Bakondi György: A migrációs paktum végrehajtása felülírná a nemzeti érdeket

A belbiztonsági főtanácsadó a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hangsúlyozta, a migrációs paktum nem a nemzetállami törekvésekről szól, hanem sokkal inkább a kvóták szerinti elosztásról. Kiemelte,

a kormány szerint meg kell őrizni az elmúlt tíz év erőfeszítéseit, amelyek migrációmentes, közbiztonsági stabil állapotot eredményeztek.

Elmondta, az idei évre vonatkozó előrejelzések szerint gazdasági migránsok vagy a háborúk elől menekülők megjelenésére is számítania kell Magyarországnak. Ezért a határőrizet biztonságának fenntartása, a magyar szuverenitás védelme és a magyar érdekek érvényesítése ebben az évben is elsőrangú feladat lesz – emelte ki.

Borítókép: Bakondi György (Fotó: MTI)