Alexander SorosPedro SanchezSpanyolország

Alexander Soros éltette a spanyol népességcserét

A spanyol miniszterelnök és a baloldali politikai elit nemrég őrült tervel állt elő, ami alapján több mint nyolcszázezer migráns kap jogi státust, ami lényegében az állampolgárság előszobáját jelenti. Pedro Sanchez nemrég egy véleménycikket is közzéttett, amelyben arról írt, hogy miért van szüksége Európának a bevándorlókra, Alexander Soros pedig nem is volt rest megdicsérni a politikust.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 12:28
Fotó: RALF HIRSCHBERGER Forrás: AFP
Soros György fia bőszen méltatta a spanyol miniszterelnököt, aki szerint Európának szüksége van a bevándorlókra. Alexander Soros szerint több Pedro Sanchezre lenne szükség.

Alexander Soros méltatta a spanyol népességcserét (Fotó: AFP/Ralf Hirschberger)

A milliárdos spekuláns Soros György fia közösségi oldalán méltatta Pedro Sanchezt, miután Spanyolországban több mint nyolcszázezer migráns kap majd jogi státust. Ez a lépés lényegében az állampolgárság előszobája. 

Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök megmutatja, milyen az igazi vezetés! Ahelyett, hogy elfutna a társadalom legfontosabb kérdései elől, szembenéz velük józan politikával – elvi alapokon nyugvó és pragmatikus egyaránt. Több hozzá hasonló választott vezetőre van szükségünk! 

– írta bejegyzésében Alex Soros. 

A spanyol baloldal képviselői egyre kendőzetlenebbül szorgalmazzák a tömeges bevándorlást és a migránsok politikai jogainak kiterjesztését. Egy vezető Podemos-politikus nemrég odáig ment, hogy nyíltan üdvözölte az általa kívánatosnak tartott „népességcserét”. A spanyol baloldali Podemos párt egyik legismertebb politikusa, Irene Montero egy rendezvényen arról beszélt, hogy szerinte Spanyolországnak több bevándorlóra van szüksége. 

A 37 éves képviselő a lelkes közönség előtt azt mondta: reméli, hogy a bevándorlás „megszabadítja Spanyolországot a fasisztáktól és a rasszistáktól”.

A spanyol balközép kormány a múlt héten bejelentette, hogy mintegy 840 ezer, jelenleg papírok nélkül az országban tartózkodó migráns számára biztosítana legális státust. A program kidolgozásában a Podemos is részt vett, bár a párt 2023 novembere óta már nem tagja a kormánykoalíciónak. A radikális baloldali párt közleményében sürgős szociális igazságossági intézkedésnek nevezte a lépést, amely szerintük százezrek alapvető jogait ismeri el.

Borítókép: Alexander Soros (Fotó: AFP)

