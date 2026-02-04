Az orosz fegyveres erők február 4-én, szerdára virradóra dróncsapást hajtottak végre a Dnyipropetrovszk megyei Szinyelnyiki körzethez tartozó Vaszilkivszka közösség ellen. A támadás során egy 38 éves férfi és egy 68 éves nő a helyszínen meghalt, míg egy 47 éves nő és egy 63 éves férfi megsérült, őket kórházba szállították. A sebesültek állapota nem életveszélyes – tájékoztatott Olekszandr Ganzsa, a megyei katonai közigazgatás vezetője az Origo beszámolója szerint.
Halálos orosz dróncsapás érte álmukban az ukránokat
Oroszország újabb halálos dróntámadást hajtott végre Ukrajnában. A Dnyipropetrovszk megyei Vaszilkivszka közösséget érő csapásnak több civil áldozata és sérültje is van. Az orosz akció jelentős károkat okozott a térség infrastruktúrájában és lakóépületeiben is.
A támadás következtében a környéken áramvezetékek, több melléképület és gépkocsi, valamint egy közigazgatási épület és két magántulajdonú lakóház is megsérült, egy pedig megsemmisült.
Előzetesen a Cserkaszi régió is támadások célpontja volt
Korábban beszámoltunk arról az esetről, hogy orosz drónok hajtottak végre nagyszabású támadást február 2-án a Cserkaszi régió ellen, amelynek következtében több civil megsérült, és tüzek keletkeztek a megye több pontján.
Az ukrán hatóságok szerint az éjszaka rendkívüli megterhelést jelentett a térség számára.
Borítókép: Lángoló épület (Fotó: AFP)
