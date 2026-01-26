hamis útlevélrendőrségLisszabonembercsempészmigráns

Hamis útlevelek, embercsempészet: migránsokat fogtak el a repülőtéren

Illegális migrációhoz kapcsolódó bűncselekmények miatt hajtott végre nagyszabású akciót a portugál rendőrség Lisszabonban. A hatóságok több migránsnál hamis útlevelet találtak. Mások embercsempészettel, illetve kábítószer-kereskedelemmel összefüggő ügyekben kerültek rendőrkézre.

Magyar Nemzet
Forrás: The Portugal News2026. 01. 26. 10:37
A rendőrök a lisszaboni Humberto Delgado repülőtéren csaptak le Fotó: Patricia de Melo Moreira Forrás: AFP
A portugál rendőrség (PSP) összesen 14 embert vett őrizetbe a lisszaboni Humberto Delgado repülőtéren január 15. és 18. között, a határellenőrzések során. A hatóságok tájékoztatása szerint az intézkedések hamis útlevél használatához, illegális bevándorlás elősegítéséhez, valamint egy európai elfogatóparancs végrehajtásához kapcsolódtak –  írja a The Portugal News.

hamis útlevél
Portugál rendőrök (Fotó: Képernyőkép)

A PSP közlése szerint tíz személyt okmányhamisítás miatt, kettőt más személy nevére szóló iratok használata miatt, egy embert pedig illegális bevándorlás elősegítésének gyanújával vettek őrizetbe. Emellett végrehajtottak egy európai elfogatóparancsot is, amelyet az olasz hatóságok adtak ki kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos bűncselekmények miatt. 

A gyanúsított szenegáli állampolgár kiadatása folyamatban van.

A rendőrség öt további személy belépését megtagadta. A hatóságok szerint a határellenőrzések során több esetben hamis útleveleket és utazási dokumentumokat találtak, ami jól mutatja, hogy a hamis iratok továbbra is az illegális migráció egyik leggyakoribb eszközei. A tíz okmányhamisítás miatt elfogott személy közül öt vietnámi állampolgár, míg két esetben az érintettek más személyek valódi okmányait próbálták felhasználni, hogy kijátsszák a határellenőrzést.

Hamis útlevél: egy embercsempészt is lekapcsoltak

A rendőrség kiemelte egy külön ügy részleteit is: január 15-én egy külföldi állampolgárt tartóztattak le, aki hamis spanyol útlevelek segítségével szervezett illegális beutazást. A nyomozás során azonosították a spanyol állampolgárságú szervezőt, valamint további négy külföldi személyt, akik részt vettek a hálózat működtetésében.

LISBON, PORTUGAL - JANUARY 11: Migrants demonstrate in the streets of Lisbon, calling for better working and living conditions, and protesting against discrimination on January 11, 2025 in Lisbon, Portugal. The demonstration included banners and chants demanding equal rights and justice for migrant workers. Zed jameson / Anadolu (Photo by Zed jameson / Anadolu via AFP)
Migránsok tüntetnek Lisszabon utcáin (Fotó: Anadolu/AFP/Zed Jameson)

A szervezőt bíróság elé állították, míg az öt érintett külföldi állampolgárt kitiltották Portugáliából és a schengeni övezetből három évre. Közülük négyet már kiutasítottak az országból, egy nő esetében pedig – aki megtagadta az önkéntes visszatérést – rendőri kísérettel végrehajtott kitoloncolás van folyamatban.

Borítókép: A rendőrök a lisszaboni Humberto Delgado repülőtéren csaptak le (Fotó: AFP/Patricia de Melo Moreira)

