portugálchegaelnökválasztásüzenet

Orbán Viktor: A portugál nép egyértelmű üzenetet küldött

Második fordulóba jutott a portugál elnökválasztáson Orbán Viktor szövetségese, André Ventura. A magyar miniszterelnök X-oldalán gratulált a Chega párt vezetőjének.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 0:03
Orbán Viktor és André Ventura Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Gratulálunk, André Ventura , hogy bejutottál a második fordulóba az elnökválasztáson. A portugál nép egyértelmű üzenetet küldött: Európa-szerte egyre több Patriótát akarnak. Força na segunda volta!” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

(From R) Greek politician, founder and leader of the far-right party Voice of Reason, Afroditi Latinopoulou, Hungarian Prime Minister Viktor Orban, Spain's far-right party Vox leader and President of Patriots for Europe Santiago Abascal, President of the French far-right Rassemblement National (RN) parliamentary group, Marine Le Pen, President of the far-right Party for Freedom (PVV) Geert Wilders and leader of Chega right-wing party Andre Ventura gather onstage at the end of a meeting of Patriots for Europe, the European Parliament's largest far-right bloc, at a hotel in Madrid on February 8, 2025. With Viktor Orban and Marine Le Pen as headliners, and under the slogan "Make Europe Great Again" inspired by former U.S. President Donald Trump's "Make America Great Again," which calls for restoring America's greatness numerous European far-right leaders gathered in Madrid today to advocate for a "180-degree change" in the European Union, leveraging the Trumpist momentum. (Photo by Thomas COEX / AFP)
Orbán Viktor és André Ventura a Patrióták találkozóján Fotó: THOMAS COEX / AFP

A Reuters beszámolója szerint a jobboldali, bevándorlásellenes Chega (Elég) párt vezetője, André Ventura a szocialista jelölt, António José Seguro ellen indulhat a portugál elnökválasztás második fordulójában. A szavazatok több mint 93 százalékának feldolgozását követően után Seguro  30 százalékos eredménnyel nyerte meg az első fordulót, míg Ventura 24,46 százalékkal a második helyen végzett.

„Úgy tűnik, második fordulóba kerülünk!” – írta Ventura vasárnap este az X-en. 

Borítókép: Orbán Viktor és André Ventura (Fotó: AFP)
 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekDemokratikus Koalíció (DK)

A beteljesült álom…

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk vasárnapi blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu