Három éve történt a németországi migránskéselés, de politikai következménye máig nincs

Szerinte a politikai reakciók kimerülnek a részvétnyilvánításban. Azt mondta, a politikusok aggodalmat színlelnek, valódi intézkedések azonban nem történnek.

Tiszta szakításra van szükség a migráció kérdésében

– jelentette ki. Kyrath hangsúlyozta, hogy nem pártpolitikai harcot folytat. Véleménye szerint mindegy, ki van hatalmon, a helyzet nem javul. Úgy látja, minden egyre drágább lesz, miközben korábban pacifistának tartott pártok háborús politikát támogatnak.

És aki mer mondani valamit, azt azonnal megbélyegzik és elhallgattatják

– tette hozzá. Elmondása szerint a javaslatai rendre süket fülekre találtak. Gyakran azzal utasították el, hogy nincs elegendő forrás. Tapasztalata alapján Németországban veszélyes kimondani a nyilvánvalót, különösen akkor, ha az elkövető migráns hátterű. Úgy fogalmazott:

Hisztérikusan keresik a kifogásokat arra, hogy egy gyilkos miért ölt meg egy másik embert.

Hangsúlyozta, hogy neki nem az elkövető háttere a lényeg. A lányát soha nem kapja vissza. A célja az, hogy végre értelmes vita induljon a migrációról és a bűnözésről.

A brokstedti támadás 2023. január 25-én történt Schleswig-Holsteinben. A hontalan palesztin Ibrahim A. egy regionális vonaton halálra késelte a 17 éves Ann-Marie Kyrath-ot és 19 éves barátját, Danny P.-t, több más utast pedig súlyosan megsebesített. A menedékkérő korábban már börtönben ült egy késes támadás miatt. Szabadulása előtt néhány hónappal Anis Amrihoz, a berlini karácsonyi vásárt megtámadó iszlamista terroristához hasonlította magát. Ennek ellenére szabadon engedték. Öt nappal később követte el a gyilkosságot Brokstedtben.

Az apa már korábban is figyelmeztetett

Mint arról beszámoltunk, az apa az RTL csatorna Direkt Spezial című műsorában már 2024-ben is kísérletet tett arra, hogy felnyissa a német kancellár szemét.

Scholz úr, Németországban naponta 24-32 késes támadás történik. Ezek közül sok halálos kimenetelű, és minden egyes nap, amikor erről tovább vitatkozunk, emberek, sőt gyerekek halnak meg. Vannak szülők, akik gyermekeik sírjánál vagy koporsójánál állnak, életükben utoljára megsimogatják gyermekük jéghideg kezét. Önök ezt el sem tudják képzelni

– fakadt ki a gyászoló édesapa a műsorban.