Orbán Viktor: Létkérdés, hogy ne engedjük be az ukránokat az EU-ba, mert ha Ukrajna tag lenne, az unió már háborúban lenne + videó

– Megjelent egy nagyon komoly elemzés, amely azt mondja, hogyan kell elhárítani a 2027-es évben az ukrán európai uniós tagság előtt magasodó akadályokat – fejtette ki Deák Dániel videója szerint Orbán Viktor Szentendrén, hangsúlyozva: ezek az úgynevezett „akadályok” valójában nem technikai jellegűek, hanem magát Magyarországot jelentik.

Mint már beszámoltunk róla, a Politico publikálta az öt pontból álló Zelenszkij-tervet, amelyet annak érdekében hajtanának végre, hogy elősegítsék a 2027-re tervezett ukrán EU-csatlakozást.

Az EU részleges tagságot fontolgat Ukrajnának,

hogy mielőbb részt vehessen az uniós döntéshozatalban, miközben reformokat hajt végre a teljes jogú tagsághoz. A terv több pontja is foglalkozik egy magyar kormányváltás gondolatával, remélve, hogy ha Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kerülne a miniszterelnöki székbe, akkor minden akadály elhárulna az ukrán EU-csatlakozás előtt.

Európa a fegyveres konfliktus része lenne Ukrajna uniós tagságával

A miniszterelnök szerint teljesen világos, hogy Magyarország következetesen azt az álláspontot képviseli: Ukrajna uniós csatlakozása egyet jelentene Európa belépésével a háborúba. Mint rámutatott: eddig még nem fordult elő olyan helyzet, hogy az Európai Unió tagja legyen egy olyan ország, amely aktív háborúban áll egy külső féllel, miközben a többi tagállam ezt tétlenül szemléli.

Orbán Viktor megfogalmazása szerint

ha Ukrajna ma az Európai Unió tagja lenne, akkor Európa már most közvetlen részese lenne a fegyveres konfliktusnak.

Éppen ezért – hangsúlyozta – létkérdés, hogy Ukrajnát ne engedjék be sem a NATO-ba, sem az Európai Unióba, mert ezzel a döntéssel Európa saját magát sodorná bele a háborúba.

A kormányfő összegzése szerint Magyarország ellenállása nem akadékoskodás, hanem a béke melletti állásfoglalás: az ukrán csatlakozás megakadályozása egyben annak megakadályozása is, hogy Európa visszafordíthatatlanul háborús pályára lépjen.

A Politico cikke alapján öt lépést azonosítottak a terv megvalósításához: