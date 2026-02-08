Az oroszok elpuszították az egyik legnagyobb ukrán raktárat

A Roshen létesítményei már korábban is célponttá váltak.

Néhány héttel korábban, január 24-én, egy Ukrajna elleni kombinált orosz támadás során megrongálódott a vállalat egyik kijevi édességgyára. Az orosz tüzérségi csapás következtében az üzem gyártási területei és irodái is károkat szenvedtek. Korábban 2025. szeptember 6-án tűz keletkezett a Roshen kijevi, Demiivka városrészében található gyárában, azonban akkor személyi sérülés nem történt.

Odessza tüzérségi nyomás alatt

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Odesszában légiradó volt érvényben, miközben robbanások sorozata rázta meg a régiót. Mindeközben az orosz erők felszámolták a Szumi régióban állomásozó ukrán hadsereg parancsnoki pontját, és folyamatosan törnek előre.



