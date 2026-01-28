Petra StegerIllegális migránsOsztrák Szabadságpárt (FPÖ)Spanyolország

Osztrák EP-képviselő: felelőtlen és veszélyes, amit Spanyolország tesz a migrációval

Petra Steger, az FPÖ politikusa markáns kritikát fogalmazott meg a spanyol bevándorlást ösztönző politikával kapcsolatban. A képviselő szerint az illegális bevándorlók tömeges honosítása Spanyolországban súlyos beavatkozás egy ország nemzeti szuverenitásába, amely aláássa a határvédelmet, a menekültjogot és a demokratikus ellenőrzést. Hozzátette: Brüsszel olyan feltételeket biztosít ehhez, amelyek terhét a jövőben más tagállamoknak kell viselniük. A migránsok legalizálására irányuló törekvés hatalmas felháborodást váltott ki a spanyol belpolitikában.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 22:45
Petra Steger az FPÖ képviselője
Petra Steger az FPÖ képviselője Forrás: AFP
Petra Steger élesen bírálta a Spanyolországban zajló eseményeket. Az osztrák európai parlamenti képviselő felelőtlen és veszélyes lépésnek nevezte azt a lépést, ami több százezer illegális bevándorló honosítását célozza, adminisztrációnak álcázva.

Petra Steger osztrák politikus szerint a lépés nem csak felelőtlen de rendkívül veszélyes is
Petra Steger osztrák politikus szerint a lépés nemcsak felelőtlen, de rendkívül veszélyes is Fotó: AFP

Petra Steger X-en közölt bejegyzésében figyelmeztetett: 

A tömeges honosítás adminisztratív aktusnak álcázva történik, de valójában a nemzeti szuverenitásba való súlyos beavatkozás. Aki utólag legitimálja az illegális migrációt, az aláássa a határvédelmet, a menekültjogot és a demokratikus ellenőrzést. Brüsszel olyan tényeket teremt, amelyek következményeit a tagállamoknak kell viselniük. Ez a politika felelőtlen és veszélyes. 

Az osztrák képviselő a spanyolországi események ellen szólalt fel

Ahogy arról korábban beszámoltunk, mintegy félmillió illegális bevándorló kaphat egyéves tartózkodási és munkavállalási engedélyt a baloldali spanyol kormány által kedden bejelentett rendelet alapján. Ez nem az első eset, hogy Spanyolország tömegesen ad tartózkodási engedélyt az illegális bevándorlóknak.

Több százezer migránst legalizálna a spanyol baloldal.
Több százezer migránst legalizálna a spanyol baloldal (Fotó: AFP)

Spanyolország migrációs minisztere, Elma Saiz az RTVE televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy a kormány várhatóan elfogadja az erre vonatkozó rendeletet. A Funcas elemzőközpont szerint 2025 január elején körülbelül 840 ezer dokumentum nélküli migráns élt Spanyolországban, többségük latin-amerikai – számolt be a V4NA.

Pedro Sánchez szocialista miniszterelnök szerint Spanyolországnak szüksége van a bevándorlásra, hogy pótolja a munkaerőhiányt és ellensúlyozza a népesség elöregedését. Sánchez szerint a migráció az elmúlt hat év spanyolországi dinamikus gazdasági növekedésének nyolcvan százalékát tette ki.

A spanyol katolikus egyház is azok között volt, akik dicsérték a lépést, és azt a társadalmi igazságosság és elismerés aktusának nevezték.
Ugyanakkor az ellenzék hevesen bírálta a kormányt, mondván, hogy a szabályozás ösztönözni fogja az illegális bevándorlást. Alberto Núñez Feijóo, a fő jobboldali ellenzéki csoport, a Néppárt vezetője az X-en azt írta, hogy a nevetséges terv túlterheli a közszolgáltatásokat.

A szocialista Spanyolországban az illegális tevékenységet jutalmazzák – mondta, hozzátéve, hogy hatalomra kerülése esetén teljesen átalakítja a migrációs politikát.

A ma közzétett hivatalos adatok szerint a tavalyi utolsó negyedévben a foglalkoztatási adatokban szereplő 76 200 ember közül 52 500 külföldi volt, ami hozzájárult a 2008 óta legalacsonyabb munkanélküliségi rátához.

Borítókép: Petra Steger, az FPÖ képviselője (Fotó: AFP)

