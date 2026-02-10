Orbán Viktor a Dunakanyar térségének fejlesztéséről tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök kedden Vitályos Eszter országgyűlési képviselővel és Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, valamint a Dunakanyar térségének polgármestereivel tárgyalt a térség aktuális kérdéseiről és a jövőbeli fejlesztési terveiről Leányfalun – tájékoztatott a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Az egyeztetésen részt vett:

Gyenes Zoltán, Bernecebaráti polgármestere,

Liebhardt András, Dunabogdány polgármestere,

Rományik Ferenc, Ipolydamásd polgármestere,

Kissné Staud Hajnalka, Ipolytölgyes polgármestere,

Pongrácz János László, Kemence polgármestere,

Neubauer Rudolf, Kismaros polgármestere,

Molnár Csaba, Kisoroszi polgármestere,

Plachi Attila, Kóspallag polgármestere,

Adorján András, Leányfalu polgármestere,

Simon Barnabás, Letkés polgármestere,

Burikné Moóri Tamara, Márianosztra polgármestere,

Schmidt Viktor, Nagybörzsöny polgármestere,

Petrovics László, Nagymaros polgármestere,

Darányi László, Perőcsény polgármestere,

Tóth Attila, Pilisszentlászló polgármestere,

Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármestere,

Ferencz Gyöngyi, Szob polgármestere,

Némethné Pintér Csilla, Szokolya polgármestere,

Sajtos Sándor Imre, Tahitótfalu polgármestere,

Bérci Albertné, Tésa polgármestere,

Bárdi Alex, Vámosmikola polgármestere,

Grauszmann György, Verőce polgármestere,

Eőry Dénes, Visegrád polgármestere, valamint

Ferenczy Ernő Ervin, Zebegény polgármestere.

Folytatódik az országjárás

A miniszterelnök azután folytatta az országjárást, hogy hétfőn Horváth István országgyűlési képviselő és Lázár János társaságában Szekszárd térségének polgármestereivel tárgyalt a térség fejlesztési terveiről Szedresben. Ahogy a tegnapi országjárás után Szekszárdon mondott beszédet Orbán Viktor, úgy ma ezt Szentendrén tette. A miniszterelnök a keddi beszédében elmondta:

megjelent egy nagyon komoly elemzés, amely azt mondja, hogyan kell elhárítani a 2027-es évben az ukrán európai uniós tagság előtt magasodó akadályokat.

A kormányfő Szentendrén hangsúlyozta: ezek az úgynevezett „akadályok” valójában nem technikai jellegűek, hanem magát Magyarországot jelentik. Orbán Viktor szerint teljesen világos, hogy Magyarország következetesen azt az álláspontot képviseli: Ukrajna uniós csatlakozása egyet jelentene Európa belépésével a háborúba.