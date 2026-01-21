Rettegésben tartja Nyugat-Európát a migránserőszak

Az utóbbi időszakban egyre több olyan hír lát napvilágot, amelyben migrációs hátterű elkövetők súlyos bűncselekményei borzolják a közvéleményt Nyugat-Európában. A lakosság biztonságérzete jelentősen romlott, sokan már saját hazájukban is attól tartanak, hogy nyugodtan az utcára lépjenek. A közbiztonság számos térségben drasztikusan gyengült, a helyi polgárok egyre kevésbé érzik kiszámíthatónak a mindennapokat. Nem tudhatják, mi vár rájuk a következő sarkon: garázdaság, erőszakos cselekmény vagy akár még súlyosabb támadás.

Mindeközben a párhuzamos társadalmak kialakulása valós és egyre súlyosabb problémává vált. Nyugat-Európa több országát olyan migráns tömegek érkezése jellemzi, amelyek nem képesek – vagy nem is hajlandók – beilleszkedni az európai kulturális és társadalmi normákba.

Összeállításunkban az elmúlt időszak legmegrázóbb bűncselekményeit tekintjük át.

Fékezhetetlen indulatok miatt támadt egy migráns

Egy 28 éves eritreai férfi, aki az utcán válogatás nélkül három emberre is rátámadt — köztük egy idős nőre —, a svéd rendőrségnek azt mondta: azért követte el a támadásokat, mert időnként olyan fékezhetetlen gondolatai és késztetései támadnak, amelyek mások bántására sarkallják. Az Ahmed Mohammed Omar Salim nevű bevándorló ellen a támadások miatt büntetőeljárás folyik. A férfi beismerte a cselekményeket, amelyeket az ügyészség szerint bárminemű provokáció nélkül követett el. Az ítélethirdetést a jövő hónapra várják.

Migráns erőszakolt Olaszországban, az áldozat egy gyerek

Heves közéleti vitát váltott ki egy olasz bírósági döntés. Egy migránst mindössze öt év börtönre ítéltek amiatt, hogy megerőszakolt és teherbe ejtett egy tízéves kislányt. Az ítélet arányosságát politikusok és jogvédők egyaránt kétségbe vonják.