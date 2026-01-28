A videóban elhangzottak szerint Amszterdamban egy vadonatúj épületbe 125 holland diákot és 125 afrikai, illetve közel-keleti migránst költöztettek be. A cél az volt, hogy a fiatalok kedvező áron jussanak lakhatáshoz, miközben a migránsok holland nyelvet tanulnak, és közös programokon keresztül beilleszkednek a társadalomba.
Csúfos kudarc lett a migránsprojekt: a hollandok is Orbán Viktornak adtak igazat
Deák Dániel a Facebookon közzétett videójában egy amszterdami lakhatási kísérlet példáján keresztül beszélt a holland migrációs politika következményeiről. A videóban a politológus elmondja, már a liberális holland diákok is belátták, hiába támadták Orbán Viktort éveken át, végül neki lett igaza.
Deák Dániel szerint az amszterdami önkormányzat és egy lakásépítő cég által elindított kezdeményezést kezdetben innovatív, befogadó projektként mutatták be, a gyakorlatban azonban gyorsan kiderült, hogy az együttélés súlyos problémákat hozott.
A holland diákok beszámolói szerint az együttélés gyakorlatilag lehetetlen volt. Az épületben mindennaposak voltak a verekedések, a kábítószer-kereskedelem és több mint húsz nemi erőszakról érkezett bejelentés. A liberális holland diákok is belátták, hiába támadták Orbán Viktort éveken át, bizony, ebben is neki volt igaza.
– mondta el a videóban Deák Dániel.
Ahogyan arról lapunk is beszámolt, az amszterdami Stek Oost integrációs lakóprojektet 2018-ban indították azzal a céllal, hogy migránsok és holland egyetemisták együttélése segítse a beilleszkedést, a gyakorlatban azonban az elmúlt években erőszakos bűncselekmények, szexuális visszaélések, késes fenyegetések és drogproblémák sorozata volt tapasztalható. Lakók és hatóságok beszámolói szerint már a kezdetektől rendszeres volt az agresszió, több súlyos ügy rendőrségi eljárásig és börtönbüntetésig jutott.
A projektet felügyelő lakáskezelő és több politikai szereplő a bezárást is felvetette, ám az amszterdami városvezetés mindeddig megakadályozta a megszüntetését, arra hivatkozva, hogy nem lehet egyszerre több száz embert kiköltöztetni.
Bár a migránsok arányát csökkentették, a problémák nem szűntek meg, a városi vezetés pedig legutóbb még a politikai vita napirendre tűzését is elutasította.
Borítókép: Migránsok Európában (Fotó: AFP)
