem mernek belevágni a méhészetbe, mert attól tartanak, ha Magyar Péter kerül hatalomra, az ukrán hamisított méz elárasztja majd a piacot. 

Sajnos nem tudtam neki azt mondani, hogy ez nem lesz így

– fűzte hozzá a volt tiszás vezető.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

