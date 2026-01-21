Bakondi Györgyillegális bevándorláshatárvédelem

Bakondi György: A migrációs paktum végrehajtása felülírná a nemzeti érdeket

A migrációs paktum végrehajtása felülírná azt a nemzeti érdeket, amelyet a kormány 2015 óta képvisel a migrációs válságban, ezért nemet mond az ilyen parancsuralmi rendszerekre –mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán az M1 aktuális csatorna műsorában.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 10:10
Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Bakondi György felidézte: 2015-ben azzal szembesült Magyarország, hogy négyszázezer illegális bevándorló érkezett a határaira és özönlött be az országba. Ekkor a kormány – a megkérdezett magyar emberek 83 százalékos támogatásával – műszaki akadályrendszer kiépítésével, a rendőri erők határra vezénylésével és jogi határzár létrehozásával a tömeges illegális migráció megállítása mellett döntött, és ez sikerre is vezetett – tette hozzá.

Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára és Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója sajtótájékoztatót tart Az illegális bevándorlás aktualitásai témakörben a Miniszterelnökségen 2026. január 20-án (Fotó: Kovács Márton / MTI Fotószerkesztõség)
Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára és Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója sajtótájékoztatót tart az illegális bevándorlás aktualitásai témakörben a Miniszterelnökségen 2026. január 20-án. Fotó: MTI/Kovács Márton

Szerinte a tíz évvel korábbi állapotokhoz képest Nyugat-Európában súlyos közbiztonsági romlás tanúi lehetünk, hiszen – mint mondta – ott este nem lehet az utcára menni, no-go zónák alakultak ki, és terrorcselekményeket is nagy számban követnek el. Megjegyezte, összevethető, hogy a kormány döntése miatt hogyan alakult a magyar belbiztonsági helyzet a nyugat-európaihoz képest.

A főtanácsadó érdekesnek nevezte, hogy az Európai Bizottság a migráció által közvetlenül nem érintett országok közé sorolta Magyarországot. Szerinte az évente a határon elfogott, feltartóztatott illegális bevándorlók vagy az embercsempészek száma miatt ez a megközelítés önmagában is valótlan.

Kiemelte, miközben Magyarország Európa külső határait védi, napi bírságot kell fizetnie, mert nem engedi át határán az illegálisan érkezőket. 

Bakondi György szerint a migrációs paktum a migrációt szolidaritási alapon egy parancsuralmi rendszerhez próbálja közelíteni, ez pedig ellentétes a magyar kormány elgondolásával és a magyar emberek mindennapi biztonság iránti igényeivel.

Bakondi György elmondta, vannak olyan politikai erők Magyarországon, amelyek hasonlóan gondolkodnak a kormány által nem támogatott nyugat-európai vagy európai uniós felfogáshoz. Hozzátette: több nyugat-európai nemzetállam is elkezdett védekezni az illegális migráció negatív hatása ellen, Németország például visszaállította a schengeni határ ellenőrzését, Görögország, Lengyelország és Bulgária pedig kerítést épített a határain.

A belbiztonsági főtanácsadó a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hangsúlyozta, a migrációs paktum nem a nemzetállami törekvésekről szól, hanem sokkal inkább a kvóták szerinti elosztásról. Kiemelte, 

a kormány szerint meg kell őrizni az elmúlt tíz év erőfeszítéseit, amelyek migrációmentes, közbiztonsági stabil állapotot eredményeztek.

Elmondta, az idei évre vonatkozó előrejelzések szerint gazdasági migránsok vagy a háborúk elől menekülők megjelenésére is számítania kell Magyarországnak. Ezért a határőrizet biztonságának fenntartása, a magyar szuverenitás védelme és a magyar érdekek érvényesítése ebben az évben is elsőrangú feladat lesz – emelte ki.

 

Borítókép: Bakondi György (Fotó: MTI)

Fontos híreink

