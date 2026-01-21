Bakondi György felidézte: 2015-ben azzal szembesült Magyarország, hogy négyszázezer illegális bevándorló érkezett a határaira és özönlött be az országba. Ekkor a kormány – a megkérdezett magyar emberek 83 százalékos támogatásával – műszaki akadályrendszer kiépítésével, a rendőri erők határra vezénylésével és jogi határzár létrehozásával a tömeges illegális migráció megállítása mellett döntött, és ez sikerre is vezetett – tette hozzá.
Bakondi György: A migrációs paktum végrehajtása felülírná a nemzeti érdeket
A migrációs paktum végrehajtása felülírná azt a nemzeti érdeket, amelyet a kormány 2015 óta képvisel a migrációs válságban, ezért nemet mond az ilyen parancsuralmi rendszerekre –mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán az M1 aktuális csatorna műsorában.
Szerinte a tíz évvel korábbi állapotokhoz képest Nyugat-Európában súlyos közbiztonsági romlás tanúi lehetünk, hiszen – mint mondta – ott este nem lehet az utcára menni, no-go zónák alakultak ki, és terrorcselekményeket is nagy számban követnek el. Megjegyezte, összevethető, hogy a kormány döntése miatt hogyan alakult a magyar belbiztonsági helyzet a nyugat-európaihoz képest.
A főtanácsadó érdekesnek nevezte, hogy az Európai Bizottság a migráció által közvetlenül nem érintett országok közé sorolta Magyarországot. Szerinte az évente a határon elfogott, feltartóztatott illegális bevándorlók vagy az embercsempészek száma miatt ez a megközelítés önmagában is valótlan.
További Külföld híreink
Kiemelte, miközben Magyarország Európa külső határait védi, napi bírságot kell fizetnie, mert nem engedi át határán az illegálisan érkezőket.
Bakondi György szerint a migrációs paktum a migrációt szolidaritási alapon egy parancsuralmi rendszerhez próbálja közelíteni, ez pedig ellentétes a magyar kormány elgondolásával és a magyar emberek mindennapi biztonság iránti igényeivel.
Bakondi György elmondta, vannak olyan politikai erők Magyarországon, amelyek hasonlóan gondolkodnak a kormány által nem támogatott nyugat-európai vagy európai uniós felfogáshoz. Hozzátette: több nyugat-európai nemzetállam is elkezdett védekezni az illegális migráció negatív hatása ellen, Németország például visszaállította a schengeni határ ellenőrzését, Görögország, Lengyelország és Bulgária pedig kerítést épített a határain.
További Külföld híreink
A belbiztonsági főtanácsadó a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hangsúlyozta, a migrációs paktum nem a nemzetállami törekvésekről szól, hanem sokkal inkább a kvóták szerinti elosztásról. Kiemelte,
a kormány szerint meg kell őrizni az elmúlt tíz év erőfeszítéseit, amelyek migrációmentes, közbiztonsági stabil állapotot eredményeztek.
Elmondta, az idei évre vonatkozó előrejelzések szerint gazdasági migránsok vagy a háborúk elől menekülők megjelenésére is számítania kell Magyarországnak. Ezért a határőrizet biztonságának fenntartása, a magyar szuverenitás védelme és a magyar érdekek érvényesítése ebben az évben is elsőrangú feladat lesz – emelte ki.
Borítókép: Bakondi György (Fotó: MTI)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Ukrajna tovább feszíti a húrt Magyarországgal szemben
Durva beavatkozás történik Magyarország belügyeibe.
Véleményrendőrséget épít Brüsszel a dezinformáció elleni harc jelszavával
Az Ursula von der Leyen nevével fémjelzett új kezdeményezések növelnék az átláthatatlanságot a különböző befolyásgyakorlási szervezetek finanszírozásában.
Hiába a súlyos következmények, Magyar Péter főnöke kiáll a Mercosur-megállapodás mellett
Brüsszel kész háttérbe szorítani a gazdák érdekeit.
Macron szemüvege: vajon mit rejteget a francia elnök?
A francia elnök nem csak szavaival keltett feltűnést.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Ukrajna tovább feszíti a húrt Magyarországgal szemben
Durva beavatkozás történik Magyarország belügyeibe.
Véleményrendőrséget épít Brüsszel a dezinformáció elleni harc jelszavával
Az Ursula von der Leyen nevével fémjelzett új kezdeményezések növelnék az átláthatatlanságot a különböző befolyásgyakorlási szervezetek finanszírozásában.
Hiába a súlyos következmények, Magyar Péter főnöke kiáll a Mercosur-megállapodás mellett
Brüsszel kész háttérbe szorítani a gazdák érdekeit.
Macron szemüvege: vajon mit rejteget a francia elnök?
A francia elnök nem csak szavaival keltett feltűnést.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!