A hírhedt SZDSZ-es faluromboló is csatlakozott a Magyar Péter-féle csapathoz

A 13. és 14. havi nyugdíj eltörléséről osztotta meg magvas gondolatait és Magyar Péter győzelméről delirált a Republikon Intézet konferenciáján Mihályi Péter, a vizitdíj atyja. Az SZDSZ-es lberális közgazdász, aki Bokros Lajossal és Csillag Istvánnal közös kiáltványt is írt 2006-ban, korábban a magyar falvak megszüntetéséről, a migránsok behozataláról értekezett – bizonyítják azok a felvételek, amelyeket az Ellenpont tett közzé.

Forrás: Ellenpont2026. 02. 06. 12:43
Újabb ismert baloldali közgazdász tűnt fel a Tisza Párt holdudvarában – hívja fel a figyelmet az Ellenpont cikke. 

Mihályi Péter Forrás: Facebook

Mihályi Péter, a Gyurcsány-kormány egészségügyi megszorításainak egyik kidolgozója, a vizitdíj ötletgazdája és Kóka János bizalmasa, a Republikon Intézet konferenciáján  olyan Tisza-párti szakértők társaságában jelent meg, mint Simonovits András, aki korábban a drasztikus nyugdíjcsökkentésekről beszélt, vagy Horn Gábor, az intézet kuratóriumi elnöke, aki a Gyurcsány-kormány tagjaként gyakran dicsérte Magyar Pétert.

Mihályi, aki a rendezvényen többször is hangsúlyozta, hogy szerinte Magyar Péternek kell nyernie a választást, egyértelműen kijelentette:

Nagyon határozottan azt gondolom, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíjat el kell törölni […] semmi elvi alapja nincs a 13. és a 14. havi nyugdíjnak.

A kijelentés már csak azért is meglepő, mert nemrégiben Surányi György, a volt jegybankelnök és a Tisza-szigetes rendezvények gyakori vendége hasonlóan fogalmazott. 

 

A falu középkori hagyomány, költözzenek el a falusiak

Mihályitól most az Ellenpont újabb megdöbbentő kijelentéseket talált, többek közt azt, amelyiken azt taglalta, hogy a 300 fő alatti településekre semmi szükség, költözzenek el onnan inkább az emberek.

A kérdésre, hogy mégis hogy képzelte a kistelepülések felszámolását, újra megerősítette romboló szándékát:

„Nem kell őket felszámolni, a fiatalok maguktól is elköltöznek, és én azt gondolom, hogy ebben kell őket támogatni…”

– jelentette ki. 

A válasznak az előzményét is részletezi az Ellenpont, miszerint 2006-ban Mihályi Péter „Utolsó esély” címmel közölt provokatív kiáltványt Bauer Tamással, Bokros Lajossal és Csillag Istvánnal az Élet és Irodalom hasábjain. A kiáltvány után Mihályi többlépcsős magyarázkodásra kényszerült, és egy Magyar Nemzet-interjúban kifejtette: 

a kistelepüléseken lévő orvosi rendelőket és postákat is be kell zárni, a falu „szűnjön meg”, a szülőkorú lakosság költözzön el. 

Szerinte a magyar falvak többsége, háromszáz fő alatti településként, életképtelen, és a falukoncepció Nyugat-Európában már elavult.

A Tisza megszorítócsomagjában köszönnek vissza a régi balos tervek

A négy baloldali szakértő ironikus módon pont a 2006. áprilisi választások után alig pár nappal közzétett munkájában olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek egy súlyos sarcot irányoztak elő.

Nem véletlen, hiszen ezek közül számos intézkedés a Tisza-csomagban is szerepelt: 

  • a magas jövedelműek és a középosztály nagyobb tehervállalására és szolidaritására lesz szükség, ami egyet jelent a magasabb jövedelemadókkal;
  • az életszínvonal nem emelkedhet olyan gyorsan, mint az elmúlt években, túl drága a magyar munkaerő;
  • járulékemelés szükséges, a lakáshitelek kamattámogatását, mindenféle szja-kedvezményt meg kell szüntetni;
  • felsőoktatási tandíjat kell bevezetni, a kistérségi kisiskolákat be kell zárni;
  • a 14. havi nyugdíjra vonatkozó  „felelőtlen ígéreteket” vissza kell vonni;
  • magán egészségbiztosítókat kell bevezetni;
  • a 3200 önkormányzat helyett 260 járásit kell létrehozni;
  • a lakossági gázár támogatásának a megszüntetése szükséges;
  • a „maradék közüzemi vállalatok” privatizációját, mint például a MÁV, Malév, BKV, Volán, Posta, MVM, pedig folytatni kell.

 

Migráció – ez is Mihályi mániája

Arról is felvétel tanúskodik, hogy az SZDSZ-es közgazdász több alkalommal a bevándorlás mellett állt ki, többek közt azt propagálta a migrációs válság idején is. 

 

Horntól Gyurcsányig és Bajnaiig

Mihályi Péter közgazdász, a CEU vendégprofesszora régóta aktív a hazai közéletben. A Horn-kormány alatt a privatizációs kormánybiztos helyetteseként és az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. ügyvezetőjeként dolgozott, 1997–98-ban pedig a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkárává nevezték ki, portfóliójába a nyugdíjreform, az egészségügyi reform előkészítése és az önkormányzati finanszírozás tartozott.

A második Gyurcsány-kormány idején visszatért a politikába: 2006 és 2010 között a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnél és jogelődjeinél töltött be vezető pozíciókat. Az SZDSZ egészségügyi szakértőjeként részt vett a második Gyurcsány-kormány egészségügyi megszorító intézkedéseinek kidolgozásában, és majdnem ő lett az SZDSZ által jelölt egészségügyi miniszter, írta a HVG.

Mihyályi Péternek a pályafutása és a Tisza Párt mellett való feltűnése alapján nem lenne meglepő, ha kiderülne, hogy aktívan hozzájárult a Tisza-csomag tervezetéhez  – összegez az Ellenpont. 

Borítókép: Mihályi Péter ( Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

