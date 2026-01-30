UkrajnaEurópai UnióFriedrich Merz

Az EU annak ellenére önti a pénzt Ukrajnának, hogy erre racionális indoka nincsen

Az EU annak ellenére önti a pénzt Ukrajnának, hogy erre racionális indoka nincsen – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Nézőpont Intézet elemzője. Erdélyi Rezső Krisztián szerint mindenki tudja, hogy Ukrajna nem áll készen nem hogy a gyorsított, de még a középtávú EU csatlakozásra sem.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 18:16
Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
Miközben az EU nagyotmondásai és kard nélküli kardcsörtetései ellenére sem ért véget az orosz–ukrán háború, s miközben egyre több tagállami vezető kezd felébredni Csipkerózsika-álmából, a közösség Ukrajna most újabb pénzügyi követeléseiről tárgyal – írta közösségi oldalán a Nézőpont Intézet elemzője. Erdélyi Rezső Krisztián bejegyzésében hangsúlyozta, hogy habár Ukrajna nem áll készen az EU csatlakozásra, a brüsszeli elit mégis küldi a pénzt.

Brüsszel minden racionalitás ellenére kitart Ukrajna gyorsított felvétele mellett
Brüsszel minden racionalitás ellenére kitart Ukrajna gyorsított felvétele mellett 
Fotó: AFP/Sajjad Hussain

Bejegyzésében az elemző kiemelte, hogy továbbra sem látja esélyét Ukrajna gyors EU-s csatlakozásának Friedrich Merz német kancellár, aki szerint a tagság csak érdem alapú lehet.

Erdélyi szerint ugyanakkor az is tény – amit ráadásul mindenki tud –, hogy Kijev semmilyen aspektusból szemlélve nem áll készen a csatlakozásra. Nem gyorsítva, de középtávon sem.  Ez alatt a tényektől nem zavartatva az EU-s külügyi tanácsülésen újabb százmilliárdokról és milliárdokról folyik a diskurzus Kijev számára – hangsúlyozta. 

Eközben a Tisza Párt külpolitikusa nem, hogy Ukrajna EU, de egyenesen annak NATO-tagsága mellett érvel, a brüsszeli elitek pedig ukrán jóléti terv néven már 2040-ig tervezik a támogatásokat

– nyomatékosította az elemző. 

Ukrajna még Merz szerint sem áll készen 

Mint arról lapunk is beszámolt, Németország kancellárja, Friedrich Merz határozottan kizárta, hogy Ukrajna már 2027. január 1-jén az Európai Unió tagja lehetne. A koppenhágai kritériumok teljesítése évekig tartó folyamat – hangsúlyozta a kancellár berlini nyilatkozatában –, hiába támogatja elvi szinten Ukrajna csatlakozási perspektíváját a német kormány.

Mindig lehetséges az előrehaladás, de ilyen gyors belépés egyszerűen nem kivitelezhető – fogalmazott a kancellár. 

Merz kijelentései egyébként élesen szembemennek a brüsszeli elképzelésekkel, ahogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök narratívájával is, aki továbbra is a 2027-es csatlakozási dátumot tűzte ki célul. 

Borítókép: Ursula von der Leyen,  az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Igen, ez is kötelező olvasmány, már persze ha nem vagy agyhalott Tisza-szektás, és/vagy rohadék propagandista vagy „politikus” ugyanott.

