Elhunyt Voith Ági

migrációFranciaországEgyesült Királyságletartóztatásillegális bevándorlásmigráns

Brit bevándorlásellenes aktivistákat tartóztattak le Franciaországban

Enyhén szólva is ellentmondásos helyzet alakult ki Franciaországban: miközben a La Manche csatornán továbbra is tízezrek kelnek át illegálisan, a francia hatóságok két brit bevándorlásellenes aktivistát vettek őrizetbe gyűlöletkeltés gyanújával, amiért fellépést sürgettek a calais-i átkelések ellen.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 10:12
A La Manche-csatornán továbbra is tízezrek kelnek át illegálisan Forrás: AFP
A francia rendőrség a hétvégén tartóztatta le a két brit állampolgárt Calais térségében. A Boulogne-sur-Mer-i ügyészség tájékoztatása szerint egy 35 és egy 53 éves férfiról van szó, akiket bevándorlásellenes megnyilvánulásaik miatt vettek őrizetbe. Az illetők az online felületeken amellett érveltek, hogy meg kell akadályozni az embercsempészek által szervezett illegális átkeléseket a csatornán keresztül Angliába – számolt be róla a BreitBart.

francia hatóságok két brit bevándorlásellenes aktivistát vettek őrizetbe „gyűlöletkeltés” gyanújával
A francia hatóságok két brit bevándorlásellenes aktivistát vettek őrizetbe gyűlöletkeltés gyanújával. Fotó: AFP

Brit bevándorlásellenes aktivistákat tartóztattak le

Cécile Gressier ügyész közölte: a két férfit gyűlöletkeltés, valamint erőszakos cselekményekre való buzdítás gyanúja miatt hallgatják ki. A Le Figaro beszámolója szerint ez az első alkalom, hogy brit bevándorlásellenes aktivistákat ilyen vádakkal tartóztatnak le Franciaországban. A lap felidézte: az egyik gyanúsított korábban egy YouTube-videóban arról beszélt követőinek, hogy éjszakai őrjáratot tervez a partokon. 

A felvételen azt mondta, ha gumicsónakot lát, odarohan, és kiszúrja azt. Egyúttal arra buzdította brit honfitársait, hogy utazzanak Calais-ba, és segítsenek megakadályozni az illegális átkeléseket. 

A videóban ugyanakkor hangsúlyozta: mindezt erőszak nélkül képzeli el. Szerinte Nagy-Britannia befogadóképessége véges, és az illegális bevándorlók száma már jóval meghaladja azt. – A túl sok az túl sok – fogalmazott.

A francia hatóságok úgy látják, hogy az akciók egy Danny Tommo nevű brit aktivista által szervezett kampányhoz kapcsolódnak. Az Operation Overlord nevet viselő kezdeményezés célja az embercsempész hálózatok működésének megzavarása Calais térségében. A kampány elnevezése a második világháborús hadműveletre utal, amelynek során a szövetséges csapatok átkeltek a La Manche csatornán.

A Nord és Pas-de-Calais megyei prefektúrák a múlt héten betiltották a csoport gyülekezési jogát, majd a tilalmat szerdáig meghosszabbították. 

Ennek ellenére a hétvégén jelentős rendőri jelenlét volt a francia strandokon. Tommo a közösségi oldalán azt állította: a fokozott figyelem és a rendőri jelenlét miatt átmenetileg leálltak az illegális átkelési kísérletek. Szerinte mindez azt bizonyítja, hogy határozott fellépéssel az embercsempészet visszaszorítható lenne. 

A vita hátterében súlyos számok állnak, melyről korábban lapunk is beszámolt.

2025-ben összesen 41 472 illegális migráns érkezett csónakkal Nagy-Britanniába a francia partokról. 

Ez a második legmagasabb adat az eddigi nyilvántartásokban. 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

