A hírhedt SZDSZ-es faluromboló is csatlakozott a Magyar Péter-féle csapathoz

Újabb ismert baloldali közgazdász tűnt fel a Tisza Párt holdudvarában – hívja fel a figyelmet az Ellenpont cikke.

Mihályi Péter Forrás: Facebook

Mihályi Péter, a Gyurcsány-kormány egészségügyi megszorításainak egyik kidolgozója, a vizitdíj ötletgazdája és Kóka János bizalmasa, a Republikon Intézet konferenciáján olyan Tisza-párti szakértők társaságában jelent meg, mint Simonovits András, aki korábban a drasztikus nyugdíjcsökkentésekről beszélt, vagy Horn Gábor, az intézet kuratóriumi elnöke, aki a Gyurcsány-kormány tagjaként gyakran dicsérte Magyar Pétert.

Mihályi, aki a rendezvényen többször is hangsúlyozta, hogy szerinte Magyar Péternek kell nyernie a választást, egyértelműen kijelentette:

Nagyon határozottan azt gondolom, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíjat el kell törölni […] semmi elvi alapja nincs a 13. és a 14. havi nyugdíjnak.

A kijelentés már csak azért is meglepő, mert nemrégiben Surányi György, a volt jegybankelnök és a Tisza-szigetes rendezvények gyakori vendége hasonlóan fogalmazott.

A falu középkori hagyomány, költözzenek el a falusiak

Mihályitól most az Ellenpont újabb megdöbbentő kijelentéseket talált, többek közt azt, amelyiken azt taglalta, hogy a 300 fő alatti településekre semmi szükség, költözzenek el onnan inkább az emberek.

A kérdésre, hogy mégis hogy képzelte a kistelepülések felszámolását, újra megerősítette romboló szándékát:

„Nem kell őket felszámolni, a fiatalok maguktól is elköltöznek, és én azt gondolom, hogy ebben kell őket támogatni…”

– jelentette ki.

A válasznak az előzményét is részletezi az Ellenpont, miszerint 2006-ban Mihályi Péter „Utolsó esély” címmel közölt provokatív kiáltványt Bauer Tamással, Bokros Lajossal és Csillag Istvánnal az Élet és Irodalom hasábjain. A kiáltvány után Mihályi többlépcsős magyarázkodásra kényszerült, és egy Magyar Nemzet-interjúban kifejtette:

a kistelepüléseken lévő orvosi rendelőket és postákat is be kell zárni, a falu „szűnjön meg”, a szülőkorú lakosság költözzön el.

Szerinte a magyar falvak többsége, háromszáz fő alatti településként, életképtelen, és a falukoncepció Nyugat-Európában már elavult.