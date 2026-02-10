Tisza, rezsicsökkentés, Orbán Anita

Orbán Anita személye és Magyar Péter általi leigazolása – ő lenne a külügyminiszter egy vágyálmaikban létező Magyar-kormányban – egyértelműen bizonyítja, hogy a Tisza vezetőjének minden szava hazugság, amikor a rezsicsökkentés megtartásáról beszél. Persze máskor is, tulajdonképpen teljesen mindegy, miről beszél, ha beszél, hazudik.

De Orbán Anita megjelenése semmi kétséget nem hagy afelől, hogy hatalomra kerülvén éppen az ellenkezőjét csinálnák az energiapolitika terén (is), mint amiről most beszélnek, amit most ígérgetnek.

És akkor nézzük meg a tényeket. Azokat a tényeket, melyeket nem tudnak sem letagadni, sem megcáfolni, ugyanis mindegyik, kivétel nélkül Orbán Anita eddigi tevékenységét mutatja be, és mindegyikről dokumentumok százai állnak rendelkezésre.

Kiindulópontunk, az első tény egy egyszerű kijelentés: Orbán Anita eddigi pályafutását annak szentelte, hogy az olcsó orosz energiát kiszorítsa Közép-Európából. S ezt a célt nem kevesebbnek, mint a régió legfontosabb, első számú stratégiai érdekének nevezte. E cél érdekében lobbizott majd’ két évtizeden keresztül Washingtonban és Brüsszelben, és nem mellesleg erről írta doktori disszertációját is, majd – immár saját érdekeit is figyelembe véve – ezt hirdette az egyik multinacionális LNG-vállalatnál is.

Kezdjük a doktori disszertációval.

Orbán Anita doktori értekezését angol nyelven írta, és azt megjelentette könyv formájában is, így bárki ellenőrizheti állításaim igazságát.

A doktori disszertáció címe: Hatalom, energia és az új orosz imperializmus. Gondolom, már a cím is elég beszédes, így nem okozhat nagy meglepetést, hogy Orbán Anita már itt megfogalmazza alaptézisét, miszerint az olcsó orosz energiahordozók révén Moszkva túl nagy politikai befolyásra tehet szert Közép-Európában, ezért ezeknek az országoknak mielőbb nyugati alternatívákra, például amerikai cseppfolyósított földgázra (LNG-re) kell átállniuk. Még akkor is, ha ez jelentős többletköltséget jelentene, mind maga az energiaárak, mind pedig az új infrastruktúra kiépítése terén.