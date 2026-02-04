Az 24-es csatorna egyik műsorában interjút készítettek Tarasz Zahorodnij ukrán politológussal, aki Ukrajna európai integrációjáról, valamint az Európai Unióval fennálló együttműködés gyakorlati kérdéseiről fejtette ki álláspontját. A beszélgetésben az uniós csatlakozás körüli viták mellett hangsúlyosan szóba került az európai pénzügyi támogatások és a gazdasági kapcsolatok szerepe is – számolt be az Origo.
Pénz és piac: Ukrajna elvárásai Európával szemben
Az ukrán 24-es csatorna egyik műsorában Tarasz Zahorodnij ukrán politológus Ukrajna európai integrációjával és az Európai Unióhoz fűződő együttműködés gyakorlati vetületeivel foglalkozott. Megfogalmazása szerint Ukrajna számára az a meghatározó, hogy Európa hosszabb távon, akár öt–tíz évre előre kiszámítható pénzügyi támogatást biztosítson, miközben az uniós csatlakozás kérdését a beszélgetésben másodlagos jelentőségűnek nevezte.
Zahorodnij a műsorban úgy fogalmazott: Ukrajna számára elsődleges kérdés az európai pénzügyi forrásokhoz való hozzáférés és az uniós piacok megnyitása, mégpedig több évre előre kiszámítható, stabil rendszerben. Állítása szerint mindez nem feltétlenül áll közvetlen összefüggésben az Európai Unióhoz való formális csatlakozással.
A politológus érvelése szerint a csatlakozásról szóló viták gyakran „formai” jellegűek, miközben Ukrajna számára a „tartalom” a meghatározó, vagyis az, hogy Európa milyen konkrét támogatást képes nyújtani a háborús körülmények között működő állam számára.
A beszélgetésben ennek részeként említette az ukrán hadsereg fenntartásához és a hadiipar működtetéséhez szükséges pénzügyi forrásokat is, amelyeket – szavai szerint – ideális esetben akár öt évre előre garantált módon kellene biztosítani. Emellett az európai piacokhoz való hozzáférést is kulcskérdésként jelölte meg, több évre szóló időtávban.
Bírálatok az uniós döntéshozatal kapcsán
A műsor során Zahorodnij bírálta az európai döntéshozatal működését is. Megfogalmazása szerint az uniós politikát sok esetben nyilatkozatok és deklarációk jellemzik, miközben ezekhez nem mindig társulnak gyors és kézzelfogható intézkedések. A beszélgetésben különböző európai példák kerültek szóba, amelyek értelmezése szerint azt mutatják, hogy Ukrajna biztonságát érintő kérdésekben visszatérő probléma a határozott döntések hiánya.
A műsorban felidézték azt is, hogy Friedrich Merz a közelmúltban technikailag kivitelezhetetlennek nevezte Ukrajna 2027-es európai uniós csatlakozását. Ez a kijelentés a beszélgetésben összefüggésbe került a magyar belpolitikai folyamatokkal is.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
