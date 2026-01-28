Rendkívüli

A Tisza pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

Csúfos kudarc lett a migránsprojekt: a hollandok is Orbán Viktornak adtak igazat

Deák Dániel a Facebookon közzétett videójában egy amszterdami lakhatási kísérlet példáján keresztül beszélt a holland migrációs politika következményeiről. A videóban a politológus elmondja, már a liberális holland diákok is belátták, hiába támadták Orbán Viktort éveken át, végül neki lett igaza.

2026. 01. 28. 13:36
Nem az első eset, hogy egy migráns hasonló bűncselekményt követ el a befogadóországban
Migránsok Európában (Fotó: AFP)
A videóban elhangzottak szerint Amszterdamban egy vadonatúj épületbe 125 holland diákot és 125 afrikai, illetve közel-keleti migránst költöztettek be. A cél az volt, hogy a fiatalok kedvező áron jussanak lakhatáshoz, miközben a migránsok holland nyelvet tanulnak, és közös programokon keresztül beilleszkednek a társadalomba.

Az elbukott holland kísérlet igazolja Orbán Viktort (Fotó: AFP)
Deák Dániel szerint az amszterdami önkormányzat és egy lakásépítő cég által elindított kezdeményezést kezdetben innovatív, befogadó projektként mutatták be, a gyakorlatban azonban gyorsan kiderült, hogy az együttélés súlyos problémákat hozott.

A holland diákok beszámolói szerint az együttélés gyakorlatilag lehetetlen volt. Az épületben mindennaposak voltak a verekedések, a kábítószer-kereskedelem és több mint húsz nemi erőszakról érkezett bejelentés. A liberális holland diákok is belátták, hiába támadták Orbán Viktort éveken át, bizony, ebben is neki volt igaza.

 – mondta el a videóban Deák Dániel.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, az amszterdami Stek Oost integrációs lakóprojektet 2018-ban indították azzal a céllal, hogy migránsok és holland egyetemisták együttélése segítse a beilleszkedést, a gyakorlatban azonban az elmúlt években erőszakos bűncselekmények, szexuális visszaélések, késes fenyegetések és drogproblémák sorozata volt tapasztalható. Lakók és hatóságok beszámolói szerint már a kezdetektől rendszeres volt az agresszió, több súlyos ügy rendőrségi eljárásig és börtönbüntetésig jutott.

A projektet felügyelő lakáskezelő és több politikai szereplő a bezárást is felvetette, ám az amszterdami városvezetés mindeddig megakadályozta a megszüntetését, arra hivatkozva, hogy nem lehet egyszerre több száz embert kiköltöztetni.

Bár a migránsok arányát csökkentették, a problémák nem szűntek meg, a városi vezetés pedig legutóbb még a politikai vita napirendre tűzését is elutasította.

