migrációmagyarországtelexorbán viktor

A baloldali média nem lát problémát a kötelező betelepítésben

Továbbra is igyekszik elbagatellizálni a migrációs paktum jelentette veszélyt a dollármédia – hívja fel a figyelmet az Origo. A Telex tényellenőrzésként tálalt írásában az eufemisztikus „szolidaritás” címkével illeti a kötelező betelepítés, miközben egy szóval sem tér ki arra, hogyan alakította át a nyugat-európai nagyvárosokat az illegális migráció nyomában járó bűnözés és erőszak.

Munkatársunktól
2026. 01. 19. 20:44
Illusztráció (Forrás: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem nyugszik a dollármédia: most éppen a Telex próbálja tisztára mosni a brüsszeli bürokraták veszélyes terveit az illegális migrációval kapcsolatban – írja az Origo. A portál legfrissebb írásában Deutsch Tamásnak, a Fidesz EP-képviselőjének azon állítását támadja, miszerint „2026 nyarától Brüsszel és a Tisza tömegesen be akarja telepíteni az illegális migránsokat Magyarországra”.

Orbán Viktor világossá tette, hogy Magyarország továbbra is nemet mond az illegális migrációra
Orbán Viktor világossá tette, hogy Magyarország továbbra is nemet mond az illegális migrációra (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Bár a Telex újságírója megpróbálja hitelteleníteni a kormánypárti politikusok figyelmeztetéseit, a cikkében kénytelen elismerni a valóságot.

Szolidaritásnak hívják a zsarolást

A baloldali portál a tőle megszokott cinizmussal próbálja relativizálni a migrációs paktum lényegét. „A 2026 nyarán teljesen életbe lépő jogszabály kötelezővé tette a menekültügyi szolidaritást” – írja a Telex, de ez a szerző szerint nem jelent automatikus betelepítést, hiszen a kötelezettséget „le lehet tudni akár fejenként – az eredetileg tervezett 220 ezer helyett – 20 ezer euróval”. Vagyis a Telex szerint teljesen rendben van, hogy Brüsszel választás elé állítja a tagállamokat: vagy beengedik az illegális bevándorlókat, vagy súlyos eurómilliókat fizetnek büntetésként.

Ezt a nyílt zsarolást nevezi a dollármédia „szolidaritásnak”.

A Telex Brüsszel oldalára állt a Magyarország elleni perben

A portál nem áll meg itt: nyíltan a brüsszeli bürokraták pártját fogja a Magyarországra kiszabott, példátlanul súlyos bírság ügyében is. Mint arról korábban beszámoltunk, Magyarországot azért büntetik, mert megvédi a határait – amelyek egyben az Európai Unió külső határai is. A cikk szerzője valósággal ünnepli, hogy az Európai Bizottság pénzt vonhat el hazánktól, kárörvendően megjegyezve: „a két-három havonta küldött fizetési felszólításokra a kormány nem fizet, hanem megvárja, amíg türelmi idő után levonják az uniós támogatások számláinak kifizetéséből – erre viszont már büntetőkamatot is felszámítanak.”

Magyarország továbbra is nemet mond az illegális migrációra

Orbán Viktor miniszterelnök egyértelművé tette, hogy amíg nemzeti kormány van hatalmon, addig Magyarország nem lesz bevándorlóország.

Egyszer és mindenkorra szeretném világossá tenni: ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre. Ceterum censeo: nem fogadunk migránsokat és nem fizetünk utánuk egy forintot sem!

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

A Telex hiába próbálja „rugalmas szolidaritásnak” becézni a kötelező kvótát, a magyar emberek pontosan értik, miről van szó: Brüsszel és a hazai baloldal migránsokkal akarja elárasztani hazánkat.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ne bántsátok szegény Pétert! Beteg!

Bayer Zsolt avatarja

A Tisza-vezér legnagyobb átverése ötven pontban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.