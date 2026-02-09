Rendkívüli

Nem változott meg az ország, a Tisza nagyot bukott Balmazújvárosban – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

Kocsis MátéBrüsszelMagyar Péter

Itt vannak az újabb elképesztő felvételek a Tisza valódi terveiről

Kocsis Máté leleplező videót tett közzé, ami megjósolja mi várhat hazánkra a Tisza párt hatalomra kerülése esetén. Magyar Péter rábólintana Manfred Weber és Ursula von der Leyen minden utasítására. Az ország búcsút inthetne a szuverenitásának, az olcsó rezsinek és helyette LMBTQ propagandát, migránsokat és háborúba sodródást kapna.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 7:50
Magyar Péter és Manfred Weber
Magyar Péter és Manfred Weber Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője egy sokatmondó videót osztott meg közösségi média felületén, melyben felhíja a figyelmet a Tisza párt valódi terveire.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI)

A képsorok olyan összefüggésekre világítanak rá, amire a Fidesz-KDNP, már a kezdetektől fogva figyelmeztet.

A felvételen Magyar Péter szerint a Néppárt szakértői segítségével alkották meg a Tisza párt programját. Manfred Weber az Európai Néppárt elnöke konkrétan kijelenti a videóban, ahogy utasításba adta Magyarnak az EPP-hez való csatlakozást, ami így is történt. Ursula von der Leyen szerint pedig büntetni kell Magyarországot a jogosan járó pénzügyi támogatások megvonásával, amíg az ország nem enged teret az LMBTQ lobbinak és nem fogad be migránsokat Brüsszel utasítása szerint. 

Emellett tényként kezeli Magyarország leválását az orosz fölgáz és kőolajról, ami rendkívüli drágulást hozna az országban és veszélybe sodorná a rezsivédelmet is.

Továbbá Manfred Weber elszólásában arról beszél, hogy a Néppárt (Tisza) győzhet hazánkban a választásokon, akikkel hajlandó együtt dolgozni mivel Brüsszel és Ukrajna-pártiságukról már tanúbizonyságot tettek. A videó Magyar Péter felháborító kijelentésével zárul, melyben a Tisza teljes támogatásáról biztosítja a brüsszeli elitet.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Mi mennyi?

Bogár László avatarja

A Nyugat globális uralmi struktúrái egy olyan elhúzódó „anyag-világháborúval” kénytelenek szembenézni, amelyben a FIRE és a Big Tech szimbolikus „fegyverei” már nem biztos, hogy elégségesek lesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu