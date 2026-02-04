UkrajnaOroszországdróntámadás

Halálos orosz dróncsapás érte álmukban az ukránokat

Oroszország újabb halálos dróntámadást hajtott végre Ukrajnában. A Dnyipropetrovszk megyei Vaszilkivszka közösséget érő csapásnak több civil áldozata és sérültje is van. Az orosz akció jelentős károkat okozott a térség infrastruktúrájában és lakóépületeiben is.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 10:45
Lángoló épület
Lángoló épület Fotó: HANDOUT Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az orosz fegyveres erők február 4-én, szerdára virradóra dróncsapást hajtottak végre a Dnyipropetrovszk megyei Szinyelnyiki körzethez tartozó Vaszilkivszka közösség ellen. A támadás során egy 38 éves férfi és egy 68 éves nő a helyszínen meghalt, míg egy 47 éves nő és egy 63 éves férfi megsérült, őket kórházba szállították. A sebesültek állapota nem életveszélyes – tájékoztatott Olekszandr Ganzsa, a megyei katonai közigazgatás vezetője az Origo beszámolója szerint.

Az orosz dróntámadások következményeként több lakó- és gazdasági épület is megsérült
Az orosz dróntámadások következményeként több lakó- és gazdasági épület is megsérült Fotó: AFP

A támadás következtében a környéken áramvezetékek, több melléképület és gépkocsi, valamint egy közigazgatási épület és két magántulajdonú lakóház is megsérült, egy pedig megsemmisült.

Előzetesen a Cserkaszi régió is támadások célpontja volt

Korábban beszámoltunk arról az esetről, hogy orosz drónok hajtottak végre nagyszabású támadást február 2-án a Cserkaszi régió ellen, amelynek következtében több civil megsérült, és tüzek keletkeztek a megye több pontján. 

Az ukrán hatóságok szerint az éjszaka rendkívüli megterhelést jelentett a térség számára.

Borítókép: Lángoló épület (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Ukrajna kritikus napok előtt: Trump optimista, Rutte több rakétát ígér

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekvilággazdasági fórum

Következmények nélküli világ

Kondor Katalin avatarja

Az idő – úgy tűnik – ki van zökkenve a helyéből, legalább is mindennapi tapasztalataink ezt bizonyítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu