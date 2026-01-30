Az EU annak ellenére önti a pénzt Ukrajnának, hogy erre racionális indoka nincsen

Miközben az EU nagyotmondásai és kard nélküli kardcsörtetései ellenére sem ért véget az orosz–ukrán háború, s miközben egyre több tagállami vezető kezd felébredni Csipkerózsika-álmából, a közösség Ukrajna most újabb pénzügyi követeléseiről tárgyal – írta közösségi oldalán a Nézőpont Intézet elemzője. Erdélyi Rezső Krisztián bejegyzésében hangsúlyozta, hogy habár Ukrajna nem áll készen az EU csatlakozásra, a brüsszeli elit mégis küldi a pénzt.

Brüsszel minden racionalitás ellenére kitart Ukrajna gyorsított felvétele mellett

Bejegyzésében az elemző kiemelte, hogy továbbra sem látja esélyét Ukrajna gyors EU-s csatlakozásának Friedrich Merz német kancellár, aki szerint a tagság csak érdem alapú lehet.

Erdélyi szerint ugyanakkor az is tény – amit ráadásul mindenki tud –, hogy Kijev semmilyen aspektusból szemlélve nem áll készen a csatlakozásra. Nem gyorsítva, de középtávon sem. Ez alatt a tényektől nem zavartatva az EU-s külügyi tanácsülésen újabb százmilliárdokról és milliárdokról folyik a diskurzus Kijev számára – hangsúlyozta.

Eközben a Tisza Párt külpolitikusa nem, hogy Ukrajna EU, de egyenesen annak NATO-tagsága mellett érvel, a brüsszeli elitek pedig ukrán jóléti terv néven már 2040-ig tervezik a támogatásokat

– nyomatékosította az elemző.

Ukrajna még Merz szerint sem áll készen

Mint arról lapunk is beszámolt, Németország kancellárja, Friedrich Merz határozottan kizárta, hogy Ukrajna már 2027. január 1-jén az Európai Unió tagja lehetne. A koppenhágai kritériumok teljesítése évekig tartó folyamat – hangsúlyozta a kancellár berlini nyilatkozatában –, hiába támogatja elvi szinten Ukrajna csatlakozási perspektíváját a német kormány.

Mindig lehetséges az előrehaladás, de ilyen gyors belépés egyszerűen nem kivitelezhető – fogalmazott a kancellár.

Merz kijelentései egyébként élesen szembemennek a brüsszeli elképzelésekkel, ahogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök narratívájával is, aki továbbra is a 2027-es csatlakozási dátumot tűzte ki célul.

