Drónok miatt adtak ki figyelmeztetést a vasárnapi Super Bowl-döntőre

Santa Clara – ahol az idei döntőt rendezik – rendőrfőnöke közölte, hogy a hatóságok szükség esetén arra is felkészültek, hogy lelőjenek egy drónt. A drónok által jelentett kockázat valós, legyen szó akár egy meghibásodott hobbidrónról, amely a nézőtérre zuhanhat, vagy akár egy bűnözőről, aki egy drón segítségével juttat be valamit a stadionba. Bill Edwards nyugállományú ezredes, aki a washingtoni székhelyű ENSCO technológiai vállalatnál drónellenes képzéseket vezet, arra számít, hogy lesznek, akik megpróbálnak drónokat reptetni a nagy meccs idején.

Minden jelentős eseménynél számítanunk kell erre

– mondta egy interjúban. A probléma megelőzése érdekében az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) teljes drónrepülési tilalmat rendelt el a Super Bowl fölött. Az FAA közölte, hogy együttműködik az FBI-jal az engedély nélküli dróntevékenységek észlelésében, követésében és értékelésében, és azok a drónkezelők,

akik megszegik a szabályt, akár 75 ezer dolláros bírságra, a drón elkobzására és szövetségi büntetőeljárásra is számíthatnak.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a háborús dróntechnológia az elmúlt években soha nem látott ütemben fejlődött, gyökeresen átalakítva a modern hadviselés arculatát.