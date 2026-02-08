dávid dóratisza pártmagyar péter

Egyre durvább összefonódások a Tisza és a nemzetközi pénzügyi rendszer között

Kapitány István után újabb tiszás politikusnál vetődik fel a gyanú, hogy nem véletlenül bukkan fel a Tisza nevű projektben. Dávid Dóra korábban a Meta jogtanácsosaként részvényeket is szerzett a cégnél. Európai parlamenti mandátuma megkezdése előtt eladta ezeket az értékpapírokat. A képviselő ma 12-féle részvénnyel rendelkezik, többek között a Vanguardnál, a Meta második legnagyobb részesedéssel bíró tulajdonosánál is. A Tisza Pártnak pedig valaki láthatóan feltekerte a hangerőt a Facebookon.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 17:00
Dávid Dóra, a Tisza Párt EP-képviselője és Magyar Péter pártelnök (Forrás: Facebook)
Fotó: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kapitány István után újabb tiszás politikusnál vetődik fel a gyanú, hogy nem véletlenül bukkan fel a Tisza nevű projektben. Dávid Dóra korábbi pályafutása során szorosan kötődött globális nagyvállalati körökhöz, és úgy tűnik, ma is érdeke fűződik hozzájuk.

Dávid Dóra ukrán pólóban tapsolt az EP-ben, magyar zászlós pólót kapott ajándékba. Nem is tudott mit kezdeni vele (Forrás: Facebook)

Dávid Dóra már azelőtt is nagyon jól keresett, hogy a Tisza európai parlamenti képviselője lett. Dávid ugyanis azt megelőzően a Facebook, az Instagram vagy a WhatsApp anyavállalatának számító Meta londoni irodájának jogtanácsosa volt, ahol korábbi jövedelmi nyilatkozata szerint az azt megelőző három év átlagában 

évente bruttó 194 429 angol font alapfizetést és bónuszt kapott (ez mai árfolyamon évi körülbelül 90 millió forintot jelent). 

Emellett részvényjuttatásokat is kapott, de európai parlamenti mandátuma megkezdése előtt eladta az összes Meta részvényét.

Dávid Dóra idei vagyonnyilatkozata szerint a képviselő 12-féle értékpapírral rendelkezik, többek között a Vanguardnál, a Meta második legnagyobb részesedéssel bíró tulajdonosánál.

 

De mi is az a Vanguard?

A Vanguard a világ egyik legnagyobb befektetéskezelő cége, és számos nagy vállalatban van tulajdonrésze. 

Jelentős részvénycsomaggal rendelkezik olyan technológiai óriásokban is, mint az Apple, a Microsoft vagy a Meta Platforms (a Facebook anyavállalata). 

A 2025-ös tőzsdei adatok szerint a Vanguard a Meta legnagyobb intézményi tulajdonosai közé tartozik mintegy 8,8-8,9  százalékos részesedéssel, ami azt jelenti, hogy az intézményi befektetők között 

egyik legnagyobb tulajdonosnak számít a cégnél, közvetlenül az alapító Mark Zuckerberg után.

Mindezek fényében Dávid Dóra Meta-részvényeinek értékesítése inkább tűnik látszatintézkedésnek, mint valódi üzletnek. A Vanguard egyébként intézményi befektetőként rendelkezik részvényekkel a Shellnél is (Kapitány István a Shelltől érkezett a Tisza Párthoz), körülbelül 5-5,5  százalékos tulajdonrésszel. 

 

Mi lehet Dávid Dóra szerepe a Tisza Pártban?

Mint korábban beszámoltunk róla, valaki láthatóan feltekerte a hangerőt a Facebookon: a hírfolyamokat elárasztották a Tisza Párt jelöltjeinek posztjai. 

Olyan szinten, hogy Magyar Péterék már a látszatra sem adnak: a Tisza-vezér korábban állva hagyta Trumpot, Obamát, Taylor Swiftet, de még Cristiano Ronaldót is. 

Korábban Czeglédi Zoltán balos elemző is kifakadt a témában, ugyanis írt egy kritikus posztot Magyar Péterről, amely sokáig szépen terjedt, majd jött egy üzenet a Facebooktól, hogy problémák vannak az oldalával, veszélyben a növekedés. 

Az elemző akkor számon is kérte Dávid Dórát, hogy mi alapján korlátozza a Facebook, de a Tisza Párt képviselője azóta sem adott magyarázatot a témában.

 

Magyargyűlölő munkatársak

Érdemes arra is felhívni a figyelmet, hogy míg a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselői jellemzően magyar munkatársakat alkalmaznak asszisztensként, addig a Tisza Pártnál ezekre a pozíciókra túlnyomórészt külföldi személyek kerültek, ami tovább erősíti a párt nemzetközi kötődésekre épülő működésének képét.

Dávid Dóra asszisztense például az a Björn Alexander Warren, aki korábban abban az ALDE liberális pártcsaládban dolgozott, amelynek vezetője a korrupciós botrányokba belebukott, magyargyűlölő Guy Verhofstadt volt.

A férfi a Donald Tusk baloldali lengyel miniszterelnök pártjában politizáló Danuta Hübner szakpolitikai tanácsadója is volt, majd 2023 év végéig Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter, korábbi EP-képviselő munkáját segítette, különös tekintettel a kül- és biztonságpolitikára és kifejezetten az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokra.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfrancesca

Lehet, hogy ez a pszichopata ebben is hazudik?

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.