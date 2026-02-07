ukrántűzukrán dróntámadásorosz

Ukrán dróntámadás ért egy orosz rakétahajtóanyag-összetevőket gyártó üzemet

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) dróncsapást mért egy rakétahajtóanyag-összetevőket gyártó üzemre az oroszországi Tveri területen – közölte szombaton az UNN ukrán hírügynökség SZBU-forrásokra hivatkozva.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 23:25
Ukrán katona drónt indít - illusztráció Fotó: DMYTRO SMOLIENKO Forrás: NurPhoto
Az SZBU egyik tisztségviselőjének közlése szerint a dróncsapás nagy kiterjedésű tüzet okozott az üzemben, ahol a H–55 és H–101 típusú cirkálórakétákhoz használt rakétahajtóanyag-összetevőket, valamint dízel- és repülőgép-üzemanyagokhoz szükséges adalékanyagokat állítanak elő – írta az MTI.

A soldier from a UAS crew of the Striletskyi special forces police battalion of the National Police in the Zaporizhzhia region assembles a Ukrainian GARA drone before a combat mission in the Pokrovsky direction, Donetsk region, Ukraine, on January 23, 2026. (Photo by Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto) NO USE RUSSIA. NO USE BELARUS. (Photo by Dmytro Smolienko / NurPhoto via AFP)
Ukrán dróntámadás ért egy orosz rakétahajtóanyag-összetevőket gyártó üzemet. A képen: ukrán katona drónnal 
Fotó: DMYTRO SMOLIENKO/NurPhoto

A tisztségviselő hangsúlyozta: 

Még egy átmeneti leállás is megnehezíti a rakéta-hajtóanyag gyártását, és csökkenti az ellenség képességét arra, hogy fenntartsa városaink folyamatos támadását.

Az UNN azt írta, hogy a támadást az SZBU Alfa műveleti központjának drónjai hajtották végre. A találatokat követően nagy tűz ütött ki az üzem területén, amelyet a NASA műholdas tűzfigyelő rendszere is rögzített. 

Andrij Kovalenko, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácshoz (RNBO) tartozó Dezinformációellenes Központ vezetője Telegram-csatornáján azt írta: a Redkino településen működő üzem az orosz védelmi minisztérium új fegyverrendszereinek ellátási láncában szerepel, és a rakétahajtóanyag-összetevők mellett dízel- és repülőgép-üzemanyagokhoz használt vegyi anyagokat is gyárt.

A redkinói üzem az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és több más ország szankciós listáján szerepel, és fontos láncszem az orosz manőverező robotrepülőgépek előállításában. A helyi hatóságok közlése szerint február 7-én hajnalban, 3:28-kor egy pilóta nélküli légi jármű becsapódása miatt keletkezett tűz a létesítmény területén. Orosz sajtóbeszámolók szintén tűzről írtak, és megerősítették, hogy a redkinói üzemet dróncsapás érte. A helyszín közeléből készült felvételek szerint a becsapódást követően több kisebb tűz is kialakult.

Borítókép: Egy ukrán katona drónt indít (Fotó: AFP)

