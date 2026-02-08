A február 7-re virradó éjszaka végrehajtott támadás következtében az orosz erők elpusztították a Roshen legnagyobb raktárát, ahol késztermékeket tároltak. Az érintett létesítmény a Kijev megyében található Jagotin városában működött. A vállalat közlése szerint a jagotini logisztikai központot ellenséges csapás érte, amelynek során a készáruk elhelyezésére szolgáló raktár gyakorlatilag teljesen megsemmisült – számolt be az esetről cikkében az Origo.
Az oroszok elpuszították az egyik legnagyobb ukrán raktárat
Egy február 7-i éjszakai orosz támadás során megsemmisült a Roshen legnagyobb, késztermékeket tároló raktára a Kijev megyei Jagotinban. Az ukrán vállalat közlése szerint a logisztikai központot ért csapás következtében a létesítmény szinte teljes egészében elpusztult.
A Roshen nyilatkozatában köszönetét fejezte ki a tűzoltóknak, valamint az állami katasztrófavédelmi szolgálat valamennyi munkatársának, akik részt vettek a károk elhárításában.
Ezzel párhuzamosan az állami katasztrófavédelmi szolgálat a reggeli órákban felvételeket hozott nyilvánosságra Jagotinból, amelyeken a teljesen kiégett, Roshen-termékeket tároló raktárépület látható. A hatóság tájékoztatása szerint a tüzet egy éjszaka végrehajtott dróntámadás idézte elő.
További Külföld híreink
A Roshen létesítményei már korábban is célponttá váltak.
Néhány héttel korábban, január 24-én, egy Ukrajna elleni kombinált orosz támadás során megrongálódott a vállalat egyik kijevi édességgyára. Az orosz tüzérségi csapás következtében az üzem gyártási területei és irodái is károkat szenvedtek. Korábban 2025. szeptember 6-án tűz keletkezett a Roshen kijevi, Demiivka városrészében található gyárában, azonban akkor személyi sérülés nem történt.
Odessza tüzérségi nyomás alatt
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Odesszában légiradó volt érvényben, miközben robbanások sorozata rázta meg a régiót. Mindeközben az orosz erők felszámolták a Szumi régióban állomásozó ukrán hadsereg parancsnoki pontját, és folyamatosan törnek előre.
Borítókép: Ukrán tűzoltók szolgálat közben (Fotó: AFP)
Dubajban elkapták a magas rangú orosz tábornok merénylőjét
A merénylő már orosz kézre került.
Aki fenyegeti a szövetségeseit, egyedül marad
Gigantikus megállapodást készít elő Trump és Putyin. Zelenszkij aggódik.
A portugál szivárványkoalíció próbálja megállítani a Chega előretörését
A pártok érdekek mentén való politizálása visszaüthet.
A muszlim közösség felháborodott az új osztrák törvényen
Tüntetést szerveznek Bécsbe.
