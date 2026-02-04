Halálos orosz dróncsapás érte álmukban az ukránokat

Előzetesen a Cserkaszi régió is támadások célpontja volt

Korábban beszámoltunk arról az esetről, hogy orosz drónok hajtottak végre nagyszabású támadást február 2-án a Cserkaszi régió ellen, amelynek következtében több civil megsérült, és tüzek keletkeztek a megye több pontján.

💥A series of powerful explosions occurred in Cherkasy last night, damaging energy system facilities. Footage is being posted by local communities.



It was also loud in Dnipropetrovsk. A report of an explosion at a key distribution substation has been received.

- ZN pic.twitter.com/9PlTlIEAL9 — Zlatti71 (@Zlatti_71) February 2, 2026

Az ukrán hatóságok szerint az éjszaka rendkívüli megterhelést jelentett a térség számára.

Borítókép: Lángoló épület (Fotó: AFP)