Vélemény

Merénylet készül Magyarország ellen

A globalisták szemében Magyar Péter semmivel nem ér többet, mint amennyire Károlyiékat értékelték 1918-ban Belgrádban a franciák.

Kis Ferenc
2026. 01. 21.
A történelmi párhuzamokkal mindig óvatosan kell bánni, nincs két egyforma geopolitikai helyzet, korszak, és a társadalmak is folyamatosan változnak, nem beszélve a technikai fejlődésről, ami manapság teljesen átformálja a kommunikációs teret is. Mindezeket figyelembe véve a történelem lapjai­ból tanulni érdemes, sőt szükséges is.

A felfokozott kampányzajban az emberek figyelmét lekötik a napi botrányok, szócsaták, dúl a virtuális háború a közösségi platformokon, ahol mindenki a saját véleményének megerősítését keresi. Az ellenzéki politikusok és megmondóemberek azt a látszatot próbálják erősíteni, hogy április 12-e tétje a „rendszerváltás”, vagyis az, hogy marad-e vagy távozni kényszerül Orbán Viktor kormánya és az általa képviselt nemzeti együttműködés rendszere. A valóság azonban ennél árnyaltabb. A tét valóban nagy, de nem vagy nem csak azért, amit a baloldalról sugallnak. Nem pusztán arról fogunk dönteni szűk három hónap múlva, hogy milyen irányba menjen tovább a gazdaságpolitika, hogyan adózzunk vagy mi történjen a nagy ellátórendszerekkel.

Aki az elmúlt évek egyre sűrűbb és erőteljesebb jelzései ellenére kételkedett volna abban, hogy a világrend átalakulása megkezdődött nagyjából 2015 környékén, amikor Európára zúdult több millió afrikai, közel- és távol-keleti migráns, míg a kontinens keleti részén, Ukrajnában polgárháborús helyzet alakult ki, az legkésőbb most, Donald Trump mindent elsöprő lendülettel folytatott, tabukat nem ismerő nemzetközi offenzívája láttán beláthatja, hogy tektonikus erejű átrendeződés előtt állunk.

Amit ma még kizökkenthetetlen faktumnak hiszünk, az holnap megrendülhet, holnapután pedig köddé válhat, szövetségi rendszerek alakulhatnak át, minden ország látha­tóan keresi a kapaszkodókat, a fix pontokat a világ forgószínpadán, amit az amerikai elnök hatalmas lökéssel belendített. Ebben a veszélyekkel teli és kiszámíthatatlan geopolitikai helyzetben következik az általános országgyűlési választás hazánkban 

olyan ellenzéki kihívóval, akinek a valós szándékairól semmi biztosat nem lehet tudni, viszont számos jel arra utal, hogy a magyar nemzet ismét a történelmünkből már ismert szemfényvesztők áldozatául eshet, ha a többség elvész a kampány csatazajában.

A történelem azért is jó tanítómester, mert emlékeztet minket a múlt hibáira, amikor nem voltunk elég bölcsek és bedőltünk a szirénhangoknak, a zavaros időkben rendre felbukkanó „biztosítási ügynököknek”, akik azt ígérték, hogy ők és kizárólag ők tudják jó irányba fordítani az ország szekerét. 

Ilyen „megváltóként” lépett színre 1918-ban, az első világháborús összeomlás pillanataiban gróf Károlyi Mihály, akinek sok jó szándékú ember elhitte, hogy olyan kapcsolatokkal rendelkezik az antanthatalmak vezetői körében, amikkel kialkudhat egy méltányos békeszerződést, miközben szintén csak ő képes modernizálni, „nyugatosítani” Magyarországot. Az eredményt ismerjük; Károlyit, aki Herczeg Ferenc szavaival élve „vallásos fanatizmussal várta a saját eljövetelét”, 

gyakorlatilag semmibe vették Nyugaton, amit a legplasztikusabban a belgrádi egyezmény és annak körülményei mutattak meg, amivel hazánkat az ellenségnek kiszolgáltatták, miközben a balkáni front francia főparancsnoka megalázó módon gúnyolódott a magyar delegációval, élén a gróf köztársasági elnökkel.

A budapesti utca népét azonban egy ideig sikerült megtéveszteni a nagyon nyugatosnak, európainak és demokratikusnak ható lózungokkal, szlogenekkel, legfőképpen pedig a jól hangzó ígéretekkel. Aztán fél év elteltével brutális kijózanodás következett, a polgári köztársaságból véres kommunista diktatúra tört az országra.

A lecke egyértelmű, a kérdés most az, hogy belelépünk-e újra abba a bizonyos folyóba, elhisszük-e megint az aktuális biztosítási ügynököknek, hogy ég a házunk, és csak ők képesek kimenteni minket a szorult helyzetünkből. Ma könnyebb helyzetben vagyunk, mint az elődeink voltak több mint száz évvel ezelőtt, hiszen szó sincs összeomlásról, és bár háború dúl a keleti szomszédunkban, de ebből mi magyarok kimaradhatunk, feltéve, ha olyan vezetőket választunk, akik szintén a békében érdekeltek. Az ellenzék most is azzal házal, hogy egyedül ők képesek a nyugati fejlődési pályára állítani Magyarországot, mert a brüsszeli vezérkar dicsfényében sütkéreznek, multinacionális olajcégtől igazolnak topmenedzsert és egy csettintésükre itt teremnek majd a befagyasztott eurómilliárdok.

A valóság azonban az, hogy a globalista elit szemében semmivel nem érnek többet, mint amennyire Károlyiékat értékelte 1918-ban Belgrádban a Napóleon-imitátor francia tábornok. 

A feladatuk annyi, hogy a magyar társadalmat állítsák rá a brüsszeli útra, hazánk simuljon bele az uniós vezetés által diktált politikai irányvonalba, a vétók ideje szerintük lejárt. Ezt a fordulatot a korábbi választásokon nem sikerült elérni a baloldal levitézlett politikusaival, ezért most kínosan ügyelnek arra, hogy az új kihívó nemzetiszínű csomagolásban mutatkozzon, lehetőleg csak olyan témakörökben és olyan módon foglaljon állást, ami élvezi a többségi társadalom támogatását, minden más majd akkor kerül terítékre, ha megnyerték a választást.

Ezt a méretes csapdát kell elkerülni bölcs döntéssel április 12-én.

Fleck elvtárs hadüzenete

Vége a törvények felettiségnek

Nagy Ervin orbitális kettős mércéje

A venezuelai helyzet (1. rész)

Vakvágányon

Főpolgármester uram idejét alighanem elvitte a szüntelen biciklisávfestés, méhlegelő-tervezés és szivárványzászló-lengetés.

