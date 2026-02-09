Megvágná a béreket és kórházakat záratna be az új tiszás szakértő + videó

Újabb megszorításokat sürgető elképzelésekkel jelentkezett a Tisza Párt környezetében feltűnt Mihályi Péter. A Magyar Nemzet már beszámolt róla, miként lett a Horn-kormány egykori helyettes államtitkárából, valamint a Gyurcsány-kormány idején bevezetett vizitdíj egyik szellemi atyjából a Tisza Párt szakértője. Az Ellenpont most újabb felvételeket tett közzé, amelyekben Mihályi radikális lépésekről beszél: álláspontja szerint a kórházak jelentős részét be kellene zárni, és a reálkeresetek növekedését is meg kellene fékezni, mert úgy véli, a bérek túlzottan emelkedtek.

Újabb megszorító tervekkel állt elő a Tisza környékén felbukkanó Mihályi Péter (Forrás: Ellenpont)

Visszafogná a béreket és megszorításokat sürget

Az SZDSZ-ből érkező közgazdász, Mihályi Péter a megszorítások első és legfontosabb lépéseként a reálbérek növekedésének megállítását jelölte meg. Álláspontja szerint nem kedvező folyamat, hogy a bérek az inflációt meghaladó ütemben emelkednek, miközben a gazdaság stagnál.

A Tisza holdudvarában feltűnt szakértő úgy véli: egy esetleges kormányváltás után gátat kellene szabni a további béremelkedésnek, mert szerinte a jelenlegi dinamika nem fenntartható.

– Hogy 5-6 százalékkal nő Magyarországon a reálbér, vagyis hogy 2025 első néhány hónapjában ennyivel növekedett, miközben a gazdaság stagnál, ez fenntarthatatlan.

Tehát itt nincs alternatívája a legszigorúbb megszorításoknak,

nem költhet a kormány öt százalékkal többet, ha a gazdaság nem nő. Erre a következő kormány rá lesz kényszerítve – mondta.

Mihályi szerint a reálbérek emelkedése kedvezőtlen folyamat, ezért megszorításokra lenne szükség, amelyeket egy esetleges tiszás kormánynak kellene végrehajtania.

Ez összhangban áll a Tisza Párt gazdasági elképzeléseivel: az átlag- és mediánbérekre a jelenlegi 15 százalék helyett 22 százalékos, a bruttó 1,25 millió forint feletti jövedelmekre pedig 33 százalékos progresszív adókulcsot vezetnének be a párt kiszivárgott megszorítócsomagja szerint. Egy ilyen adóemelés a reálbérek azonnali csökkenését eredményezné.

Kórházakat zárna be a közgazdász

Mihályi másik javaslata az egészségügyi rendszer szűkítése: az állami kórházak jelentős részét bezárná, a betegek ellátását pedig néhány központi intézményre korlátozná. Akik számára ez nem jelentene megoldást, azoknak a fizetős egészségügyi szolgáltatások maradnának.