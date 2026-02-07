Ukrajna teljes területén riadót rendeltek el

A beszámolók szerint a hajnali órákban több robbanást is lehetett hallani Kropivnickij városában, ami után lángok csaptak fel. A tűzoltók hosszú ideig dolgoztak a tűz eloltásán, arról azonban egyelőre nem érkezett közlés, hogy pontosan mit is találtak el az oroszok. Az ukrán jelentések szerint Oroszország drónokat és rakétákat is bevetett.

Az orosz beszámolók szerint a hadsereg ismét a katonai és energetikai infrastruktúrát támadta, válaszul az ukránok polgári infrastruktúrát érő folyamatos támadásai miatt.

A DTEK jelentése szerint Kijev, Odessza és Dnyipropetrovszk megyében is vészhelyzeti áramszünet lépett érvénybe.

A támadások kapcsán megszólalt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is, aki immár sokadjára hangsúlyozta, hogy az orosz hadsereg nem támad lakóépületeket és szociális intézményeket.

Az energetikai létesítményben keletkezett károk egyébként olyan súlyosak, hogy az ukrán DTEK energetikai vállalat szerint még legalább egy hét rendkívüli tűzszünetre lenne szükség ahhoz, hogy a hibákat teljesen ki lehessen javítani.

Borítókép: Egy megrongálódott távhővezeték az ukrán fővárosban (Fotó: AFP)