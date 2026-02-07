Az éjszaka folyamán Oroszország ismét támadásba lendült. Ukrajna szinte teljes területén riadó volt érvényben, a hírek szerint pedig ismét komoly károkat szenvedett az energetikai infrastruktúra – írja az Origo.
Ukrajna teljes területén riadót rendeltek el
Oroszország ismét támadásba lendült, melynek során komoly károkat okozott az energetikai infrastruktúrában. Ukrajna szinte teljes területén riadót fújtak, több megyében pedig jelenleg sincs áram.
A beszámolók szerint a hajnali órákban több robbanást is lehetett hallani Kropivnickij városában, ami után lángok csaptak fel. A tűzoltók hosszú ideig dolgoztak a tűz eloltásán, arról azonban egyelőre nem érkezett közlés, hogy pontosan mit is találtak el az oroszok. Az ukrán jelentések szerint Oroszország drónokat és rakétákat is bevetett.
Az orosz beszámolók szerint a hadsereg ismét a katonai és energetikai infrastruktúrát támadta, válaszul az ukránok polgári infrastruktúrát érő folyamatos támadásai miatt.
A DTEK jelentése szerint Kijev, Odessza és Dnyipropetrovszk megyében is vészhelyzeti áramszünet lépett érvénybe.
A támadások kapcsán megszólalt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is, aki immár sokadjára hangsúlyozta, hogy az orosz hadsereg nem támad lakóépületeket és szociális intézményeket.
Az energetikai létesítményben keletkezett károk egyébként olyan súlyosak, hogy az ukrán DTEK energetikai vállalat szerint még legalább egy hét rendkívüli tűzszünetre lenne szükség ahhoz, hogy a hibákat teljesen ki lehessen javítani.
Borítókép: Egy megrongálódott távhővezeték az ukrán fővárosban (Fotó: AFP)
További Külföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Drónok miatt adtak ki figyelmeztetést a vasárnapi Super Bowl-döntőre
A hatóságok arra figyelmeztették a szurkolókat, hogy hagyják otthon drónjaikat, mivel az amerikai hatóságok teljes drónrepülési tilalmat rendeltek el a meccs idejére.
Washington júniusig szabott határidőt a háború lezárásáról szóló megállapodás létrehozására
Ha a felek nem tartják be a határidőt, a Trump-adminisztráció valószínűleg nyomást fog gyakorolni mindkettőjükre.
Árulkodó jelek sora figyelmeztetett a hamburgi migráns agresszivitására
Az elkövető korábban rendőrökre támadt.
Szijjártó Péter: Mindig nemet mondtunk Brüsszelnek, és mindig a magunk útját jártuk
Így tudtuk megerősíteni Magyarországot, miközben a világ válságról válságra bukdácsolt – mondta a tárcavezető a DPK háborúellenes gyűlésén Szombathelyen.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Drónok miatt adtak ki figyelmeztetést a vasárnapi Super Bowl-döntőre
A hatóságok arra figyelmeztették a szurkolókat, hogy hagyják otthon drónjaikat, mivel az amerikai hatóságok teljes drónrepülési tilalmat rendeltek el a meccs idejére.
Washington júniusig szabott határidőt a háború lezárásáról szóló megállapodás létrehozására
Ha a felek nem tartják be a határidőt, a Trump-adminisztráció valószínűleg nyomást fog gyakorolni mindkettőjükre.
Árulkodó jelek sora figyelmeztetett a hamburgi migráns agresszivitására
Az elkövető korábban rendőrökre támadt.
Szijjártó Péter: Mindig nemet mondtunk Brüsszelnek, és mindig a magunk útját jártuk
Így tudtuk megerősíteni Magyarországot, miközben a világ válságról válságra bukdácsolt – mondta a tárcavezető a DPK háborúellenes gyűlésén Szombathelyen.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!