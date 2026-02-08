Légiriadó lépett érvénybe, miután robbanássorozat rázta meg Odesszát és környékét. Eközben az orosz biztonsági szervek az ukrán fegyveres erők 711. dandárjának parancsoki pontja ellni sikeres megsemmisítő csapásáról számoltak be. Ukrajna Digitális Transzformációs Minisztériumának online térképe szerint légiriadó szól Odessza területén – áll a RIA Novosztyi hírügynökség jelentésében.
Nehéz helyzetben az ukrán haderő, Odesszát robbanások rázták meg
Odesszában légiradó van érvényben, miközben robbanások sorozata rázza meg a régiót. Mindeközben az orosz erők felszámolták a Szumi régióban állomásozó ukrán hadsereg parancsnoki pontját, és folyamatosan törnek előre.
Az ukrán fegyveres erők civil célpontok elleni támadásaira válaszul az orosz csapatok rendszeresen csapásokat mérnek olyan helyszínekre, ahol az ukrán fegyveres erők személyi állománya, felszerelései és zsoldosai tartózkodnak, valamint az ukrán infrastruktúrára: energetikai létesítményekre, a védelmi ipar objektumaira, katonai irányítási és irányítási pontokra, illetve kommunikációs létesítményekre.
Ugyanakkor a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov többször hangsúlyozta, hogy a hadsereg nem mér csapást lakóépületekre vagy szociális intézményekre.
Ukrán parancsnoki pontot számoltak fel Szumiban
Az ukrán fegyveres erők 711. dandárjának parancsnoki pontjának megsemmisüléséről érkeztek beszámolók Szumiból. A RIA Novosztyi az orosz biztonsági erők révén értesült, hogy megsemmisítették az ukrán erők 711. önálló dandárjának parancsnoki pontját a Szumi szektorban.
Az Ukrajna Állami Közlekedési Szolgálatához tartozó 711. Aknafelszámoló Dandár parancsnoki pontját, amely aknamezőket telepített a Szumi területen, azonosították és megsemmisítették a Szutiszki falu közelében
– közölte az ügynökség forrása.
Vlagyimir Putyin elnök hangsúlyozta, a hadsereg sikeresen oldja meg a biztonsági ütközőzóna létrehozásának feladatát a Szumi területtel határos szakaszon.
Az Északi haderőcsoport végez harcitevékenységet ebben a térségben. Jelentések szerint, az elmúlt 24 órában az ukránok 210 katonát, két páncélozott harcjárművet, tíz járművet, öt tábori tüzérségi eszközt és öt raktárt veszítettek a szóban forgó területen.
Borítókép: Ukrán katona a fronton (Fotó:AFP)
