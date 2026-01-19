A baloldali média nem lát problémát a kötelező betelepítésben

Nem nyugszik a dollármédia: most éppen a Telex próbálja tisztára mosni a brüsszeli bürokraták veszélyes terveit az illegális migrációval kapcsolatban – írja az Origo. A portál legfrissebb írásában Deutsch Tamásnak, a Fidesz EP-képviselőjének azon állítását támadja, miszerint „2026 nyarától Brüsszel és a Tisza tömegesen be akarja telepíteni az illegális migránsokat Magyarországra”.

Orbán Viktor világossá tette, hogy Magyarország továbbra is nemet mond az illegális migrációra (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Bár a Telex újságírója megpróbálja hitelteleníteni a kormánypárti politikusok figyelmeztetéseit, a cikkében kénytelen elismerni a valóságot.

Szolidaritásnak hívják a zsarolást

A baloldali portál a tőle megszokott cinizmussal próbálja relativizálni a migrációs paktum lényegét. „A 2026 nyarán teljesen életbe lépő jogszabály kötelezővé tette a menekültügyi szolidaritást” – írja a Telex, de ez a szerző szerint nem jelent automatikus betelepítést, hiszen a kötelezettséget „le lehet tudni akár fejenként – az eredetileg tervezett 220 ezer helyett – 20 ezer euróval”. Vagyis a Telex szerint teljesen rendben van, hogy Brüsszel választás elé állítja a tagállamokat: vagy beengedik az illegális bevándorlókat, vagy súlyos eurómilliókat fizetnek büntetésként.

Ezt a nyílt zsarolást nevezi a dollármédia „szolidaritásnak”.

A Telex Brüsszel oldalára állt a Magyarország elleni perben

A portál nem áll meg itt: nyíltan a brüsszeli bürokraták pártját fogja a Magyarországra kiszabott, példátlanul súlyos bírság ügyében is. Mint arról korábban beszámoltunk, Magyarországot azért büntetik, mert megvédi a határait – amelyek egyben az Európai Unió külső határai is. A cikk szerzője valósággal ünnepli, hogy az Európai Bizottság pénzt vonhat el hazánktól, kárörvendően megjegyezve: „a két-három havonta küldött fizetési felszólításokra a kormány nem fizet, hanem megvárja, amíg türelmi idő után levonják az uniós támogatások számláinak kifizetéséből – erre viszont már büntetőkamatot is felszámítanak.”

Magyarország továbbra is nemet mond az illegális migrációra

Orbán Viktor miniszterelnök egyértelművé tette, hogy amíg nemzeti kormány van hatalmon, addig Magyarország nem lesz bevándorlóország.

Egyszer és mindenkorra szeretném világossá tenni: ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre. Ceterum censeo: nem fogadunk migránsokat és nem fizetünk utánuk egy forintot sem!

– hangsúlyozta a miniszterelnök.