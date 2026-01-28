migránslegalizálSpanyolországbeutazás

A spanyol baloldal több százezer migránst legalizálna

A baloldali spanyol kormány több százezer, papírok nélküli migráns tartózkodási engedélyét kívánja legalizálni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 7:31
Migránsok egy csónakban (Fotó: AFP)
Spanyolország migrációs minisztere, Elma Saiz az RTVE televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy a kormány várhatóan elfogadja az erre vonatkozó rendeletet. A Funcas elemzőközpont szerint 2025 január elején körülbelül 840 ezer dokumentum nélküli migráns élt Spanyolországban, többségük latin-amerikai – számolt be a V4NA.

Több százezer migránst legalizálna a spanyol baloldal (Fotó: AFP)
Több százezer migránst legalizálna a spanyol baloldal. Fotó: AFP

Becslések szerint valószínűleg körülbelül félmillió emberről van szó

 – mondta a tárcavezető, írtuk meg korábban.

A szocialista Pedro Sánchez kormánya ezzel elismeri és méltatja azokat az embereket, akik már Spanyolországban tartózkodnak

 – hangsúlyozta Saiz.

Az integrációért, a társadalombiztonságért és a migrációért felelős miniszter, Elma Saiz történelmi jelentőségűnek minősítette az intézkedést, amivel hamarosan megkezdődik a külföldiek legalizálására irányuló népi törvényjavaslat eljárása. A La Hora de La 1 című műsorban adott interjújában Saiz azt hangsúlyozta: a cél az, hogy elismerjék, méltóságot adjanak és garanciákat nyújtsanak azoknak, akik már Spanyolországban élnek és dolgoznak, biztosítva, hogy a folyamat a családok gondozásában lévő kiskorúaknak is kedvezni fog.

A kormány szándéka, hogy a rendelet április elején készen álljon az eljárások megkezdéséhez, azzal a céllal, hogy a folyamat nagy része június 30-ig lezáruljon.

Minden nap számít, ezért fontos, hogy ez minél hamarabb megvalósuljon – hangsúlyozta, miután emlékeztetett arra, hogy a bevándorlási rendelet reformja a fiókban maradt.

A minisztériumi körökből származó információk szerint a rendelet azokat érinti, akik legalább öt hónapja Spanyolországban élnek, és 2025. december 31. előtt nemzetközi védelmet kértek. A legalizálás így a kérelmezők már Spanyolországban élő gyermekeire is kiterjed. Sánchez a migrációbarát politikát a szociális állam és a nyugdíjbiztonság veszélyeztetésével indokolja, amely a munkaerőhiány és az elöregedő népesség miatt áll fenn – emelte ki az Exxpress.

Pedro Sánchez szocialista miniszterelnök szerint Spanyolországnak szüksége van a bevándorlásra, hogy pótolja a munkaerőhiányt és ellensúlyozza a népesség elöregedését. Sánchez szerint a migráció az elmúlt hat év spanyolországi dinamikus gazdasági növekedésének nyolcvan százalékát tette ki.

A spanyol katolikus egyház is azok között volt, akik dicsérték a lépést, és azt a társadalmi igazságosság és elismerés aktusának nevezték.

Ugyanakkor az ellenzék hevesen bírálta a kormányt, mondván, hogy a szabályozás ösztönözni fogja az illegális bevándorlást. Alberto Núñez Feijóo, a fő jobboldali ellenzéki csoport, a Néppárt vezetője az X-en azt írta, hogy a nevetséges terv túlterheli a közszolgáltatásokat .

– A szocialista Spanyolországban az illegális tevékenységet jutalmazzák – mondta, hozzátéve, hogy hatalomra kerülése esetén teljesen átalakítja a migrációs politikát.

A ma közzétett hivatalos adatok szerint a tavalyi utolsó negyedévben a foglalkoztatási adatokban szereplő 76 200 ember közül 52 500 külföldi volt, ami hozzájárult a 2008 óta legalacsonyabb munkanélküliségi rátához.

 

Spanyolország évtizedek óta a bevándorlás egyik európai kapuja

Spanyolország Európa egyik fő kapuja az illegális migránsok számára. Több tízezer fő érkezik főként az Afrika északnyugati partjainál fekvő Kanári-szigetekre. A spanyol Nemzeti Statisztikai Intézet legfrissebb adatai szerint a 49,4 milliós teljes népességből több mint hétmillió külföldi él Spanyolországban.

Az 1980-as évek óta Spanyolország hat rendkívüli szabályozási folyamatot hajtott végre a bevándorlóknak, amelyeket felváltva a PSOE – a spanyol szocialista párt – és a PP (Néppárt) kormányok kezdeményeztek. Ezeket az intézkedéseket Felipe González 1985-ben és 1991-ben indította el, és több mint 147 ezer ember részesült belőlük. Fő céljuk a feketegazdaság elleni küzdelem és az illegális helyzetben lévő külföldi állampolgárok alapvető jogainak biztosítása volt.

José María Aznar kormányzása alatt több jelentős mechanizmust is bevezettek, köztük a 2001-es letelepedésen alapuló legalizálást, amelynek köszönhetően több mint 239 ezer ember kapott dokumentumokat.

A mai napig legnagyobb léptékű folyamat azonban 2005-ben, José Luis Rodríguez Zapatero elnöksége alatt zajlott le, és csaknem 578 ezer külföldit érintett. Ez a mérföldkő egy modellváltást jelentett, mivel közvetlenül összekapcsolta a papírok megszerzését a munkaerőpiaccal, és először követelte meg a munkaszerződés aláírását.

A jelenlegi folyamat egy technikai konszenzusos pályára kíván csatlakozni, amely évtizedek óta igyekszik befogadni a növekvő migráns népességet, hogy biztosítsa annak társadalmi és gazdasági integrációját – emelte kis spanyol RTVE.

 

Borítókép: Migránsok (Fotó: AFP)

