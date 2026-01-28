Brit bevándorlásellenes aktivistákat tartóztattak le Franciaországban

A francia rendőrség a hétvégén tartóztatta le a két brit állampolgárt Calais térségében. A Boulogne-sur-Mer-i ügyészség tájékoztatása szerint egy 35 és egy 53 éves férfiról van szó, akiket bevándorlásellenes megnyilvánulásaik miatt vettek őrizetbe. Az illetők az online felületeken amellett érveltek, hogy meg kell akadályozni az embercsempészek által szervezett illegális átkeléseket a csatornán keresztül Angliába – számolt be róla a BreitBart.

A francia hatóságok két brit bevándorlásellenes aktivistát vettek őrizetbe gyűlöletkeltés gyanújával. Fotó: AFP

Brit bevándorlásellenes aktivistákat tartóztattak le

Cécile Gressier ügyész közölte: a két férfit gyűlöletkeltés, valamint erőszakos cselekményekre való buzdítás gyanúja miatt hallgatják ki. A Le Figaro beszámolója szerint ez az első alkalom, hogy brit bevándorlásellenes aktivistákat ilyen vádakkal tartóztatnak le Franciaországban. A lap felidézte: az egyik gyanúsított korábban egy YouTube-videóban arról beszélt követőinek, hogy éjszakai őrjáratot tervez a partokon.

A felvételen azt mondta, ha gumicsónakot lát, odarohan, és kiszúrja azt. Egyúttal arra buzdította brit honfitársait, hogy utazzanak Calais-ba, és segítsenek megakadályozni az illegális átkeléseket.

A videóban ugyanakkor hangsúlyozta: mindezt erőszak nélkül képzeli el. Szerinte Nagy-Britannia befogadóképessége véges, és az illegális bevándorlók száma már jóval meghaladja azt. – A túl sok az túl sok – fogalmazott.