Az SZBU egyik tisztségviselőjének közlése szerint a dróncsapás nagy kiterjedésű tüzet okozott az üzemben, ahol a H–55 és H–101 típusú cirkálórakétákhoz használt rakétahajtóanyag-összetevőket, valamint dízel- és repülőgép-üzemanyagokhoz szükséges adalékanyagokat állítanak elő – írta az MTI.
Ukrán dróntámadás ért egy orosz rakétahajtóanyag-összetevőket gyártó üzemet
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) dróncsapást mért egy rakétahajtóanyag-összetevőket gyártó üzemre az oroszországi Tveri területen – közölte szombaton az UNN ukrán hírügynökség SZBU-forrásokra hivatkozva.
A tisztségviselő hangsúlyozta:
Még egy átmeneti leállás is megnehezíti a rakéta-hajtóanyag gyártását, és csökkenti az ellenség képességét arra, hogy fenntartsa városaink folyamatos támadását.
Az UNN azt írta, hogy a támadást az SZBU Alfa műveleti központjának drónjai hajtották végre. A találatokat követően nagy tűz ütött ki az üzem területén, amelyet a NASA műholdas tűzfigyelő rendszere is rögzített.
Andrij Kovalenko, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácshoz (RNBO) tartozó Dezinformációellenes Központ vezetője Telegram-csatornáján azt írta: a Redkino településen működő üzem az orosz védelmi minisztérium új fegyverrendszereinek ellátási láncában szerepel, és a rakétahajtóanyag-összetevők mellett dízel- és repülőgép-üzemanyagokhoz használt vegyi anyagokat is gyárt.
A redkinói üzem az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és több más ország szankciós listáján szerepel, és fontos láncszem az orosz manőverező robotrepülőgépek előállításában. A helyi hatóságok közlése szerint február 7-én hajnalban, 3:28-kor egy pilóta nélküli légi jármű becsapódása miatt keletkezett tűz a létesítmény területén. Orosz sajtóbeszámolók szintén tűzről írtak, és megerősítették, hogy a redkinói üzemet dróncsapás érte. A helyszín közeléből készült felvételek szerint a becsapódást követően több kisebb tűz is kialakult.
További Külföld híreink
Borítókép: Egy ukrán katona drónt indít (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Donald Trump Orbán Viktornak üzent, Brüsszel továbbra is Ukrajna mellett áll
Ezek voltak a hét legfontosabb külpolitikai hírei.
Orbán Viktor Trumppal találkozik, Ukrajnában tovább tombol a korrupció
Napi külpolitikai hírösszefoglaló.
Egy NATO tagállam vadászgépeket küldött a levegőbe
Lengyelország katonai készültséget rendelt el.
Brüsszel tétlenséggel védi a Muszlim Testvériséget
Politikailag kényes téma Brüsszel számára az ügy.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Donald Trump Orbán Viktornak üzent, Brüsszel továbbra is Ukrajna mellett áll
Ezek voltak a hét legfontosabb külpolitikai hírei.
Orbán Viktor Trumppal találkozik, Ukrajnában tovább tombol a korrupció
Napi külpolitikai hírösszefoglaló.
Egy NATO tagállam vadászgépeket küldött a levegőbe
Lengyelország katonai készültséget rendelt el.
Brüsszel tétlenséggel védi a Muszlim Testvériséget
Politikailag kényes téma Brüsszel számára az ügy.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!