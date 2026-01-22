A sorozatos migránserőszakok ellenére sem szüntetik meg az amszterdami integrációs lakóprojektet

Migránserőszak rendszeresen

A holland közszolgálati televízió oknyomozó riportja szerint a lakók rendszeres agresszióról számoltak be a közös helyiségekben. A beszámolók alapján már 2019-ben történt egy nemi erőszak, amelyet egy szíriai migráns követett el. A rendőrség akkor bizonyítékhiányra hivatkozva megszüntette az eljárást, az elkövetőt pedig csak 2022-ben távolították el a helyről, miután újabb szexuális bűncselekményt követett el. Két évvel később jogerősen börtönbüntetésre ítélték, írja az Origo.

Egy másik lakó arról számolt be, hogy konyhakéssel fenyegették meg, míg mások drogdílerekről és késes támadásokról beszéltek. A lakóotthonért felelős Stadgenoot lakáskezelő vállalat már évekkel ezelőtt figyelmeztette az önkormányzatot, és cselekvési tervet követelt a szexuális visszaélések megfékezésére.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a Stadgenoot 2023-ban meg akarta szüntetni a projektet, miután saját munkatársaikat is megfenyegették. Az amszterdami városvezetés azonban ezt megakadályozta. Carolien de Heer kerületi elnök, a baloldali PvdA politikusa azzal indokolta a döntést, hogy „nem lehet egyszerre 250 embert az utcára tenni”.