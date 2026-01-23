munkakormányfoglalkoztatás

Van, amin nem fog a háború, ám a Tisza Párt adóemelési terve azt is tönkretenné

A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy aki tud és akar, az dolgozhasson.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 8:43
Több kormányzati intézkedés védi a munkaerőpiacot Fotó: MTI / Vajda János
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy aki tud és akar, az dolgozhasson. Az intézkedéseknek köszönhetően a magyar foglalkoztatottság Európa élmezőnyéhez tartozik – nyilatkozta Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

A Központi Statisztikai Hivatal közölte: 2025 decemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4,624 millió főt tett ki. A munkanélküliek száma 211 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4,457 millióan dolgoztak, ami 58 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől. A közfoglalkoztatottak létszáma 78 ezer, a külföldön dolgozóké pedig 108 ezer volt. A munkakeresés átlagos időtartama 12,7 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 39,1 százaléka három hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 36,2 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.

A jelentés kitér arra is, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. december végén az egy évvel korábbihoz képest 2,2 százalékkal, 216 ezerre mérséklődött.

Az államtitkár jelezte: 

2010 óta egymillióval nőtt a foglalkoztatottak száma, így 2025 decemberében már több mint 4,6 millióan dolgoztak Magyarországon, miközben a regisztrált álláskeresők száma történelmi mélyponton van.

Sőt: 2010-hez képest az átlagbér több mint a háromszorosára, a minimálbér pedig a négyszeresére nőtt. Ráadásul több mint két éve folyamatosan nőnek a reálbérek, miközben a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni.

– Mindezt tönkretenné a Tisza Párt brutális adóemelési terve, amely 1300 milliárd forintot venne el a családoktól bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezve. Ezt mi nem hagyjuk! A tiszás megszorítócsomagot lesöpörjük az asztalról, helyette emeljük a béreket, csökkentjük az adóterheket és fellépünk az áremelésekkel szemben (például 11 százalékos minimálbér-emelés, negyven év alatti kétgyermekes anyák adómentessége, családi adókedvezmény megduplázása, meghosszabbított és kiterjesztett árréscsökkentés), valamint bevezetjük a 14. havi nyugdíjat –  tette hozzá az államtitkár.

 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFekete-Győr András

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Fekete-Győr elolvassa?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.