Csúfos kudarc lett a migránsprojekt: a hollandok is Orbán Viktornak adtak igazat

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, az amszterdami Stek Oost integrációs lakóprojektet 2018-ban indították azzal a céllal, hogy migránsok és holland egyetemisták együttélése segítse a beilleszkedést, a gyakorlatban azonban az elmúlt években erőszakos bűncselekmények, szexuális visszaélések, késes fenyegetések és drogproblémák sorozata volt tapasztalható. Lakók és hatóságok beszámolói szerint már a kezdetektől rendszeres volt az agresszió, több súlyos ügy rendőrségi eljárásig és börtönbüntetésig jutott.