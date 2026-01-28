A spanyol baloldal több százezer migránst legalizálna

Becslések szerint valószínűleg körülbelül félmillió emberről van szó

– mondta a tárcavezető, írtuk meg korábban.

A szocialista Pedro Sánchez kormánya ezzel elismeri és méltatja azokat az embereket, akik már Spanyolországban tartózkodnak

– hangsúlyozta Saiz.

Az integrációért, a társadalombiztonságért és a migrációért felelős miniszter, Elma Saiz történelmi jelentőségűnek minősítette az intézkedést, amivel hamarosan megkezdődik a külföldiek legalizálására irányuló népi törvényjavaslat eljárása. A La Hora de La 1 című műsorban adott interjújában Saiz azt hangsúlyozta: a cél az, hogy elismerjék, méltóságot adjanak és garanciákat nyújtsanak azoknak, akik már Spanyolországban élnek és dolgoznak, biztosítva, hogy a folyamat a családok gondozásában lévő kiskorúaknak is kedvezni fog.

A kormány szándéka, hogy a rendelet április elején készen álljon az eljárások megkezdéséhez, azzal a céllal, hogy a folyamat nagy része június 30-ig lezáruljon.

Minden nap számít, ezért fontos, hogy ez minél hamarabb megvalósuljon – hangsúlyozta, miután emlékeztetett arra, hogy a bevándorlási rendelet reformja a fiókban maradt.

A minisztériumi körökből származó információk szerint a rendelet azokat érinti, akik legalább öt hónapja Spanyolországban élnek, és 2025. december 31. előtt nemzetközi védelmet kértek. A legalizálás így a kérelmezők már Spanyolországban élő gyermekeire is kiterjed. Sánchez a migrációbarát politikát a szociális állam és a nyugdíjbiztonság veszélyeztetésével indokolja, amely a munkaerőhiány és az elöregedő népesség miatt áll fenn – emelte ki az Exxpress.

Pedro Sánchez szocialista miniszterelnök szerint Spanyolországnak szüksége van a bevándorlásra, hogy pótolja a munkaerőhiányt és ellensúlyozza a népesség elöregedését. Sánchez szerint a migráció az elmúlt hat év spanyolországi dinamikus gazdasági növekedésének nyolcvan százalékát tette ki.

A spanyol katolikus egyház is azok között volt, akik dicsérték a lépést, és azt a társadalmi igazságosság és elismerés aktusának nevezték.