Spanyolországban mintegy félmillió illegális bevándorló kaphat egyéves tartózkodási és munkavállalási engedélyt

– Egy olyan migrációs modellt erősítünk meg, amely az emberi jogokon, az integráción és az együttélésen alapul, és összeegyeztethető a gazdasági növekedéssel és a társadalmi kohézióval – fogalmazott Elma Saiz, Spanyolország kormányszóvivője és migrációért felelős minisztere a kabinet ülését követő tájékoztatón.
Emlékeztetett: a Spanyolországban legális státus nélkül élő bevándorlók helyzetének rendkívüli rendezéséért még 2024-ben civilek népi kezdeményezést nyújtottak be a spanyol törvényhozásnak több mint hétszázezer támogató aláírással, de a folyamat elakadt.
Amikor a társadalmi valóság megelőzi a bürokráciát, a felelős állam cselekszik, nem pedig félrenéz
– jegyezte meg.
Mint mondta, a rendelet alapján áprilistól kezdve három hónapon át azok kérvényezhetik helyzetük rendezését, akik 2025. december 31-ét megelőzően már legalább öt hónapja éltek igazolhatóan Spanyolországban, és büntetlen előéletűek.
A kormány elképzelése szerint a rendkívüli engedély időtartama alatt az érintetteknek lehetőségük lesz, hogy hosszú távra is rendezzék a jogi helyzetüket Spanyolországban.
Az eljárás nem példátlan Spanyolország történetében, a nyolcvanas évek óta többször is előfordult, hogy egyszeri, rendkívüli döntéssel illegális bevándorlók nagy csoportja kapott tartózkodási engedélyt.
A kormány rendeletét „füstfüggönynek” nevezte a legnagyobb ellenzéki erőnek számító konzervatív Néppárt (PP). Ester Munoz frakcióvezető szóvivő szerint a kabinet célja, hogy ezzel a témával eltussoljon más kérdéseket, például azt, hogy a múlt héten történt, 45 emberéletet követelő vasúti szerencsétlenség után biztonságos-e vonattal utazni.
A Vox párt bejelentette: bíróságon fogja megtámadni a rendeletet, egyben kérve a jogszabály azonnali felfüggesztését is.
Az illegalitást jutalmazzák, a spanyolokat pedig eltúlzott adókkal büntetik
– mondta Pepa Milán frakcióvezető.
Borítókép: Elma Saiz, Spanyolország kormányszóvivője és migrációért felelős minisztere (Fotó: NurPhoto via AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!