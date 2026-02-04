spanyol baloldaljogFranciaországnépességcseremigráció

A baloldal nyíltan „népességcseréről” beszél és a bevándorlóknak választójogot is adna

A spanyol baloldal képviselői egyre kendőzetlenebbül szorgalmazzák a tömeges bevándorlást és a migránsok politikai jogainak kiterjesztését. Egy vezető Podemos-politikus odáig ment, hogy nyíltan üdvözölte az általa kívánatosnak tartott „népességcserét”. Hasonló, sokat vitatott kijelentésekkel nemrégiben egy francia radikális baloldali politikus is előállt.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 02. 04. 11:01
Illusztráció illegális migránstábor Spanyolországban Fotó: Albert Llop Forrás: NurPhoto6AFP
A spanyol baloldali Podemos párt egyik legismertebb politikusa, Irene Montero egy rendezvényen arról beszélt, hogy szerinte Spanyolországnak több bevándorlóra van szüksége, írja az Origo.

spanyol baloldal
Irene Montero, a Podemos főtitkára (Fotó: NurPhoto/AFP/Marc Asensio)

A 37 éves képviselő a lelkes közönség előtt azt mondta: reméli, hogy a bevándorlás „megszabadítja Spanyolországot a fasisztáktól és a rasszistáktól”.

Szó szerint úgy fogalmazott, hogy „természetesen szeretnék népességcserét”.

Montero hangsúlyozta, hogy szerinte a bevándorlókat – különösen a „színes bőrű embereket” – arra kellene kérni, hogy „ne hagyják őt ennyi fasisztával egyedül”. 

A Podemos emellett támogatja, hogy a bevándorlók szavazati jogot kapjanak. A politikus szerint már elérték, hogy sok migráns legalizálja a tartózkodását, a következő lépés pedig az állampolgárság megszerzése lenne. Ha a jelenlegi törvények ezt nem teszik lehetővé, a párt kész lenne azokat megváltoztatni.

Montero szerint a „népességcsere elmélete” valójában a „fasiszták, rasszisták és opportunisták” lecserélését jelentené dolgozó emberekre – függetlenül attól, hogy azok milyen származásúak.

A spanyol baloldal tervei szerint több százezer illegális migráns kaphat papírokat

A spanyol balközép kormány a múlt héten bejelentette, hogy mintegy 840 ezer jelenleg papírok nélkül az országban tartózkodó migráns számára biztosítana legális státuszt. A program kidolgozásában a Podemos is részt vett, bár a párt 2023 novembere óta már nem tagja a kormánykoalíciónak.

A radikális baloldali párt közleményében sürgős szociális igazságossági intézkedésnek nevezte a lépést, amely szerintük százezrek alapvető jogait ismeri el. 

A Podemos úgy fogalmazott, hogy a korábbi helyzet intézményes rasszizmus volt, amely csak fokozta a kizsákmányolást és a gyűlöletet.

Franciaországban is tapsolnak a migrációnak

Hasonló hangok hallatszottak januárban Franciaországban is. Jean-Luc Mélenchon, a La France Insoumise (Engedetlen Franciaország) radikális baloldali párt vezetője egy rendezvényen kijelentette: az ő pártja „a Nagy Csere pártja”.

Mélenchon szerint az önkormányzati választásoknak francia nép sokszínű politikai tudatát kell tükrözniük, és pártjának az új Franciaországot, a nagy generációváltás Franciaországát kell megtestesítenie.

A kijelentések éles bírálatot váltottak ki a jobboldalon. Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke az X-en azt írta:

Legalább egy dolog világos: Jean-Luc Mélenchon a társadalom szétforgácsolását védi, azt az időt, amikor kisebbségek állnak szemben a néppel, és emellett a politikai iszlám követeléseit.

Borítókép: Illusztráció illegális migránstábor Spanyolországban (Fotó: NurPhoto/AFP/Albert Llop) 

