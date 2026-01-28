Osztrák EP-képviselő: felelőtlen és veszélyes, amit Spanyolország tesz a migrációval

Spanyolország migrációs minisztere, Elma Saiz az RTVE televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy a kormány várhatóan elfogadja az erre vonatkozó rendeletet. A Funcas elemzőközpont szerint 2025 január elején körülbelül 840 ezer dokumentum nélküli migráns élt Spanyolországban, többségük latin-amerikai – számolt be a V4NA.

Pedro Sánchez szocialista miniszterelnök szerint Spanyolországnak szüksége van a bevándorlásra, hogy pótolja a munkaerőhiányt és ellensúlyozza a népesség elöregedését. Sánchez szerint a migráció az elmúlt hat év spanyolországi dinamikus gazdasági növekedésének nyolcvan százalékát tette ki.

A spanyol katolikus egyház is azok között volt, akik dicsérték a lépést, és azt a társadalmi igazságosság és elismerés aktusának nevezték.

Ugyanakkor az ellenzék hevesen bírálta a kormányt, mondván, hogy a szabályozás ösztönözni fogja az illegális bevándorlást. Alberto Núñez Feijóo, a fő jobboldali ellenzéki csoport, a Néppárt vezetője az X-en azt írta, hogy a nevetséges terv túlterheli a közszolgáltatásokat.

Hasta 46 muertos. Cientos de heridos. Ninguna dimisión.



Y la primera respuesta de Sánchez es una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos.



En la España socialista, la ilegalidad se premia.



La política… — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 26, 2026

A szocialista Spanyolországban az illegális tevékenységet jutalmazzák – mondta, hozzátéve, hogy hatalomra kerülése esetén teljesen átalakítja a migrációs politikát.

A ma közzétett hivatalos adatok szerint a tavalyi utolsó negyedévben a foglalkoztatási adatokban szereplő 76 200 ember közül 52 500 külföldi volt, ami hozzájárult a 2008 óta legalacsonyabb munkanélküliségi rátához.

