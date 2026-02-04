A spanyol baloldali Podemos párt egyik legismertebb politikusa, Irene Montero egy rendezvényen arról beszélt, hogy szerinte Spanyolországnak több bevándorlóra van szüksége, írja az Origo.
A baloldal nyíltan „népességcseréről” beszél és a bevándorlóknak választójogot is adna
A spanyol baloldal képviselői egyre kendőzetlenebbül szorgalmazzák a tömeges bevándorlást és a migránsok politikai jogainak kiterjesztését. Egy vezető Podemos-politikus odáig ment, hogy nyíltan üdvözölte az általa kívánatosnak tartott „népességcserét”. Hasonló, sokat vitatott kijelentésekkel nemrégiben egy francia radikális baloldali politikus is előállt.
A 37 éves képviselő a lelkes közönség előtt azt mondta: reméli, hogy a bevándorlás „megszabadítja Spanyolországot a fasisztáktól és a rasszistáktól”.
Szó szerint úgy fogalmazott, hogy „természetesen szeretnék népességcserét”.
Montero hangsúlyozta, hogy szerinte a bevándorlókat – különösen a „színes bőrű embereket” – arra kellene kérni, hogy „ne hagyják őt ennyi fasisztával egyedül”.
A Podemos emellett támogatja, hogy a bevándorlók szavazati jogot kapjanak. A politikus szerint már elérték, hogy sok migráns legalizálja a tartózkodását, a következő lépés pedig az állampolgárság megszerzése lenne. Ha a jelenlegi törvények ezt nem teszik lehetővé, a párt kész lenne azokat megváltoztatni.
Montero szerint a „népességcsere elmélete” valójában a „fasiszták, rasszisták és opportunisták” lecserélését jelentené dolgozó emberekre – függetlenül attól, hogy azok milyen származásúak.
A spanyol baloldal tervei szerint több százezer illegális migráns kaphat papírokat
A spanyol balközép kormány a múlt héten bejelentette, hogy mintegy 840 ezer jelenleg papírok nélkül az országban tartózkodó migráns számára biztosítana legális státuszt. A program kidolgozásában a Podemos is részt vett, bár a párt 2023 novembere óta már nem tagja a kormánykoalíciónak.
A radikális baloldali párt közleményében sürgős szociális igazságossági intézkedésnek nevezte a lépést, amely szerintük százezrek alapvető jogait ismeri el.
A Podemos úgy fogalmazott, hogy a korábbi helyzet intézményes rasszizmus volt, amely csak fokozta a kizsákmányolást és a gyűlöletet.
Franciaországban is tapsolnak a migrációnak
Hasonló hangok hallatszottak januárban Franciaországban is. Jean-Luc Mélenchon, a La France Insoumise (Engedetlen Franciaország) radikális baloldali párt vezetője egy rendezvényen kijelentette: az ő pártja „a Nagy Csere pártja”.
Mélenchon szerint az önkormányzati választásoknak francia nép sokszínű politikai tudatát kell tükrözniük, és pártjának az új Franciaországot, a nagy generációváltás Franciaországát kell megtestesítenie.
A kijelentések éles bírálatot váltottak ki a jobboldalon. Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke az X-en azt írta:
Legalább egy dolog világos: Jean-Luc Mélenchon a társadalom szétforgácsolását védi, azt az időt, amikor kisebbségek állnak szemben a néppel, és emellett a politikai iszlám követeléseit.
További Külföld híreink
Borítókép: Illusztráció illegális migránstábor Spanyolországban (Fotó: NurPhoto/AFP/Albert Llop)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
„Szlava Ukraini”: A NATO-főtitkár így kötelezte el magát Ukrajna mellett + videó
„Szlava Ukraini” mondta Mark Rutte.
Dömötör Csaba: Zárt ajtók mögött erőltetné át Brüsszel a Mercosur-megállapodást
„Április 12-én tudjuk ezt megakadályozni.”
Zsarnokság jön: figyelmeztetés érkezett Magyar Péter ügyében
Oda lesz a demokrácia.
Deák Dániel: Az ukrajnai háború nem csupán külpolitika, hanem megélhetési válság Európában
Óriási teher Európának, miközben Ukrajnában virágzik a korrupció.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
„Szlava Ukraini”: A NATO-főtitkár így kötelezte el magát Ukrajna mellett + videó
„Szlava Ukraini” mondta Mark Rutte.
Dömötör Csaba: Zárt ajtók mögött erőltetné át Brüsszel a Mercosur-megállapodást
„Április 12-én tudjuk ezt megakadályozni.”
Zsarnokság jön: figyelmeztetés érkezett Magyar Péter ügyében
Oda lesz a demokrácia.
Deák Dániel: Az ukrajnai háború nem csupán külpolitika, hanem megélhetési válság Európában
Óriási teher Európának, miközben Ukrajnában virágzik a korrupció.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!