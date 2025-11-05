Tűrhetetlen módon beszélt Jordan Bardelláról egy riporter

A francia közszolgálati televízióban újabb botrányos eset borzolta a kedélyeket, amikor egy meghívott újságíró párhuzamot vont Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés (RN) és a Patrióták Európáért elnöke és Adolf Hitler között – számol be róla a Valeurs Actuelles francia hetilap.

Marine Le Pen is kiállt Bardella mellett (Fotó: AFP)

A France 5 csatorna népszerű „C dans l'air” című műsorában Caroline Michel-Aguirre, a Nouvel Obs újságírója megdöbbentő kijelentést tett, amikor a Patrióták francia tagpártja, a Nemzeti Tömörülés növekvő népszerűségéről volt szó. Az újságíró szerint a francia üzleti elit egy része kapcsolatokat épít Bardellával, abban a reményben, hogy befolyásolni tudják a fiatal politikust.

Azt hiszik, irányítani tudják majd az agyát. Fiatal, nem ért semmihez, liberális programot adnak neki

– fogalmazott Michel-Aguirre.

Az újságíró ezt követően „Von Papen-effektusként” jellemezte a helyzetet, utalva Franz von Papen német kancellárra, aki a harmincas évek elején elősegítette Hitler hatalomra kerülését, abban a hitben, hogy majd irányítani tudja őt.

Ezzel a történelmi párhuzammal gyakorlatilag Hitlerhez hasonlította Bardellát.

Jordan Bardella nem hagyta szó nélkül az esetet, és a közösségi médiában reagált a kijelentésre.

A Von Papen-effektus, egyre jobb! Íme a közszolgálati média vitakoncepciója: négy résztvevő, mind egyetért abban, hogy Hitlerhez hasonlítson, a műsorvezető részéről semmi árnyalás vagy mérséklés, csak helyeslő tekintet

– írta Bardella, aki szerint az ő személyén keresztül több millió franciát sértett meg az egyébként a francia adófizetők pénzéből finanszírozott médium.

« L’effet von Papen », de mieux en mieux ! La conception du débat selon le service public : quatre intervenants, tous d’accord pour me comparer à Hitler, sans aucune nuance ni modération de la part de la présentatrice, au regard approbateur.



À travers moi, ce sont des millions… https://t.co/T1XDcYV4mX — Jordan Bardella (@J_Bardella) November 3, 2025

Marine Le Pen is kiállt Bardella mellett, és feltette a kérdést, hogy melyik hatóság fogja végre helyreállítani a közszolgálati média semlegességét. Az eset kapcsán Kévin Pfeffer, a Nemzeti Tömörülés moselle-i képviselője bejelentette, hogy az Arcomhoz, a francia médiahatósághoz fordul az „elfogadhatatlan” műsorrészlet miatt.

Borítókép: Jordan Bardella (Fotó: AFP)