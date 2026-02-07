Ukrán drónok miatt fújtak riadót

Az orosz védelmi minisztérium beszámolója szerint kiterjedt támadás zajlott az éjszaka folyamán. Az ukrán haderő a hírek szerint csaknem száz drónt vetett be, azonban az orosz jelentések szerint ezek egyike sem ért célt – írja az Origo.

Az ukrán haderő közel száz drónt vetett be (Fotó: NurPhoto/Viacheslav Madiievskyi)

A támadás legsúlyosabb áldozata a Volgográdi terület volt, ahol 45 drónt lőttek le. További nyolc drónt semmisítettek meg a Brjanszki terület felett, hatot-hatot a Rosztovi és a Szaratovi terület felett, valamint négyet-négyet az Orjoli és a Tveri terület felett.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a támadás egész éjszaka zajlott, azonban egyetlen drón sem ért célt.

A támadás a légi közlekedésben is fennakadásokat okozott, miután a beszámolók szerint Kalugában, Penzában és Szaratovban le kellett zárni a repteret. A hajnali órákban azonban mind a három reptér visszatért a normál működéshez.

Az oroszok arról nem adtak bővebb tájékoztatást, hogy a drónoknak pontosan mik voltak a célpontjai, de feltehetőleg az ukránok visszatértek az energetikai létesítmények támadásához.

Mint ismeretes, Vlagyimir Putyin orosz elnök nemrég Donald Trump amerikai elnök kérésére beleegyezett, hogy Oroszország egy hétre felhagy az ukrán energetikai infrastruktúra támadásával, miután az oroszok jelentős károkat okoztak, amely miatt több ezer lakás maradt fűtés nélkül Ukrajnában, miközben a tél továbbra is tombol.

A megállapodás részeként az ukránok vállalták, hogy nem támadják az orosz számára kritikus fontosságú olajipari létesítményeket.

Nemrég azonban lejárt az ideiglenes tűzszünet, Oroszország pedig ismét csapást mért több hőerőműre is. Feltehetőleg tehát az ukránok is visszatérnek az eddigi gyakorlathoz és tovább támadják az orosz olajipari létesítményeket és az azokhoz tartozó infrastruktúrát.

Borítókép: Ukrán drónkezelő katona valahol a frontvonal közelében (Fotó: AFP)