Lánczi TamásBrüsszelSzuverenitásvédelmi HivatalMagyarország

Brüsszel nyíltan kimondta, hogy bele akar szólni a magyar ügyekbe

Koncepciós eljárás zajlik hazánkkal szemben az Európai Unió Bíróságán, Brüsszelnek a magyar önrendelkezéssel van problémája – értékelte a lapunknak adott villáminterjúban Lánczi Tamás a szuverenitásvédelmi törvénnyel kapcsolatban tartott keddi meghallgatást. A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője kijelentette, az Európai Bizottság célja, hogy beleavatkozzanak a magyar ügyekbe, és hatalomba segítsenek egy brüsszeli bábkormányt, amely mindenben kiszolgálja a birodalmi érdekeket.

Kis Ferenc
2025. 09. 17. 18:23
Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Az Európai Unió Bírósága szeptember 16-án tartott meghallgatást a magyar szuverenitásvédelmi törvénnyel kapcsolatban. Hogyan értékeli a tegnapi eseményeket?
– Először is szögezzük le: Brüsszelnek nem a törvénnyel, hanem a magyar szuverenitással van problémája. Minden eszközt bevetnek annak érdekében, hogy az általuk finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezetek tovább rombolhassák Magyarország önrendelkezését, és ezzel hatalomba segítsenek egy brüsszeli bábkormányt, amely mindenben kiszolgálja a birodalmi érdekeket. Ilyen értelemben tehát semmi új nem történt tegnap.

Brüsszel, 2025. május 14. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a bizottság heti ülésére érkezik Brüsszelben 2025. május 14-én. Az Európai Unió bírósága ezen a napon hozza nyilvánosságra a Pfizergate-ügyben hozott ítéletét. Az Európai Bizottságot 2022-ben a New York Times perelte be, mert a lap kérése ellenére a bizottság nem adta ki az Ursula von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója, Albert Bourla közötti SMS-eket, amelyeket még a vakcinabeszerzésekről szóló tárgyalások alatt váltottak egymással. MTI/EPA/Olivier Hoslet
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke – Fotó: Olivier Hoslet / MTI/EPA

– A politikai motivációra utal az is, hogy az Európai Bizottság még 2024 decemberében kezdeményezett kötelezettségszegési eljárást Magyarországgal szemben arra hivatkozva, hogy a törvény és a Szuverenitásvédelmi Hivatal működése több ponton sérti az uniós jogot. Mire alapozzák az állításaikat?
– Ne legyenek illúzióink, koncepciós eljárás zajlik hazánkkal szemben. A szuverenitásvédelmi törvényt már akkor támadás alá vették, amikor azt az Országgyűlés még el sem fogadta. Az ítélet pedig már akkor megszületett, amikor Brüsszel eljárást indított hazánkkal szemben. Most ezt az ítéletet próbálják aládúcolni. Az sem véletlen, hogy már a magyar választások előtt tárgyalják az ügyet.

– Az ír legfőbb ügyész, Rossa Fanning azzal érvelt, hogy Magyarország a szuverenitásvédelmi törvény által megfosztja a nem magyar európai állampolgárokat azon joguktól, hogy beleszóljanak a magyar belpolitikába, továbbá a szabad mozgáshoz való jogukat is korlátozza.
– Ez nyilvánvalóan nem igaz. A szuverenitásvédelmi törvény senkit sem korlátoz szabadságjogai gyakorlásában. Azt azonban ismét nyilvánvalóvá tették az Európai Bizottság jogi képviselői, hogy az egyetlen céljuk az, hogy beleavatkozzanak a magyar ügyekbe, aki pedig az útjukban áll, azt el akarják takarítani. Így a Szuverenitásvédelmi Hivatalt is, hiszen azért dolgozunk, hogy a magyar ügyekbe csak és kizárólag a magyar emberek szólhassanak bele.

               
       
       
       

