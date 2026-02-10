Orbán Viktor: A legfontosabb, hogy kimaradjunk a háborúból, de erős kormányra is szükség van hozzá + videó

– A következő négy év legfontosabb kifejezése, politikai szakszava a kimaradás – jelentette ki Orbán Viktor az országjárásának szekszárdi állomásán, ahol világossá tette, hogy milyen stratégiát tart követendőnek Magyarország számára a következő időszakban.

Orbán Viktor miniszterelnök Szekszárdon. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A miniszterelnök szerint a válasz egyszerű és világos: az országnak ki kell maradnia a háborúból.

Mit tudunk tenni mi? Erre egyetlen szóban tudjuk megadni a választ. Kimaradunk

– hangsúlyozta a miniszterelnök a Tolna vármegyei településen tartott lakossági fórumán, amelyből egy videós részletet tett közzé a közösségi oldalán.

– Mi kell ahhoz, hogy sikerüljön? Először is kell egy nemzeti kormány, amely ki akar maradni. Aki nem akar kimaradni, az nem tud kimaradni – jelentette ki. A miniszterelnök szerint a szándék önmagában meghatározó, mert aki más irányba tart, az nem képes megőrizni az ország önálló mozgásterét. Orbán Viktor hangsúlyozta: nem elég a szándék, megfelelő erő is kell mögé. – Erős kormányra van szükségünk. Nem egy ilyen koalíciós tinglitangli dologra, hanem egy erős, masszív kormányerőre van szükség – mondta.

A miniszterelnök fontosnak nevezte a társadalmi támogatást is:

És nagyon fontos, hogy a kormány mögött folyamatosan ott legyenek az emberek, akik számon kérik, kikövetelik, napirenden tartják, hogy Magyarországnak a béke oldalán kell maradnia.

A kormányfő szerint a nemzeti kormány és az emberek közötti szövetség nélkül nem tartható fenn a békepárti álláspont.

Kell egy nemzeti egység a békéért, kell egy erős kormány és annak egy erős vezetés, és nem árt, ha a miniszterelnök is rendben van

– foglalta össze a miniszterelnök.

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Szekszárdon folytatta országjárását, ahol, akárcsak a korábbi helyszíneken, Mórahalmon és Mártélyon, Komáromban és Oroszlányban, valamint Mezőtúron, telt ház fogadta.