Pénz és piac: Ukrajna elvárásai Európával szemben

Az 24-es csatorna egyik műsorában interjút készítettek Tarasz Zahorodnij ukrán politológussal, aki Ukrajna európai integrációjáról, valamint az Európai Unióval fennálló együttműködés gyakorlati kérdéseiről fejtette ki álláspontját. A beszélgetésben az uniós csatlakozás körüli viták mellett hangsúlyosan szóba került az európai pénzügyi támogatások és a gazdasági kapcsolatok szerepe is – számolt be az Origo.

Az európai források és piacok kulcsfontosságúak Ukrajna számára (Fotó: AFP)