Alexander Soros éltette a spanyol népességcserét

Soros György fia bőszen méltatta a spanyol miniszterelnököt, aki szerint Európának szüksége van a bevándorlókra. Alexander Soros szerint több Pedro Sanchezre lenne szükség.
A milliárdos spekuláns Soros György fia közösségi oldalán méltatta Pedro Sanchezt, miután Spanyolországban több mint nyolcszázezer migráns kap majd jogi státust. Ez a lépés lényegében az állampolgárság előszobája.
Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök megmutatja, milyen az igazi vezetés! Ahelyett, hogy elfutna a társadalom legfontosabb kérdései elől, szembenéz velük józan politikával – elvi alapokon nyugvó és pragmatikus egyaránt. Több hozzá hasonló választott vezetőre van szükségünk!
– írta bejegyzésében Alex Soros.
