Van, amin nem fog a háború, ám a Tisza Párt adóemelési terve azt is tönkretenné

– A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy aki tud és akar, az dolgozhasson. Az intézkedéseknek köszönhetően a magyar foglalkoztatottság Európa élmezőnyéhez tartozik – nyilatkozta Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

A Központi Statisztikai Hivatal közölte: 2025 decemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4,624 millió főt tett ki. A munkanélküliek száma 211 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4,457 millióan dolgoztak, ami 58 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől. A közfoglalkoztatottak létszáma 78 ezer, a külföldön dolgozóké pedig 108 ezer volt. A munkakeresés átlagos időtartama 12,7 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 39,1 százaléka három hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 36,2 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.

A jelentés kitér arra is, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. december végén az egy évvel korábbihoz képest 2,2 százalékkal, 216 ezerre mérséklődött.

Az államtitkár jelezte:

2010 óta egymillióval nőtt a foglalkoztatottak száma, így 2025 decemberében már több mint 4,6 millióan dolgoztak Magyarországon, miközben a regisztrált álláskeresők száma történelmi mélyponton van.

Sőt: 2010-hez képest az átlagbér több mint a háromszorosára, a minimálbér pedig a négyszeresére nőtt. Ráadásul több mint két éve folyamatosan nőnek a reálbérek, miközben a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni.

– Mindezt tönkretenné a Tisza Párt brutális adóemelési terve, amely 1300 milliárd forintot venne el a családoktól bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezve. Ezt mi nem hagyjuk! A tiszás megszorítócsomagot lesöpörjük az asztalról, helyette emeljük a béreket, csökkentjük az adóterheket és fellépünk az áremelésekkel szemben (például 11 százalékos minimálbér-emelés, negyven év alatti kétgyermekes anyák adómentessége, családi adókedvezmény megduplázása, meghosszabbított és kiterjesztett árréscsökkentés), valamint bevezetjük a 14. havi nyugdíjat – tette hozzá az államtitkár.