Orbán Viktor: A portugál nép egyértelmű üzenetet küldött

🇭🇺🇵🇹 Congratulations, @AndreCVentura, on reaching the second round in the presidential election. The Portuguese people have sent a clear message: patriots across Europe are on the rise. Força na segunda volta! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 18, 2026

A Reuters beszámolója szerint a jobboldali, bevándorlásellenes Chega (Elég) párt vezetője, André Ventura a szocialista jelölt, António José Seguro ellen indulhat a portugál elnökválasztás második fordulójában. A szavazatok több mint 93 százalékának feldolgozását követően után Seguro 30 százalékos eredménnyel nyerte meg az első fordulót, míg Ventura 24,46 százalékkal a második helyen végzett.

„Úgy tűnik, második fordulóba kerülünk!” – írta Ventura vasárnap este az X-en.

Parece que vamos à 2° volta!💪 pic.twitter.com/ArI6LTRclS — André Ventura (@AndreCVentura) January 18, 2026

