Megvágná a béreket és kórházakat záratna be az új tiszás szakértő + videó

Újabb megszorító javaslatok láttak napvilágot a Tisza Párt környezetében. Mihályi Péter szerint kevesebb fizetésre van szükség, és a jelenlegi kórházi hálózat jelentős részét be kellene zárni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 9:35
Mihályi Péter
Újabb megszorításokat sürgető elképzelésekkel jelentkezett a Tisza Párt környezetében feltűnt Mihályi Péter. A Magyar Nemzet már beszámolt róla, miként lett a Horn-kormány egykori helyettes államtitkárából, valamint a Gyurcsány-kormány idején bevezetett vizitdíj egyik szellemi atyjából a Tisza Párt szakértője. Az Ellenpont most újabb felvételeket tett közzé, amelyekben Mihályi radikális lépésekről beszél: álláspontja szerint a kórházak jelentős részét be kellene zárni, és a reálkeresetek növekedését is meg kellene fékezni, mert úgy véli, a bérek túlzottan emelkedtek.

Újabb megszorító tervekkel állt elő a Tisza környékén felbukkanó Mihályi Péter (Forrás: Ellenpont)

 

Visszafogná a béreket és megszorításokat sürget

Az SZDSZ-ből érkező közgazdász, Mihályi Péter a megszorítások első és legfontosabb lépéseként a reálbérek növekedésének megállítását jelölte meg. Álláspontja szerint nem kedvező folyamat, hogy a bérek az inflációt meghaladó ütemben emelkednek, miközben a gazdaság stagnál.

A Tisza holdudvarában feltűnt szakértő úgy véli: egy esetleges kormányváltás után gátat kellene szabni a további béremelkedésnek, mert szerinte a jelenlegi dinamika nem fenntartható.

– Hogy 5-6 százalékkal nő Magyarországon a reálbér, vagyis hogy 2025 első néhány hónapjában ennyivel növekedett, miközben a gazdaság stagnál, ez fenntarthatatlan.

Tehát itt nincs alternatívája a legszigorúbb megszorításoknak,

nem költhet a kormány öt százalékkal többet, ha a gazdaság nem nő. Erre a következő kormány rá lesz kényszerítve – mondta.

Mihályi szerint a reálbérek emelkedése kedvezőtlen folyamat, ezért megszorításokra lenne szükség, amelyeket egy esetleges tiszás kormánynak kellene végrehajtania.

Ez összhangban áll a Tisza Párt gazdasági elképzeléseivel: az átlag- és mediánbérekre a jelenlegi 15 százalék helyett 22 százalékos, a bruttó 1,25 millió forint feletti jövedelmekre pedig 33 százalékos progresszív adókulcsot vezetnének be a párt kiszivárgott megszorítócsomagja szerint. Egy ilyen adóemelés a reálbérek azonnali csökkenését eredményezné.

 

Kórházakat zárna be a közgazdász

Mihályi másik javaslata az egészségügyi rendszer szűkítése: az állami kórházak jelentős részét bezárná, a betegek ellátását pedig néhány központi intézményre korlátozná. Akik számára ez nem jelentene megoldást, azoknak a fizetős egészségügyi szolgáltatások maradnának.

– Itt egyetlen döntő lépés van, amin húsz éve hezitál a magyar egészségügy és a magyar politikai kormányzat,

ez a kórházak bezárása.

Nincs más mód, ennyi kórházi ágy mellé nem lehet orvost és nővért állítani – érvelt Mihályi egy podcastben a kórházbezárások mellett.

Az elképzelés nem új a Tisza Párt környezetében: Mihályi egykori kollégája, a párt mellett szintén feltűnt Kóka János korábban a hazai kórházak felének bezárását vetette fel. Magyar Péter egészségügyi tanácsadója, a Gyurcsány-kormány egykori miniszteri biztosa, Túri Péter pedig az ingyenes egészségügy teljes felszámolásáról beszélt, mondván: le kell számolni a „Mert ez nekünk jár!” szemlélettel, még ha ez kezdetben szavazatvesztéssel is jár.

(…) ma már a Tesco-pénztáros szintjén is megjelenik az az egyértelmű szándék, miszerint inkább fizetne az ellátásért, csak haladjon valahova a dolog

– jelentette ki a szakértő.

Ez a szemlélet a Tisza Párt kiszivárgott egészségügyi programjában is megjelenik. A nyilvánosságra került tervek szerint a párt alapjaiban alakítaná át a jelenlegi, társadalombiztosításon alapuló rendszert, és egy új finanszírozási modellt vezetne be. A koncepció a magánbiztosítók szerepének jelentős erősítésére épülne, ami egy, az amerikai mintához hasonló, biztosító-központú egészségügyi struktúra irányába mozdítaná el a hazai ellátást.

Az amerikai egészségügyi finanszírozás alapvetően töredezett rendszer, amely főként magánbiztosításra épül, kiegészítve az idősek számára működő Medicare-rel és a rászorultsági alapon járó Medicaid programmal. Bár a megfizethető egészségügyi törvény bővítette a Medicaid lefedettségét, az ellátáshoz való hozzáférésben továbbra is jelentős hiányosságok maradtak.

A lakosság mintegy tíz százalékát továbbra sem védi semmi a magas költségektől. 

Ennek következtében milliók élnek társadalombiztosítás nélkül, mivel jövedelmük túl alacsony a magánbiztosítási támogatásokhoz, de túl magas az állami Medicaidhez. Ez különösen a Covid–19-járvány alatt került felszínre.

Magyar Péter környezetében sorra tűnnek fel a korábbi balliberális kormányokhoz köthető szakértők, akik megszorításokat sürgetnek.

A sajtóban megjelent konvergenciaprogram részleteiről is rendszeresen beszélnek. A legutóbb Mihályi Péter állt elő radikális javaslatokkal: falvak felszámolását, kórházbezárásokat és a reálbérek csökkentését vetette fel.

Borítókép: Mihályi Péter

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bogár László
A Nyugat globális uralmi struktúrái egy olyan elhúzódó „anyag-világháborúval" kénytelenek szembenézni, amelyben a FIRE és a Big Tech szimbolikus „fegyverei" már nem biztos, hogy elégségesek lesznek.

