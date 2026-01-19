„Gratulálunk, André Ventura , hogy bejutottál a második fordulóba az elnökválasztáson. A portugál nép egyértelmű üzenetet küldött: Európa-szerte egyre több Patriótát akarnak. Força na segunda volta!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor.
Orbán Viktor: A portugál nép egyértelmű üzenetet küldött
Második fordulóba jutott a portugál elnökválasztáson Orbán Viktor szövetségese, André Ventura. A magyar miniszterelnök X-oldalán gratulált a Chega párt vezetőjének.
A Reuters beszámolója szerint a jobboldali, bevándorlásellenes Chega (Elég) párt vezetője, André Ventura a szocialista jelölt, António José Seguro ellen indulhat a portugál elnökválasztás második fordulójában. A szavazatok több mint 93 százalékának feldolgozását követően után Seguro 30 százalékos eredménnyel nyerte meg az első fordulót, míg Ventura 24,46 százalékkal a második helyen végzett.
„Úgy tűnik, második fordulóba kerülünk!” – írta Ventura vasárnap este az X-en.
Borítókép: Orbán Viktor és André Ventura (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Történelmi meghívás és azonnali tűzszünet
Napi hírösszefoglaló.
Ismét kilátásba helyezte visszatérését Iránba a trónörökös
A 65 éves Reza Pahlavi nem említett dátumot az X-en közzétett videóüzenetében.
Starmer Trumpnak: "Nem helyénvaló..."
A brit miniszterelnök nehezményezte az amerikai elnök döntését.
Leszámolás egy olasz iskolában: migráns késelte meg egy diáktársát
Egy 18 éves egyiptomi származású tanuló meghalt, miután az iskola falai között marokkói társa megkéselte.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Történelmi meghívás és azonnali tűzszünet
Napi hírösszefoglaló.
Ismét kilátásba helyezte visszatérését Iránba a trónörökös
A 65 éves Reza Pahlavi nem említett dátumot az X-en közzétett videóüzenetében.
Starmer Trumpnak: "Nem helyénvaló..."
A brit miniszterelnök nehezményezte az amerikai elnök döntését.
Leszámolás egy olasz iskolában: migráns késelte meg egy diáktársát
Egy 18 éves egyiptomi származású tanuló meghalt, miután az iskola falai között marokkói társa megkéselte.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!