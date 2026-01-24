Brüsszel elkerülhetetlennek tekinti a tömeges migrációt – ez a legnagyobb jogi tévedés

Jerzy Kwaśniewski lengyel jogász, az Ordo Iuris Intézet társalapítója és elnöke, aki kiemelkedő polgári, büntető- és családjogi ügyekben képvisel állampolgárokat és civil szervezeteket lengyel és nemzetközi bíróságok előtt. Pályája során négy lengyel igazságügyi miniszter tanácsadójaként is dolgozott. A Politico magazin 2021-ben Európa 28 legbefolyásosabb szereplője közé sorolta. A Take Back Control From Brussels című tanulmány társszerzőjeként azt állítja: az Európai Unió migrációs rendszere eleve rossz alapokra épült.

Jerzy Kwaśniewski, az Ordo Iuris Intézet igazgatótanácsának elnöke és társalapítója Fotó: Kurucz Árpád

A jogász szerint a legmélyebb strukturális hiba már az Európai Bizottság 2020-as kommunikációjában megjelent, amikor a Migrációs Paktum előkészítése során abból indultak ki, hogy a tömeges migráció elkerülhetetlen. Felidézte: akkor „világosan kimondták, hogy a migráció elkerülhetetlen, legfeljebb legalizálni lehet”. Megfogalmazása szerint

az egész uniós jogi konstrukció arra épül, hogy az illegális migrációt át kell terelni legális folyamatokba, vagyis „nem a migráció megállítása, hanem annak elfogadása lett a cél”.

Hozzátette: az Európai Bizottság azt is állítja, hogy szükség van a migrációra a gazdaság élénkítéséhez, a kultúra gazdagításához és a társadalmak fejlesztéséhez, ám szerinte „mindhárom premissza téves”.