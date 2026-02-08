Már a látszatra sem adnak: izomból tolja a Tisza kampányát a Facebook

Brüsszel már megint ráparancsolhatott a közösségi média cégekre: minden második poszt a falamon számomra ismeretlen tiszás jelöltektől származik – írja Facebook-bejegyzésében Dornfeld László, az Alapjogokért Központ elemzője.

De miért is tekerhette fel a Facebook ennyire a Tisza Párt kampányát? Hogy pontosan mi áll a háttérben azt nem tudni, az viszont bizonyos, hogy

a Tisza Párt európai parlamenti képviselője Dávid Dóra, a Meta – a Facebookot üzemeltető techóriás – egykori jogtanácsosa.

Korábban Czeglédi Zoltán balos elemző fakadt ki a témában, ugyanis írt egy kritikus posztot Magyar Péterről, amely sokáig szépen terjedt, majd jött egy üzenet a Facebook-tól, hogy problémák vannak az oldalával, veszélyben a növekedés. Az elemző akkor számon kérte Dávid Dórát, hogy mi alapján korlátozza a Facebook, de a Tisza Párt képviselője azóta sem adott magyarázatot a témában.

Magyar Péterék pofátlansága nem ismer határt a Facebookon sem: C. Ronaldot is helyben hagyják

A Mandiner korábban a Facebookon összehasonlította Magyart

a világ – talán – jelenleg legnagyobb hatalmú emberével (Donald J. Trump),

annak egyik, Facebookon nagyon aktív elődjével (Barack Obama),

két híres, az online térben erősen jelenlevő demokrata politikussal (Alexandria Ocasio-Cortez és Bernie Sanders),

valamint Taylor Swifttel, és két híres sportolóval (Cristiano Ronaldo és Hosszú Katinka).

megvizsgálták Orbán Viktort is, és a Facebook hivatalos Facebook-oldalát.

Magyar Péternél így 78 interakció jött ki ezer követőre vetítve – ami több mint hétszerese a második helyezett Alexandria Ocasio-Cortez mutatójának, tizenháromszorosa Orbán Viktorénak, és tizenhétszerese Donald Trump adatának.

Fotó: Mandiner

Összehasonlításképp: a számok szerint Taylor Swift híresen aktív rajongótábora nyolc és félszer tunyább, mint a tiszások; és – szigorúan a kutatás számai szerint – Hosszú Katinka csupán tizedannyi Facebook-felhasználót érdekel, mint a Tisza politikusa.