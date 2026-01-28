Petra Steger élesen bírálta a Spanyolországban zajló eseményeket. Az osztrák európai parlamenti képviselő felelőtlen és veszélyes lépésnek nevezte azt a lépést, ami több százezer illegális bevándorló honosítását célozza, adminisztrációnak álcázva.
Osztrák EP-képviselő: felelőtlen és veszélyes, amit Spanyolország tesz a migrációval
Petra Steger, az FPÖ politikusa markáns kritikát fogalmazott meg a spanyol bevándorlást ösztönző politikával kapcsolatban. A képviselő szerint az illegális bevándorlók tömeges honosítása Spanyolországban súlyos beavatkozás egy ország nemzeti szuverenitásába, amely aláássa a határvédelmet, a menekültjogot és a demokratikus ellenőrzést. Hozzátette: Brüsszel olyan feltételeket biztosít ehhez, amelyek terhét a jövőben más tagállamoknak kell viselniük. A migránsok legalizálására irányuló törekvés hatalmas felháborodást váltott ki a spanyol belpolitikában.
Petra Steger X-en közölt bejegyzésében figyelmeztetett:
A tömeges honosítás adminisztratív aktusnak álcázva történik, de valójában a nemzeti szuverenitásba való súlyos beavatkozás. Aki utólag legitimálja az illegális migrációt, az aláássa a határvédelmet, a menekültjogot és a demokratikus ellenőrzést. Brüsszel olyan tényeket teremt, amelyek következményeit a tagállamoknak kell viselniük. Ez a politika felelőtlen és veszélyes.
Az osztrák képviselő a spanyolországi események ellen szólalt fel
Ahogy arról korábban beszámoltunk, mintegy félmillió illegális bevándorló kaphat egyéves tartózkodási és munkavállalási engedélyt a baloldali spanyol kormány által kedden bejelentett rendelet alapján. Ez nem az első eset, hogy Spanyolország tömegesen ad tartózkodási engedélyt az illegális bevándorlóknak.
Spanyolország migrációs minisztere, Elma Saiz az RTVE televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy a kormány várhatóan elfogadja az erre vonatkozó rendeletet. A Funcas elemzőközpont szerint 2025 január elején körülbelül 840 ezer dokumentum nélküli migráns élt Spanyolországban, többségük latin-amerikai – számolt be a V4NA.
Pedro Sánchez szocialista miniszterelnök szerint Spanyolországnak szüksége van a bevándorlásra, hogy pótolja a munkaerőhiányt és ellensúlyozza a népesség elöregedését. Sánchez szerint a migráció az elmúlt hat év spanyolországi dinamikus gazdasági növekedésének nyolcvan százalékát tette ki.
A spanyol katolikus egyház is azok között volt, akik dicsérték a lépést, és azt a társadalmi igazságosság és elismerés aktusának nevezték.
Ugyanakkor az ellenzék hevesen bírálta a kormányt, mondván, hogy a szabályozás ösztönözni fogja az illegális bevándorlást. Alberto Núñez Feijóo, a fő jobboldali ellenzéki csoport, a Néppárt vezetője az X-en azt írta, hogy a nevetséges terv túlterheli a közszolgáltatásokat.
A szocialista Spanyolországban az illegális tevékenységet jutalmazzák – mondta, hozzátéve, hogy hatalomra kerülése esetén teljesen átalakítja a migrációs politikát.
A ma közzétett hivatalos adatok szerint a tavalyi utolsó negyedévben a foglalkoztatási adatokban szereplő 76 200 ember közül 52 500 külföldi volt, ami hozzájárult a 2008 óta legalacsonyabb munkanélküliségi rátához.
Borítókép: Petra Steger, az FPÖ képviselője (Fotó: AFP)
