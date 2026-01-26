Három éve történt a németországi migránskéselés, de politikai következménye máig nincs

A brokstedti migránskéselést a közbeszédben továbbra is sajnálatos, elszigetelt incidensként emlegetik. A tragédia után sokan részvétet nyilvánítottak, ám Michael Kyrath szerint a politikusoknak tett javaslatai süket fülekre találtak. A vele készült interjút a Junge Freiheit szemlézte.
Michael Kyrath a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjúban úgy fogalmazott:
Olyan emberek rohangálnak ebben az országban, akiknek a származását sem ismerjük. Nem tudjuk, hogy készek-e elfogadni az életmódunkat.
Kyrath szerint a jelenlegi gyakorlat nem az integrációt segíti. Úgy véli, a menedékkérők konténerfalvakba helyezése és a polgári jövedelmek kiosztása nem megoldás. Mint mondta, ez szerinte csupán egy elkényeztetett, ideológiailag vezérelt és a társadalomtól elszakadt kaszt erkölcsi önbecsülését elégíti ki. A brokstedti késelést a közbeszédben továbbra is sajnálatos, elszigetelt incidensként emlegetik, Kyrath azonban ezt határozottan visszautasítja.
Elmondása szerint több mint ezer olyan családdal áll kapcsolatban, akik az elmúlt években erőszakos bűncselekményekben veszítették el a hozzátartozóikat.
