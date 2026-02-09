Megjelent a tiszások hazugságbibliája, az előszó a legérdekesebb + videó

A Tisza hazugságbibliájának az előszava a legérdekesebb, leírták benne, amit már korábban is elmondtak, hogy ha elárulnák a valós programjukat, senki nem szavazna rájuk – mutatott rá Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter emlékeztetett: a Tisza Párt programjaként megjelent szövegről mindenki tudja, hogy kamu.

Lázár János (Forrás: Facebook)

Lázár János hangsúlyozta: Magyar Péter egy brüsszeli rendszert akar, ami

megszünteti a családosok adókedvezményét, megszünteti a 13. és 14. havi nyugdíjat és megszünteti a rezsicsökkentést is.

– Ami pedig például a közlekedésben tett ígéreteket illeti, ezt mi vagy megcsináltuk, vagy sokkal hamarabb meg fogjuk csinálni, mint ahogy ők ígérik – közölte a miniszter.