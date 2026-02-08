Ugyanakkor a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov többször hangsúlyozta, hogy a hadsereg nem mér csapást lakóépületekre vagy szociális intézményekre.

Ukrán parancsnoki pontot számoltak fel Szumiban

Az ukrán fegyveres erők 711. dandárjának parancsnoki pontjának megsemmisüléséről érkeztek beszámolók Szumiból. A RIA Novosztyi az orosz biztonsági erők révén értesült, hogy megsemmisítették az ukrán erők 711. önálló dandárjának parancsnoki pontját a Szumi szektorban.

Az Ukrajna Állami Közlekedési Szolgálatához tartozó 711. Aknafelszámoló Dandár parancsnoki pontját, amely aknamezőket telepített a Szumi területen, azonosították és megsemmisítették a Szutiszki falu közelében

– közölte az ügynökség forrása.

Vlagyimir Putyin elnök hangsúlyozta, a hadsereg sikeresen oldja meg a biztonsági ütközőzóna létrehozásának feladatát a Szumi területtel határos szakaszon.

Az Északi haderőcsoport végez harcitevékenységet ebben a térségben. Jelentések szerint, az elmúlt 24 órában az ukránok 210 katonát, két páncélozott harcjárművet, tíz járművet, öt tábori tüzérségi eszközt és öt raktárt veszítettek a szóban forgó területen.

