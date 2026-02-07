nagy attila tiborukrajnatisza párt

Hatalmas kommunikációs bakit követett el Orbán Anita

A baloldali politikai elemző szerint öngólt lőtt a Tisza Párt külpolitikai szakértője.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 07. 14:50
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Orbán Anita, a párt külügyi szakértője Forrás: Facebook/Orbán Anita
Nagy Attila Tibor közösségi oldalán szembesítette a Tisza Pártot hibás kommunikációjukkal. Orbán Anita, a párt külpolitikai szakértője ugyanis azt mondta, a Tisza nem támogatja Ukrajna gyorsított EU-s csatlakozását. A politikai elemző szerint ez akár azt is jelentheti, hogy a Tisza-kormány támogathatná Ukrajna nem gyorsított EU-s csatlakozását.

Örömfalat a Fidesz-kommunikációnak

 – jegyezte meg Nagy Attila Tibor.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Orbán Anita, a párt külügyi szakértője (Forrás: Facebook/Orbán Anita)


