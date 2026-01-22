Migránserőszak Hollandiában: a Stek Oost nevű projekt 2018-ban indult Amszterdam keleti részén azzal a céllal, hogy menedékkérők és holland egyetemisták közös lakhatáson keresztül jobban megismerjék egymást – a gyakorlatban azonban az épület az elmúlt években erőszakos bűncselekmények, szexuális visszaélések és drogproblémák helyszínévé vált.
A sorozatos migránserőszakok ellenére sem szüntetik meg az amszterdami integrációs lakóprojektet
Noha az érintett létesítményhez az elmúlt években súlyos szexuális bűncselekmények, késes fenyegetések és más erőszakos esetek kapcsolódtak, az amszterdami városvezetés továbbra sem tervezi annak bezárását, amelyet eredetileg a bevándorlók és a helyi egyetemisták együttélésének elősegítésére hoztak létre.
Migránserőszak rendszeresen
A holland közszolgálati televízió oknyomozó riportja szerint a lakók rendszeres agresszióról számoltak be a közös helyiségekben. A beszámolók alapján már 2019-ben történt egy nemi erőszak, amelyet egy szíriai migráns követett el. A rendőrség akkor bizonyítékhiányra hivatkozva megszüntette az eljárást, az elkövetőt pedig csak 2022-ben távolították el a helyről, miután újabb szexuális bűncselekményt követett el. Két évvel később jogerősen börtönbüntetésre ítélték, írja az Origo.
Egy másik lakó arról számolt be, hogy konyhakéssel fenyegették meg, míg mások drogdílerekről és késes támadásokról beszéltek. A lakóotthonért felelős Stadgenoot lakáskezelő vállalat már évekkel ezelőtt figyelmeztette az önkormányzatot, és cselekvési tervet követelt a szexuális visszaélések megfékezésére.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a Stadgenoot 2023-ban meg akarta szüntetni a projektet, miután saját munkatársaikat is megfenyegették. Az amszterdami városvezetés azonban ezt megakadályozta. Carolien de Heer kerületi elnök, a baloldali PvdA politikusa azzal indokolta a döntést, hogy „nem lehet egyszerre 250 embert az utcára tenni”.
A projektben eredetileg a 250 lakás fele migránsoknak, fele holland diákoknak jutott. A botrányok hatására ezt az arányt 2024-ben 30 százalékra csökkentették, de a problémák ezzel sem szűntek meg. A lakók között egy olyan rendszert működtetnek, amelynek célja a közösségi együttműködés erősítése lenne – az eddigi tapasztalatok azonban ennek kudarcát mutatják.
A lakóotthon körüli visszaélések már korábban is politikai vitákat váltottak ki. 2022-ben Amszterdam zöldpárti polgármestere, Femke Halsema elismerte, hogy tisztában van a problémákkal. Tavaly a jobboldali VVD és a konzervatív JA21 pártok is a projekt megszüntetését követelték.
Most azonban a városi tanács vezetése napirendről vette le az ügy megvitatását, annak ellenére, hogy azt a nemzeti érzelmű Fórum a Demokráciáért (FvD) egyik képviselője kezdeményezte.
Borítókép: Fiatal migránsok Európában (Fotó: Anadolu/AFP/Joan Galvez)
