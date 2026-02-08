Alexander Soros éltette a spanyol népességcserét

Soros György fia bőszen méltatta a spanyol miniszterelnököt, aki szerint Európának szüksége van a bevándorlókra. Alexander Soros szerint több Pedro Sanchezre lenne szükség.

Alexander Soros méltatta a spanyol népességcserét (Fotó: AFP/Ralf Hirschberger)

A milliárdos spekuláns Soros György fia közösségi oldalán méltatta Pedro Sanchezt, miután Spanyolországban több mint nyolcszázezer migráns kap majd jogi státust. Ez a lépés lényegében az állampolgárság előszobája.

Spanish PM Pedro Sanchez showing us what real leadership looks like! Instead of running away from society’s most important issues, he confronts them head on with sound policy — both principled and pragmatic. We need more elected leaders like him! https://t.co/T2iFiM7Moa — Alex Soros (@AlexanderSoros) February 5, 2026

Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök megmutatja, milyen az igazi vezetés! Ahelyett, hogy elfutna a társadalom legfontosabb kérdései elől, szembenéz velük józan politikával – elvi alapokon nyugvó és pragmatikus egyaránt. Több hozzá hasonló választott vezetőre van szükségünk!

– írta bejegyzésében Alex Soros.