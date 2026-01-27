Spanyolországban mintegy félmillió illegális bevándorló kaphat egyéves tartózkodási és munkavállalási engedélyt

– Egy olyan migrációs modellt erősítünk meg, amely az emberi jogokon, az integráción és az együttélésen alapul, és összeegyeztethető a gazdasági növekedéssel és a társadalmi kohézióval – fogalmazott Elma Saiz, Spanyolország kormányszóvivője és migrációért felelős minisztere a kabinet ülését követő tájékoztatón.

Spanyolország tömegesen ad tartózkodási engedélyt az illegális bevándorlóknak. Fotó: NurPhoto via AFP

Emlékeztetett: a Spanyolországban legális státus nélkül élő bevándorlók helyzetének rendkívüli rendezéséért még 2024-ben civilek népi kezdeményezést nyújtottak be a spanyol törvényhozásnak több mint hétszázezer támogató aláírással, de a folyamat elakadt.

Amikor a társadalmi valóság megelőzi a bürokráciát, a felelős állam cselekszik, nem pedig félrenéz

– jegyezte meg.

Mint mondta, a rendelet alapján áprilistól kezdve három hónapon át azok kérvényezhetik helyzetük rendezését, akik 2025. december 31-ét megelőzően már legalább öt hónapja éltek igazolhatóan Spanyolországban, és büntetlen előéletűek.

A kormány elképzelése szerint a rendkívüli engedély időtartama alatt az érintetteknek lehetőségük lesz, hogy hosszú távra is rendezzék a jogi helyzetüket Spanyolországban.

Az eljárás nem példátlan Spanyolország történetében, a nyolcvanas évek óta többször is előfordult, hogy egyszeri, rendkívüli döntéssel illegális bevándorlók nagy csoportja kapott tartózkodási engedélyt.

A kormány rendeletét „füstfüggönynek” nevezte a legnagyobb ellenzéki erőnek számító konzervatív Néppárt (PP). Ester Munoz frakcióvezető szóvivő szerint a kabinet célja, hogy ezzel a témával eltussoljon más kérdéseket, például azt, hogy a múlt héten történt, 45 emberéletet követelő vasúti szerencsétlenség után biztonságos-e vonattal utazni.

A Vox párt bejelentette: bíróságon fogja megtámadni a rendeletet, egyben kérve a jogszabály azonnali felfüggesztését is.

Az illegalitást jutalmazzák, a spanyolokat pedig eltúlzott adókkal büntetik

– mondta Pepa Milán frakcióvezető.

Borítókép: Elma Saiz, Spanyolország kormányszóvivője és migrációért felelős minisztere (Fotó: NurPhoto via AFP)