Orbán Viktor: Bekéretjük az ukrán nagykövetet

Három éve történt a németországi migránskéselés, de politikai következménye máig nincs

Három év telt el azóta, hogy egy migráns halálra késelt egy fiatal párt egy észak-németországi regionális vonaton. A 2023-ban meggyilkolt Ann-Marie Kyrath édesapja a lánya halálának évfordulóján ismét felszólalt a német migrációs politika megváltoztatásáért.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 18:54
A 2023-ban meggyilkolt Ann-Marie Kyrath édesapja ismét felszólalt a német migrációs politika megváltoztatása mellett
A 2023-ban meggyilkolt Ann-Marie Kyrath édesapja ismét felszólalt a német migrációs politika megváltoztatása mellett Forrás: AFP
A brokstedti migránskéselést a közbeszédben továbbra is sajnálatos, elszigetelt incidensként emlegetik. A tragédia után sokan részvétet nyilvánítottak, ám Michael Kyrath szerint a politikusoknak tett javaslatai süket fülekre találtak. A vele készült interjút a Junge Freiheit szemlézte.

Három év telt el azóta, hogy egy migráns halálra késelt egy fiatal párt egy észak-németországi regionális vonaton
Három év telt el azóta, hogy egy migráns halálra késelt egy fiatal párt egy észak-németországi regionális vonaton. Fotó: AFP

Michael Kyrath a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjúban úgy fogalmazott:

Olyan emberek rohangálnak ebben az országban, akiknek a származását sem ismerjük. Nem tudjuk, hogy készek-e elfogadni az életmódunkat.

Kyrath szerint a jelenlegi gyakorlat nem az integrációt segíti. Úgy véli, a menedékkérők konténerfalvakba helyezése és a polgári jövedelmek kiosztása nem megoldás. Mint mondta, ez szerinte csupán egy elkényeztetett, ideológiailag vezérelt és a társadalomtól elszakadt kaszt erkölcsi önbecsülését elégíti ki. A brokstedti késelést a közbeszédben továbbra is sajnálatos, elszigetelt incidensként emlegetik, Kyrath azonban ezt határozottan visszautasítja. 

Elmondása szerint több mint ezer olyan családdal áll kapcsolatban, akik az elmúlt években erőszakos bűncselekményekben veszítették el a hozzátartozóikat.

Szerinte a politikai reakciók kimerülnek a részvétnyilvánításban. Azt mondta, a politikusok aggodalmat színlelnek, valódi intézkedések azonban nem történnek. 

Tiszta szakításra van szükség a migráció kérdésében

– jelentette ki. Kyrath hangsúlyozta, hogy nem pártpolitikai harcot folytat. Véleménye szerint mindegy, ki van hatalmon, a helyzet nem javul. Úgy látja, minden egyre drágább lesz, miközben korábban pacifistának tartott pártok háborús politikát támogatnak.

És aki mer mondani valamit, azt azonnal megbélyegzik és elhallgattatják

– tette hozzá. Elmondása szerint a javaslatai rendre süket fülekre találtak. Gyakran azzal utasították el, hogy nincs elegendő forrás. Tapasztalata alapján Németországban veszélyes kimondani a nyilvánvalót, különösen akkor, ha az elkövető migráns hátterű. Úgy fogalmazott:

Hisztérikusan keresik a kifogásokat arra, hogy egy gyilkos miért ölt meg egy másik embert.

Hangsúlyozta, hogy neki nem az elkövető háttere a lényeg. A lányát soha nem kapja vissza. A célja az, hogy végre értelmes vita induljon a migrációról és a bűnözésről.

A brokstedti támadás 2023. január 25-én történt Schleswig-Holsteinben. A hontalan palesztin Ibrahim A. egy regionális vonaton halálra késelte a 17 éves Ann-Marie Kyrath-ot és 19 éves barátját, Danny P.-t, több más utast pedig súlyosan megsebesített. A menedékkérő korábban már börtönben ült egy késes támadás miatt. Szabadulása előtt néhány hónappal Anis Amrihoz, a berlini karácsonyi vásárt megtámadó iszlamista terroristához hasonlította magát. Ennek ellenére szabadon engedték. Öt nappal később követte el a gyilkosságot Brokstedtben.

 

Az apa már korábban is figyelmeztetett

Mint arról beszámoltunk, az apa az RTL csatorna Direkt Spezial című műsorában már 2024-ben is kísérletet tett arra, hogy felnyissa a német kancellár szemét.

Scholz úr, Németországban naponta 24-32 késes támadás történik. Ezek közül sok halálos kimenetelű, és minden egyes nap, amikor erről tovább vitatkozunk, emberek, sőt gyerekek halnak meg. Vannak szülők, akik gyermekeik sírjánál vagy koporsójánál állnak, életükben utoljára megsimogatják gyermekük jéghideg kezét. Önök ezt el sem tudják képzelni

– fakadt ki a gyászoló édesapa a műsorban.

 

Borítókép: Migránsok a berlini önkormányzat egészségügyi és szociális ügyekért felelős osztályának udvarán (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Egyszerűen vérlázító!

És persze a háttérben ott dörzsölgeti mocskos mancsait a két főgazember: Ursula von den Leyen és Manfred Weber.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

