Megjelent a tiszások hazugságbibliája, az előszó a legérdekesebb + videó

A Tisza Párt kamuprogramjával szemben Magyar Péter valójában egy brüsszeli rendszert akar, ami minden magyar családot rosszul érintene – hívta fel a figyelmet az építési és közlekedési miniszter.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 13:53
Fotó: AFP/Kisbenedek Attila
A Tisza hazugságbibliájának az előszava a legérdekesebb, leírták benne, amit már korábban is elmondtak, hogy ha elárulnák a valós programjukat, senki nem szavazna rájuk – mutatott rá Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter emlékeztetett: a Tisza Párt programjaként megjelent szövegről mindenki tudja, hogy kamu.

Lázár János (Forrás: Facebook)

Lázár János hangsúlyozta: Magyar Péter egy brüsszeli rendszert akar, ami

megszünteti a családosok adókedvezményét, megszünteti a 13. és 14. havi nyugdíjat és megszünteti a rezsicsökkentést is.

– Ami pedig például a közlekedésben tett ígéreteket illeti, ezt mi vagy megcsináltuk, vagy sokkal hamarabb meg fogjuk csinálni, mint ahogy ők ígérik – közölte a miniszter.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)


