Ukrajna: 800 milliárd dollár uniós támogatás és 2027-es csatlakozási célkitűzés

Az Európai Bizottság legújabb tervezete szerint az unió magára vállalná Ukrajna 800 milliárd dolláros újjáépítésének oroszlárészét, és stratégiai prioritásként kezeli Ukrajna azonnali felvételét a közös piacba. Az Európai Bizottság múlt csütörtökön mutatta be a tagállamok vezetőinek Ukrajna újjáépítésének finanszírozásáról szóló tervét, amelyről a Magyar Külügyi Intézet (MKI) közölt részletes elemzést.

Brüsszel meghatározó szerepet vállalna az Ukrajna újjáépítéséhez szükséges, mintegy 800 milliárd dolláros forrás előteremtésében Fotó: AFP

A brüsszeli dokumentumból egyértelműen kiderül, hogy Brüsszel valóban oroszlánrészt vállalna az Ukrajna helyreállítására szükséges 800 milliárd dollár előteremtéséből, sőt minden eddig emlegetett határidőnél is gyorsabban venné fel Ukrajnát az Európai Unióba, hogy minél hatékonyabban tudja ezeket a pénzeket célba juttatni.

A bizottság úgynevezett jóléti kerete egy tízéves menetrendet készít elő Ukrajna helyreállítására, amiben meghatároznak a háború lezárását követő első száz napban, valamint a következő évtized végéig elérendő célokat is, amelyeket Vízió Ukrajnának 2040 gyűjtőnéven valósítanának meg.

A dokumentum három fő pontban határozza meg az Európai Bizottság tervét: befektetések mobilizálása (külföldi magántőke és állami támogatások révén), EU-integráció felgyorsítása (és EU-csatlakozás két éven belül), valamint „hiteles” biztonsági garanciák nyújtása, ami nélkül a dokumentum szerint nem lehet megteremteni a szükséges gazdasági alapokat

– foglalja össze az MKI.