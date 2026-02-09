népszerűségi mutatóNémetországFriedrich Merz

Soha nem látott mélyponton Friedrich Merz népszerűsége

A német kancellár megítélése mélypontra süllyedt, de a szövetségi kormány egészének támogatottsága is hasonló tendenciát jelez. A felmérés adatai jelentős romlást mutatnak a január közepe óta mért trendekben Friedrich Merz számára, és a kormánykoalíció sem érne el többséget a Bundestag-ban.

2026. 02. 09.
Friedrich Merz  megítélése a teljesítményét illetően mélypontra jutott a legfrissebb ZDF Politbarometer-felmérésben. A németek mindössze 37 százaléka elégedett a munkájával. A kritikusok aránya jelentősen magasabb: 58 százalék negatívan értékeli a kancellár teljesítményét. További 5 százalék bizonytalan. Különösen szembetűnő a január közepe óta tartó trend, rövid idő alatt 6 százalékponttal nőtt az elégedetlenség. Ezzel párhuzamosan az elégedettek aránya is hat százalékponttal csökkent. A kancellár támogatottságát az előző időszakban 60 százalék körül mérték – számolt be cikkében az Exxpress napilap.

Friedrich Merz és a Szövetségi kormány népszerűsége zuhanórepülésben
Friedrich Merz és a Szövetségi kormány népszerűsége zuhanórepülésben Fotó:  AFP

A korábbi számokhoz képest a különbség számottevő. 2025 nyarán a választók csaknem 60 százaléka érezte úgy, hogy Merz jó munkát végez. Mára ebből alig maradt valami.

A felmérés adatai az eddigi legalacsonyabb elfogadottságot jelzik Merz számára. A negatív hangulat nem csupán a kancellárt érinti, hanem komplett szövetségi kormányt is. A megkérdezettek mindössze 37 százaléka értékeli pozitívan a kormány teljesítményét. 

A tágabb politikai kép a következőképp rajzolódik ki: A CDU/CSU szövetség 26 százalékon áll – januárhoz képest változatlanul. Az SPD 15 százalékon marad, szintén változatlanul. Együtt a koalíciós pártok így 41 százalékot érnek el, ami jelentősen elmarad a Bundestag-többségtől. Érdekes az AfD teljesítménye: egy százalékpontot veszítve 24 százalékon áll. Ez növeli a CDU előnyét az AfD-vel szemben, noha a két párt továbbra is viszonylag közel van egymáshoz. 

A számok olyan parlamenti képet rajzolnak ki, amelyben a kormányzati bázis zsugorodik, miközben az ellenzéken belüli erőegyensúly továbbra is szoros.

Az elmúlt hónapokat visszatérő konfliktusok jellemezték a német kormány számára. Először a Frauke Brosius-Gersdorf  Szövetségi Alkotmánybíróságba jelölése körüli dráma, majd a nyugdíjreformmal kapcsolatos viták követték. 

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó:AFP)

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

