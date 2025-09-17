Brüsszel nyíltan kimondta, hogy bele akar szólni a magyar ügyekbe

– Az Európai Unió Bírósága szeptember 16-án tartott meghallgatást a magyar szuverenitásvédelmi törvénnyel kapcsolatban. Hogyan értékeli a tegnapi eseményeket?

– Először is szögezzük le: Brüsszelnek nem a törvénnyel, hanem a magyar szuverenitással van problémája. Minden eszközt bevetnek annak érdekében, hogy az általuk finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezetek tovább rombolhassák Magyarország önrendelkezését, és ezzel hatalomba segítsenek egy brüsszeli bábkormányt, amely mindenben kiszolgálja a birodalmi érdekeket. Ilyen értelemben tehát semmi új nem történt tegnap.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke – Fotó: Olivier Hoslet / MTI/EPA

– A politikai motivációra utal az is, hogy az Európai Bizottság még 2024 decemberében kezdeményezett kötelezettségszegési eljárást Magyarországgal szemben arra hivatkozva, hogy a törvény és a Szuverenitásvédelmi Hivatal működése több ponton sérti az uniós jogot. Mire alapozzák az állításaikat?

– Ne legyenek illúzióink, koncepciós eljárás zajlik hazánkkal szemben. A szuverenitásvédelmi törvényt már akkor támadás alá vették, amikor azt az Országgyűlés még el sem fogadta. Az ítélet pedig már akkor megszületett, amikor Brüsszel eljárást indított hazánkkal szemben. Most ezt az ítéletet próbálják aládúcolni. Az sem véletlen, hogy már a magyar választások előtt tárgyalják az ügyet.

– Az ír legfőbb ügyész, Rossa Fanning azzal érvelt, hogy Magyarország a szuverenitásvédelmi törvény által megfosztja a nem magyar európai állampolgárokat azon joguktól, hogy beleszóljanak a magyar belpolitikába, továbbá a szabad mozgáshoz való jogukat is korlátozza.

– Ez nyilvánvalóan nem igaz. A szuverenitásvédelmi törvény senkit sem korlátoz szabadságjogai gyakorlásában. Azt azonban ismét nyilvánvalóvá tették az Európai Bizottság jogi képviselői, hogy az egyetlen céljuk az, hogy beleavatkozzanak a magyar ügyekbe, aki pedig az útjukban áll, azt el akarják takarítani. Így a Szuverenitásvédelmi Hivatalt is, hiszen azért dolgozunk, hogy a magyar ügyekbe csak és kizárólag a magyar emberek szólhassanak bele.