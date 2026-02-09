Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője egy sokatmondó videót osztott meg közösségi média felületén, melyben felhíja a figyelmet a Tisza párt valódi terveire.
Itt vannak az újabb elképesztő felvételek a Tisza valódi terveiről
Kocsis Máté leleplező videót tett közzé, ami megjósolja mi várhat hazánkra a Tisza párt hatalomra kerülése esetén. Magyar Péter rábólintana Manfred Weber és Ursula von der Leyen minden utasítására. Az ország búcsút inthetne a szuverenitásának, az olcsó rezsinek és helyette LMBTQ propagandát, migránsokat és háborúba sodródást kapna.
A képsorok olyan összefüggésekre világítanak rá, amire a Fidesz-KDNP, már a kezdetektől fogva figyelmeztet.
A felvételen Magyar Péter szerint a Néppárt szakértői segítségével alkották meg a Tisza párt programját. Manfred Weber az Európai Néppárt elnöke konkrétan kijelenti a videóban, ahogy utasításba adta Magyarnak az EPP-hez való csatlakozást, ami így is történt. Ursula von der Leyen szerint pedig büntetni kell Magyarországot a jogosan járó pénzügyi támogatások megvonásával, amíg az ország nem enged teret az LMBTQ lobbinak és nem fogad be migránsokat Brüsszel utasítása szerint.
Emellett tényként kezeli Magyarország leválását az orosz fölgáz és kőolajról, ami rendkívüli drágulást hozna az országban és veszélybe sodorná a rezsivédelmet is.
Továbbá Manfred Weber elszólásában arról beszél, hogy a Néppárt (Tisza) győzhet hazánkban a választásokon, akikkel hajlandó együtt dolgozni mivel Brüsszel és Ukrajna-pártiságukról már tanúbizonyságot tettek. A videó Magyar Péter felháborító kijelentésével zárul, melyben a Tisza teljes támogatásáról biztosítja a brüsszeli elitet.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Németország máris megtámadja Oroszországot?
Több mint száz német harckocsi állomásozik a határnál.
Szijjártó Péter elárulta, hogy mikor lesz kész a Paks II. beruházás + videó
Történelmi mérföldkő.
Európa teljes körű háborúra számíthat: Moszkva konkrét bejelentést tett
Nem sok jóra számíthat a kontinens.
Európa fegyverkezik, hogy készen álljon az orosz fenyegetésre
Az európai biztonsági cselekvési eszköz kerete már most kimerült.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Németország máris megtámadja Oroszországot?
Több mint száz német harckocsi állomásozik a határnál.
Szijjártó Péter elárulta, hogy mikor lesz kész a Paks II. beruházás + videó
Történelmi mérföldkő.
Európa teljes körű háborúra számíthat: Moszkva konkrét bejelentést tett
Nem sok jóra számíthat a kontinens.
Európa fegyverkezik, hogy készen álljon az orosz fenyegetésre
Az európai biztonsági cselekvési eszköz kerete már most kimerült.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!