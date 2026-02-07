Rendkívüli

A Tisza választási kamuprogramot hirdet, mi bemutatjuk a valódi terveiket

UkrajnaOroszországháború

Ukrán drónok miatt fújtak riadót

Oroszország több régiójában is riadót rendeltek el az éjszaka folyamán. A védelmi minisztérium beszámolója szerint az ukrán haderő csaknem száz drónnal támadt, azonban ezeket még célba érkezés előtt sikerült megállítani.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 7:38
Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az orosz védelmi minisztérium beszámolója szerint kiterjedt támadás zajlott az éjszaka folyamán. Az ukrán haderő a hírek szerint csaknem száz drónt vetett be, azonban az orosz jelentések szerint ezek egyike sem ért célt – írja az Origo. 

Az ukrán haderő közel száz drónt vetett be
Az ukrán haderő közel száz drónt vetett be (Fotó: NurPhoto/Viacheslav Madiievskyi)

A támadás legsúlyosabb áldozata a Volgográdi terület volt, ahol 45 drónt lőttek le. További nyolc drónt semmisítettek meg a Brjanszki terület felett, hatot-hatot a Rosztovi és a Szaratovi terület felett, valamint négyet-négyet az Orjoli és a Tveri terület felett. 

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a támadás egész éjszaka zajlott, azonban egyetlen drón sem ért célt. 

A támadás a légi közlekedésben is fennakadásokat okozott, miután a beszámolók szerint Kalugában, Penzában és Szaratovban le kellett zárni a repteret. A hajnali órákban azonban mind a három reptér visszatért a normál működéshez. 

Az oroszok arról nem adtak bővebb tájékoztatást, hogy a drónoknak pontosan mik voltak a célpontjai, de feltehetőleg az ukránok visszatértek az energetikai létesítmények támadásához. 

Mint ismeretes, Vlagyimir Putyin orosz elnök nemrég Donald Trump amerikai elnök kérésére beleegyezett, hogy Oroszország egy hétre felhagy az ukrán energetikai infrastruktúra támadásával, miután az oroszok jelentős károkat okoztak, amely miatt több ezer lakás maradt fűtés nélkül Ukrajnában, miközben a tél továbbra is tombol. 

A megállapodás részeként az ukránok vállalták, hogy nem támadják az orosz számára kritikus fontosságú olajipari létesítményeket. 

Nemrég azonban lejárt az ideiglenes tűzszünet, Oroszország pedig ismét csapást mért több hőerőműre is. Feltehetőleg tehát az ukránok is visszatérnek az eddigi gyakorlathoz és tovább támadják az orosz olajipari létesítményeket és az azokhoz tartozó infrastruktúrát. 

Borítókép: Ukrán drónkezelő katona valahol a frontvonal közelében (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekreformátus egyházak világközösség

Református szakítópróba

Faggyas Sándor avatarja

A magyar reformátusok hűségesek és ragaszkodnak a hitükhöz és hagyományaikhoz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.