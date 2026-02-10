Manfred Weber lerántotta a leplet a Tisza hazugságáról, teljes mellszélességgel kiállt a Mercosur-egyezmény mellett

Rendkívüli

Az Európai Néppárt mindenképpen kiterjesztené a minősített többségű döntéshozatalt, amivel elhárítanák az akadályt például Ukrajna további háborús támogatása elől, továbbá életre keltenék a lisszaboni szerződés katonai szolidaritási záradékát, amely erősebb, mint a NATO-szerződés 5. cikkelye – többek között ez derült ki Manfred Weber keddi sajtótájékoztatóján. Az Európai Néppárt vezetője azt is egyértelművé tette: támogatják a gazdák tönkretételével járó Mercosur szabadkereskedelmi egyezményt, ami azt is megerősíti, hogy csupán színjáték volt a Tisza Párt ellenkezése a januári szavazáson az Európai Parlamentben.

2026. 02. 10. 15:00
Manfred Weber az Európai Néppárt párt- és frakcióvezetője Fotó: Uwe Anspach Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
Az Európai Néppárt (EPP) vezetője kedden Strasbourgban világosan üzent a gazdáknak, ugyanis kiállt a dél-amerikai államok és az EU között létrejött botrányos szabadkereskedelmi megállapodás mellett. Manfred Weber azt mondta: – Először is, szilárdan hiszünk az Európai Unió kereskedelmi megközelítésében. És ezért, hadd legyek nagyon világos, a múlt ülésszakon a Mercosurról szóló szavazás az Európai Bíróság kérdésében egyértelmű kudarc volt Európa számára. Itt a házban egy szabadkereskedelem-ellenes többség blokkolta ezt. Ez nem volt jó nap a parlamentnek és nem volt jó nap Európának. És ezért mi, az EPP határozottan támogatjuk a Mercosur-megállapodás azonnali alkalmazását, ha lehetséges.

Ezzel végleg lerántotta a leplet Magyar Péterék színjátékáról, a Tisza vezérkara ugyanis januárban Strasbourgban kilátogatott a gazdatüntetésre, majd a pártelnök arról beszélt, hogy néppárti képviselők kezdeményezésére, a tiszás EP-képviselők szavazataival akadályozták meg a Mercosur-egyezmény hatályba lépését. A valóságban éppen az EPP és az Európai Bizottság szintén néppárti elnöke, Ursula von der Leyen hozták tető alá a megállapodást, ami mellett most Weber ismét teljes mellszélességgel kiállt. Ráadásul a parlamenti szavazásról sem mondott igazat Magyar Péter, hiszen egyrészt nem a néppárt kezdeményezte a Mercosur-megállapodás elleni indítványt, másrészt éppen az EPP-frakcióban voksoltak a legtöbben a javaslattal szemben.

 

Hadüzenet az egyhangú döntéshozatalnak

A keddi sajtótájékoztatón más ügyben is leplezetlen őszinteséggel tárta a nyilvánosság elél a valós szándékaikat Manfred Weber, aki ismét sürgette az uniós tagállamok közötti egyhangú döntéshozatal megváltoztatását a kulcsfontosságú ügyekben. Az EPP elnöke ismertette a párt közelmúltbeli, zágrábi ülésén hozott határozatokat, amelyek középpontjában a háborús készülődés állt. Weber szerint három fő prioritásra fognak összpontosítani egy erősebb védelmi pillér létrehozása érdekében. Az egyik a minősített többségi szavazás kérdése. – Ezen a téren változásokra van szükségünk. Agilisabbnak, aktívabbnak és végül gyorsabbnak kell lennünk. A második dolog, hogy megerősített együttműködésre van szükségünk ahhoz, hogy sokkal gyakrabban élhessünk a lisszaboni szerződés adta lehetőségekkel, és ha valaki blokkolja a kezdeményezéseket európai szinten, megvétózza azokat, akkor készen kell állnunk arra, hogy tovább menjünk a megerősített együttműködéssel – hangsúlyozta a néppárti vezető.

 

Élesíthetik a katonai záradékot

A harmadik nagy pillérként a lisszaboni szerződés 42. cikkelyének 7. bekezdését említette, amelynek a katonai szolidaritási záradéka még erősebb, mint a NATO-szerződés 5. cikkelye. Weber szerint azonban jelenleg senki sem tudja, hogyan kell értelmezni ezt, mit jelent konkrétan, ki kérhet szolidaritást, ki dönt ennek aktiválásáról. Ezért most az unió vezetésének feladata, hogy megvitassa a katonai záradékot, és életre keltse azt – jelentett ki Weber.

 

„Nagyszerű kampányt folytat a Tisza”

A sajtótájékoztatón a Hír TV több kérdést intézett a politikushoz a minősített többség kapcsán, illetve arról, hogy európai katonákat küldene Ukrajnába, valamint a Tisza Párt programjáról, amely a hivatalos nyilatkozatok szintjén Ukrajna kapcsán nem egyezik az EPP által elvárt irányvonallal.

Weber elsőként arról beszélt, hogy Magyarország jövője a magyar választók kezében van, rajtuk múlik a döntés, ezért nem érti, miért tulajdonítanak neki kiemelkedő szerepet a kampányban.

– Tehát amikor megnézem a vitát, azt látom, hogy a Tisza párt nagyon is a polgárok mindennapi életére, az asztalon lévő konkrét kérdésekre összpontosít. Az egészségügyi rendszerre és egy működő államra. Szóval értékelem ezt, mert valójában ezt kérik az emberek, nem elméleti vitákat, hanem valóban gyakorlati dolgokat a mindennapi élethez – fejtette ki Weber.

A minősített többségi szavazásról egyértelműen fogalmazott, azt mondta, hogy az a lisszaboni szerződés része, szerinte tehát át lehet emelni bizonyos témákat az egyhangú szavazásból a minősített többségi szavazási rendszerbe. Hozzáfűzte, hogy a néppárt ezt akarja megvalósítani.

Ezt követően visszaterelte a szót a néppárti frakcióhoz tartozó Tisza méltatásához. Ismét megdicsérte Magyar Péteréket, mondván, hogy nagyszerű kampányt folytat a Tisza Párt.

A sajtótájékoztatón elhangzottak újra egyértelművé tették: az uniós elit és a Tisza európai pártcsaládja azon dolgozik, hogy fontos kérdésekben, így például Ukrajna háborús támogatásában megváltoztassák a tagállamok egyhangú döntésén alapuló rendszert, és a minősített többség is elég legyen a brüsszeli tervek végrehajtásához. Másrészt az is kiderült, hogy Weberék élesíteni kívánják az EU katonai záradékát, ami szintén a háború eszkalációjához vezethet. Az EPP vezetője többször magasztalta a Tisza Pártot, ám kerülte a válaszadást arra a felvetésre, hogy Magyar Péterék hivatalosan eltérő álláspontot képviselnek Ukrajna kapcsán a néppárthoz képest. Ezzel csak megerősítette azt a feltevést, hogy a Tisza „különvéleménye” csak a választási kampány idejére szól, taktikai okokból.

 

