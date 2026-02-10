tisza pártmagyar péterkármán andráserste bank

Az Erste Bank is beszállt a kampányba Magyar Péter mellett + videó

Az Ellenpont szerint politikai tartalomként is értelmezhető az Erste Bank új reklámfilmje. A csapatváltás szlogenjével valójában Magyar Péter mellett kampányolnak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 22:05
Szeged, Hungary - 12.14.2025 - Erste bank logo illuminated at night 2714039893 Illusztráció Shutterstock jzsoldos
Az Erste Bank nyíltan beszállt a választási kampányba Magyar Péter mellett egy új reklámvideóval – írja az Ellenpont. A filmben egy magyar zászlós mezben játszó kosárlabdázó történetén keresztül azt sugallják a választóknak, hogy eljött az idő „csapatot váltani” — azaz a bankváltás helyett kormányt váltani.

A lap szerint a magyar zászló hangsúlyos megjelenítése nem banki szolgáltatások népszerűsítésére utal, hanem politikai tartalomra. Az Ellenpont azt írja,

a kampány hátterében az állhat, hogy a globális pénzügyi körök érdekeltek a kormányváltásban,

így a Magyar Péter környezetében feltűnt Kármán András korábbi Erste-vezető szerepe is figyelemre méltó.

Kármán hosszú ideig dolgozott az Erste Bank felső vezetésében, majd a Tisza Pártban vállalt gazdasági szerepet, ahol a bankadó eltörlését is sürgette. Az Erstétől korábban sem állt távol az ideológiai megközelítés, például a Pride-hoz kapcsolódó kampányokkal és LMBTQ-témájú kommunikációval, és a bankhoz kapcsolódó szervezetek kormányellenes eseményeket is támogattak.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojeleknoár

Ideje volt

Bayer Zsolt avatarja

NoÁr a legújabb videójában a saját farkát harapdálja, de észre sem veszi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

