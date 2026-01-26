Hamis útlevelek, embercsempészet: migránsokat fogtak el a repülőtéren

A PSP közlése szerint tíz személyt okmányhamisítás miatt, kettőt más személy nevére szóló iratok használata miatt, egy embert pedig illegális bevándorlás elősegítésének gyanújával vettek őrizetbe. Emellett végrehajtottak egy európai elfogatóparancsot is, amelyet az olasz hatóságok adtak ki kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos bűncselekmények miatt.

A gyanúsított szenegáli állampolgár kiadatása folyamatban van.

A rendőrség öt további személy belépését megtagadta. A hatóságok szerint a határellenőrzések során több esetben hamis útleveleket és utazási dokumentumokat találtak, ami jól mutatja, hogy a hamis iratok továbbra is az illegális migráció egyik leggyakoribb eszközei. A tíz okmányhamisítás miatt elfogott személy közül öt vietnámi állampolgár, míg két esetben az érintettek más személyek valódi okmányait próbálták felhasználni, hogy kijátsszák a határellenőrzést.