Orbán ViktorLázár JánosországjárásVitályos Eszter

Orbán Viktor a Dunakanyar térségének fejlesztéséről tárgyalt

Folytatta országjárását a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 10. 20:21
Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor miniszterelnök kedden Vitályos Eszter országgyűlési képviselővel és Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, valamint a Dunakanyar térségének polgármestereivel tárgyalt a térség aktuális kérdéseiről és a jövőbeli fejlesztési terveiről Leányfalun – tájékoztatott a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Az egyeztetésen részt vett:

  • Gyenes Zoltán, Bernecebaráti polgármestere, 
  • Liebhardt András, Dunabogdány polgármestere, 
  • Rományik Ferenc, Ipolydamásd polgármestere, 
  • Kissné Staud Hajnalka, Ipolytölgyes polgármestere, 
  • Pongrácz János László, Kemence polgármestere, 
  • Neubauer Rudolf, Kismaros polgármestere,
  • Molnár Csaba, Kisoroszi polgármestere, 
  • Plachi Attila, Kóspallag polgármestere, 
  • Adorján András, Leányfalu polgármestere, 
  • Simon Barnabás, Letkés polgármestere, 
  • Burikné Moóri Tamara, Márianosztra polgármestere, 
  • Schmidt Viktor, Nagybörzsöny polgármestere, 
  • Petrovics László, Nagymaros polgármestere,
  • Darányi László, Perőcsény polgármestere,
  • Tóth Attila, Pilisszentlászló polgármestere, 
  • Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármestere, 
  • Ferencz Gyöngyi, Szob polgármestere,
  • Némethné Pintér Csilla, Szokolya polgármestere,
  • Sajtos Sándor Imre, Tahitótfalu polgármestere,
  • Bérci Albertné, Tésa polgármestere,
  • Bárdi Alex, Vámosmikola polgármestere,
  • Grauszmann György, Verőce polgármestere, 
  • Eőry Dénes, Visegrád polgármestere, valamint 
  • Ferenczy Ernő Ervin, Zebegény polgármestere.

 

Folytatódik az országjárás

A miniszterelnök azután folytatta az országjárást, hogy hétfőn Horváth István országgyűlési képviselő és Lázár János társaságában Szekszárd térségének polgármestereivel tárgyalt a térség fejlesztési terveiről Szedresben. Ahogy a tegnapi országjárás után Szekszárdon mondott beszédet Orbán Viktor, úgy ma ezt Szentendrén tette. A miniszterelnök a keddi beszédében elmondta: 

megjelent egy nagyon komoly elemzés, amely azt mondja, hogyan kell elhárítani a 2027-es évben az ukrán európai uniós tagság előtt magasodó akadályokat.

A kormányfő Szentendrén hangsúlyozta: ezek az úgynevezett „akadályok” valójában nem technikai jellegűek, hanem magát Magyarországot jelentik. Orbán Viktor szerint teljesen világos, hogy Magyarország következetesen azt az álláspontot képviseli: Ukrajna uniós csatlakozása egyet jelentene Európa belépésével a háborúba.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, a kormányfő a tegnapi beszédében úgy fogalmazott: 

a következő négy év legfontosabb kifejezése a kimaradás.

A kormányfő világossá tette, hogy milyen stratégiát tart követendőnek Magyarország számára a következő időszakban. Orbán Viktor szerint a válasz egyszerű és világos: az országnak ki kell maradnia a háborúból.

A kormányfő szerint a nemzeti kormány és az emberek közötti szövetség nélkül nem tartható fenn a békepárti álláspont.

Kell egy nemzeti egység a békéért, kell egy erős kormány és annak egy erős vezetés, és nem árt, ha a miniszterelnök is rendben van

– foglalta össze a kormányfő.

 

 

Borítókép: Orbán Viktor és Vitályos Eszter a tárgyaláson (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknoár

Ideje volt

Bayer Zsolt avatarja

NoÁr a legújabb videójában a saját farkát harapdálja, de észre sem veszi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu