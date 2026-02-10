Orbán Viktor a Dunakanyar térségének fejlesztéséről tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök kedden Vitályos Eszter országgyűlési képviselővel és Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, valamint a Dunakanyar térségének polgármestereivel tárgyalt a térség aktuális kérdéseiről és a jövőbeli fejlesztési terveiről Leányfalun – tájékoztatott a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
Az egyeztetésen részt vett:
- Gyenes Zoltán, Bernecebaráti polgármestere,
- Liebhardt András, Dunabogdány polgármestere,
- Rományik Ferenc, Ipolydamásd polgármestere,
- Kissné Staud Hajnalka, Ipolytölgyes polgármestere,
- Pongrácz János László, Kemence polgármestere,
- Neubauer Rudolf, Kismaros polgármestere,
- Molnár Csaba, Kisoroszi polgármestere,
- Plachi Attila, Kóspallag polgármestere,
- Adorján András, Leányfalu polgármestere,
- Simon Barnabás, Letkés polgármestere,
- Burikné Moóri Tamara, Márianosztra polgármestere,
- Schmidt Viktor, Nagybörzsöny polgármestere,
- Petrovics László, Nagymaros polgármestere,
- Darányi László, Perőcsény polgármestere,
- Tóth Attila, Pilisszentlászló polgármestere,
- Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármestere,
- Ferencz Gyöngyi, Szob polgármestere,
- Némethné Pintér Csilla, Szokolya polgármestere,
- Sajtos Sándor Imre, Tahitótfalu polgármestere,
- Bérci Albertné, Tésa polgármestere,
- Bárdi Alex, Vámosmikola polgármestere,
- Grauszmann György, Verőce polgármestere,
- Eőry Dénes, Visegrád polgármestere, valamint
- Ferenczy Ernő Ervin, Zebegény polgármestere.
Folytatódik az országjárás
A miniszterelnök azután folytatta az országjárást, hogy hétfőn Horváth István országgyűlési képviselő és Lázár János társaságában Szekszárd térségének polgármestereivel tárgyalt a térség fejlesztési terveiről Szedresben. Ahogy a tegnapi országjárás után Szekszárdon mondott beszédet Orbán Viktor, úgy ma ezt Szentendrén tette. A miniszterelnök a keddi beszédében elmondta:
megjelent egy nagyon komoly elemzés, amely azt mondja, hogyan kell elhárítani a 2027-es évben az ukrán európai uniós tagság előtt magasodó akadályokat.
A kormányfő Szentendrén hangsúlyozta: ezek az úgynevezett „akadályok” valójában nem technikai jellegűek, hanem magát Magyarországot jelentik. Orbán Viktor szerint teljesen világos, hogy Magyarország következetesen azt az álláspontot képviseli: Ukrajna uniós csatlakozása egyet jelentene Európa belépésével a háborúba.
