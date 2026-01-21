Rendkívüli

Orbán Viktor: Januári rezsistopot vezetünk be + videó

Európabűnözésmigráció

Rettegésben tartja Nyugat-Európát a migránserőszak

Nyugat-Európát manapság már nem a jólét és rend képével azonosítják az emberek. Az egyre növekvő migrációs nyomás és betelepítés eredményeképp a bűnözés és rendzavarás mindennapos problémává vált az öreg kontinens nyugati városaiban. A lakosság félelemben él és sok helyen alig mernek már utcára lépni a bűnözők miatt. Összefoglaló készült az agresszív bevándorlók bűncselekményeiről.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 15:45
Migránsok Franciaországban
Migránsok Franciaországban Forrás: AFP
Az utóbbi időszakban egyre több olyan hír lát napvilágot, amelyben migrációs hátterű elkövetők súlyos bűncselekményei borzolják a közvéleményt Nyugat-Európában. A lakosság biztonságérzete jelentősen romlott, sokan már saját hazájukban is attól tartanak, hogy nyugodtan az utcára lépjenek. A közbiztonság számos térségben drasztikusan gyengült, a helyi polgárok egyre kevésbé érzik kiszámíthatónak a mindennapokat. Nem tudhatják, mi vár rájuk a következő sarkon: garázdaság, erőszakos cselekmény vagy akár még súlyosabb támadás.

Egymást követik a migráns hátterű személyekhez köthető támadások Európa-szerte
Egymást követik a migráns hátterű személyekhez köthető támadások Európa-szerte Fotó: MN-archív

Mindeközben a párhuzamos társadalmak kialakulása valós és egyre súlyosabb problémává vált. Nyugat-Európa több országát olyan migráns tömegek érkezése jellemzi, amelyek nem képesek – vagy nem is hajlandók – beilleszkedni az európai kulturális és társadalmi normákba.

Összeállításunkban az elmúlt időszak legmegrázóbb bűncselekményeit tekintjük át.

Fékezhetetlen indulatok miatt támadt egy migráns

Egy 28 éves eritreai férfi, aki az utcán válogatás nélkül három emberre is rátámadt — köztük egy idős nőre —, a svéd rendőrségnek azt mondta: azért követte el a támadásokat, mert időnként olyan fékezhetetlen gondolatai és késztetései támadnak, amelyek mások bántására sarkallják. Az Ahmed Mohammed Omar Salim nevű bevándorló ellen a támadások miatt büntetőeljárás folyik. A férfi beismerte a cselekményeket, amelyeket az ügyészség szerint bárminemű provokáció nélkül követett el. Az ítélethirdetést a jövő hónapra várják.

Migráns erőszakolt Olaszországban, az áldozat egy gyerek

Heves közéleti vitát váltott ki egy olasz bírósági döntés. Egy migránst mindössze öt év börtönre ítéltek amiatt, hogy megerőszakolt és teherbe ejtett egy tízéves kislányt. Az ítélet arányosságát politikusok és jogvédők egyaránt kétségbe vonják. 

Nem az első eset, hogy egy migráns hasonló bűncselekményt követ el a befogadóországban
Nem az első eset, hogy egy migráns hasonló bűncselekményt követ el a befogadóországban Fotó: AFP

A nemi erőszak 2024 nyarán történt, egy korábban szállodaként működő brésciai befogadóközpontban, ahol a tízéves kislány az édesanyjával lakott. Az esetre akkor derült fény, amikor a gyerek hasi fájdalmakra panaszkodott, és az orvosi vizsgálatok megállapították nála a terhességet. A nyomozás során azonosították az elkövetőt, egy 29 éves bangladesi férfit. A bíróság az ügyet gyorsított eljárásban tárgyalta, és a férfi mindössze öt év börtönt kapott. A büntetés letöltése után pedig kiutasítják Olaszországból.

Migráns rendezett vérfürdőt Németországban

Németország is egyre súlyosabb válsággal küzd: migráció okozta rendbontások és bűncselekmények egyre gyakrabban fordulnak elő. A legutóbbi borzalmas incidens során egy migráns férfi támadt az ulmi Media Markt két mit sem sejtő alkalmazottjára. Az egyik sérült életveszélyes állapotba került, míg a másik könnyebb sérüléseket szenvedett. Az elkövető a támadás után elmenekült, de a rendőrök rövid időn belül utolérték.

Helyszínelők munkában
Helyszínelők munkában Fotó: AFP

A sajtóbeszámolók szerint az elkövető minden előzmény nélkül elveszítette önuralmát az üzletben, majd hirtelen kést rántott, és két alkalmazottra támadt. Az egyik sértettet hátba, a másikat mellkason szúrta.

A 25 éves férfit életveszélyes állapotban szállították kórházba, ahol azonnali műtétet hajtottak végre rajta. A másik érintett, egy 22 éves dolgozó könnyebb sérüléseket szenvedett, őt szintén ellátták az orvosok.

A támadást követően az elkövető elmenekült a helyszínről, azonban a hatóságok rövid időn belül elfogták.

A svéd fiatalkorú bűnözés

Svédországban a migráns hátterű fiatalok aránytalanul nagy számban követnek el súlyos bűncselekményeket, miközben a kormány képtelen érdemben megfékezni a folyamatot – mondta korábban a Magyar Nemzetnek Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. A szakértő szerint a svéd példa figyelmeztetés Európa számára: a tömeges bevándorlás és a fiatalkorú bűnözés kéz a kézben jár.

A migráció árát a svédek fizetik meg a mindennapokban
A migráció árát a svédek fizetik meg a mindennapokban Fotó: AFP

Dornfeld László szerint Svédországban a migráció és a fiatalkorú bűnözés közötti összefüggés egyértelmű. Mint mondta, a migránsok az ország népességének körülbelül 15 százalékát teszik ki, mégis „a bűncselekményt elkövetők majdnem fele migrációs hátterű”. A túlsúly a fiatalabb korosztályokban a leglátványosabb: a 20–24 éves elkövetők több mint fele, a 16–19 éveseknek pedig 40 százaléka migráns háttérrel rendelkezik. A szervezett bűnözés halálos kimenetelű erőszakos cselekményeinek 64 százalékát bevándorlók követik el, és az áldozatok 80 százaléka is közülük kerül ki – tette hozzá.

Migráns gyilkolt meg egy tinédzsert Amszterdamban

Egy fiatal lányt holtan találtak meg Amszterdam külvárosában, miután kétségbeesetten próbált segítséget kérni a rendőrségtől. A 17 éves Lisa egy barátaival töltött este után tartott hazafelé, amikor egy férfi követni kezdte, ő pedig hívta a rendőrséget. A később azonosított gyanúsított egy migráns, aki nemcsak a lányt ölte meg, de több más nőt is zaklatott és bántalmazott.

Illusztráció: Amszterdamban egy migráns késelte halálra Lisát. Holttestét egy út menti árokban találták meg.
Illusztráció: Amszterdamban egy migráns késelte halálra Lisát. Holttestét egy út menti árokban találták meg. Fotó: AFP

A fiatal lány holttestét egy út menti árokban találták meg Amszterdamban, néhány órával azután, hogy eltűnt. Több szúrt seb volt a testén, köztük egy a nyakán. A rendőrség tájékoztatása szerint a fő gyanúsított egy 22 éves migráns férfi, akit a támadás másnapján egy SWAT-egység fogott el egy amszterdami migránsközpontban. A férfi ellen korábban már több nő is feljelentést tett.

Így fulladt bele az erőszakba Európa egy éjszaka alatt

Az idei szilveszter az öreg kontinensen nem az ünneplésről, hanem az elszabadult erőszakról szólt, amelynek középpontjában a sikertelen migrációs politika áll. Európa több nagyvárosában migránscsoportok zavargásai, gyújtogatások és a rendfenntartók elleni támadások tartották rettegésben a lakosságot. A politikai vezetés évek óta elbagatellizálja a problémát, miközben párhuzamos társadalmak erősödnek meg a közrend rovására.

Illusztráció
Illusztráció Fotó: AFP

A szilvesztert hagyományosan az újrakezdés jelképeként tartjuk számon, ám az idei évváltás Európa jelentős részén inkább azt mutatta meg, amit a politikai elit igyekszik a háttérben tartani. Brüsszeltől Amszterdamon és Strasbourgon át Berlinig, a francia peremkerületektől az olasz városokig ugyanaz a forgatókönyv ismétlődött: gyújtogatások, zavargások, mentők elleni támadások, miközben a rend gyakorlatilag egész városrészekben szűnt meg, és az irányítást olyan csoportok vették át, amelyek döntően muszlim migránsokból álltak.

Amszterdamban egy brutális éjszaka során – amelyet országszerte több száz letartóztatás kísért – lángba borult és gyakorlatilag megsemmisült a XIX. századi Vondelkerk, egy keresztény műemlék.

Strasbourgban a rendőrök több városrészben is összehangolt támadásokkal szembesültek: a rendfenntartókat tűzijátékokkal és egyéb lövedékekkel vették célba olyan negyedekben, amelyek már korábban is hírhedtté váltak a visszatérő zavargások miatt.

Németországban sem volt más a helyzet: Berlinben, Hamburgban és a Ruhr-vidéken rendőröket és tűzoltókat közvetlen közelről támadtak illegális pirotechnikai eszközökkel.

Rendőrségi érdekképviseletek nyíltan elismerték, hogy az ország számos pontján a legforgalmasabb időszakokban bizonyos környékek gyakorlatilag megközelíthetetlenné váltak a mentőszolgálatok számára. Az erőszak elsősorban olyan térségekben összpontosult, ahol magas a bevándorlók aránya, és ahol az integráció hosszú ideje sikertelen.

Borítókép: (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

