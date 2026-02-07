Miközben az Egyesült Államok minden részéről tömegek érkeznek Kaliforniába, hogy vasárnap szurkoljanak a New England Patriots és a Seattle Seahawks bajnoki címért vívott meccsén, a szervezők közleményt adtak ki: arra figyelmeztették a szurkolókat, hogy hagyják otthon drónjaikat, mivel az amerikai hatóságok teljes drónrepülési tilalmat rendeltek el a meccs idejére – írja a CBS News.
Drónok miatt adtak ki figyelmeztetést a vasárnapi Super Bowl-döntőre
Az amerikai hatóságok teljes drónrepülési tilalmat rendeltek el a Super Bowl idejére a stadion fölött, és erre a szervezők külön is figyelmeztették a szurkolókat. A döntést biztonsági megfontolással indokolták, és hatalmas pénzbírságot kockáztat az, aki nem tartja be a szabályokat.
Santa Clara – ahol az idei döntőt rendezik – rendőrfőnöke közölte, hogy a hatóságok szükség esetén arra is felkészültek, hogy lelőjenek egy drónt. A drónok által jelentett kockázat valós, legyen szó akár egy meghibásodott hobbidrónról, amely a nézőtérre zuhanhat, vagy akár egy bűnözőről, aki egy drón segítségével juttat be valamit a stadionba. Bill Edwards nyugállományú ezredes, aki a washingtoni székhelyű ENSCO technológiai vállalatnál drónellenes képzéseket vezet, arra számít, hogy lesznek, akik megpróbálnak drónokat reptetni a nagy meccs idején.
Minden jelentős eseménynél számítanunk kell erre
– mondta egy interjúban. A probléma megelőzése érdekében az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) teljes drónrepülési tilalmat rendelt el a Super Bowl fölött. Az FAA közölte, hogy együttműködik az FBI-jal az engedély nélküli dróntevékenységek észlelésében, követésében és értékelésében, és azok a drónkezelők,
akik megszegik a szabályt, akár 75 ezer dolláros bírságra, a drón elkobzására és szövetségi büntetőeljárásra is számíthatnak.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a háborús dróntechnológia az elmúlt években soha nem látott ütemben fejlődött, gyökeresen átalakítva a modern hadviselés arculatát.
Borítókép: Vasárnap rendezik az idei Super Bowl döntőjét (Fotó: AFP)
