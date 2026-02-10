Orbán Viktor: Létkérdés, hogy ne engedjük be az ukránokat az EU-ba, mert ha Ukrajna tag lenne, az unió már háborúban lenne + videó

– Megjelent egy nagyon komoly elemzés, amely azt mondja, hogyan kell elhárítani a 2027-es évben az ukrán európai uniós tagság előtt magasodó akadályokat – fejtette ki Deák Dániel videója szerint Orbán Viktor Szentendrén, hangsúlyozva: ezek az úgynevezett „akadályok” valójában nem technikai jellegűek, hanem magát Magyarországot jelentik.
Mint már beszámoltunk róla, a Politico publikálta az öt pontból álló Zelenszkij-tervet, amelyet annak érdekében hajtanának végre, hogy elősegítsék a 2027-re tervezett ukrán EU-csatlakozást.
Az EU részleges tagságot fontolgat Ukrajnának,
hogy mielőbb részt vehessen az uniós döntéshozatalban, miközben reformokat hajt végre a teljes jogú tagsághoz. A terv több pontja is foglalkozik egy magyar kormányváltás gondolatával, remélve, hogy ha Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kerülne a miniszterelnöki székbe, akkor minden akadály elhárulna az ukrán EU-csatlakozás előtt.
Európa a fegyveres konfliktus része lenne Ukrajna uniós tagságával
A miniszterelnök szerint teljesen világos, hogy Magyarország következetesen azt az álláspontot képviseli: Ukrajna uniós csatlakozása egyet jelentene Európa belépésével a háborúba. Mint rámutatott: eddig még nem fordult elő olyan helyzet, hogy az Európai Unió tagja legyen egy olyan ország, amely aktív háborúban áll egy külső féllel, miközben a többi tagállam ezt tétlenül szemléli.
Orbán Viktor megfogalmazása szerint
ha Ukrajna ma az Európai Unió tagja lenne, akkor Európa már most közvetlen részese lenne a fegyveres konfliktusnak.
Éppen ezért – hangsúlyozta – létkérdés, hogy Ukrajnát ne engedjék be sem a NATO-ba, sem az Európai Unióba, mert ezzel a döntéssel Európa saját magát sodorná bele a háborúba.
A kormányfő összegzése szerint Magyarország ellenállása nem akadékoskodás, hanem a béke melletti állásfoglalás: az ukrán csatlakozás megakadályozása egyben annak megakadályozása is, hogy Európa visszafordíthatatlanul háborús pályára lépjen.
A Politico cikke alapján öt lépést azonosítottak a terv megvalósításához:
- Ukrajna felkészítése: a hat tárgyalási klaszterből már több részletet átadtak informálisan, és márciusban további klaszterekről adnak tájékoztatást. Nincs rövidítés a reformokban – az EU minden tisztségviselője hangsúlyozza, hogy a csatlakozás igazi ereje a transzformációban van.
- „Tagság-lite” létrehozása (részleges tagság), Ursula von der Leyen elnök asszony előtt is felmerült a fordított integráció: a csatlakozás után fokozatosan kapná meg az ország a jogokat és kötelezettségeket. Ez nem a mércét csökkentené, hanem politikai üzenetet küldene a háború sújtotta országoknak. Moldova teljes jogú tagságot akar végcélként, Albánia nyitott kreatív megoldásokra (például ideiglenesen nincs saját biztos). Németország ellenzi a többszintű tagságot, attól tart, hogy nem tudják teljesíteni az ígéreteket – de Franciaország, Olaszország, Lengyelország támogatása meggyőzheti Berlint.
- Orbán Viktor távozása: a legnagyobb akadály a lap szerint Orbán Viktor, aki vétózhat minden bővítést (egyhangúság kell) a Politico szerint. A miniszterelnök ellenzi Ukrajna csatlakozását, „ellenségnek” nevezte, és korruptnak tartja az országot. Áprilisban ugyanakkor választást tartanak Magyarországon – ha Orbán Viktor veszít, abban bíznak Brüsszelben, hogy esetleges utódja, Magyar Péter enyhébb álláspontot képviselhet, és besegíti Ukrajnát az EU-ba.
- Trump-kártya kijátszása: ha Orbán Viktor marad, Brüsszelben reménykednek Donald Trumpban, aki Orbán Viktor szövetségese, és békemegállapodást akar. Ha a béketervbe belekerül a 2027-es csatlakozás, Trump nyomást gyakorolhat Budapestre. Legalábbis ebben bízik a brüsszeli elit. Zelenszkij utalt is rá: az USA garanciát vállalhat, hogy senki ne blokkolja a csatlakozást.
- Utolsó eszközként Magyarország szavazati jogának felfüggesztése: ha semmi más nem működik, a hetes cikkely szerinti eljárást indíthatnák Magyarország ellen (EU-alapértékek megsértése miatt), ami felfüggesztené a szavazati jogot – így megkerülhető lenne a vétó.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!