idezojelek
Vélemény

Tisza, rezsicsökkentés, Orbán Anita

Orbán Anita eddigi pályafutását annak szentelte, hogy az olcsó orosz energiát kiszorítsa Közép-Európából.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
ukrajnamagyar péterorbán anitaenergia 2026. 02. 10. 5:37
0

Orbán Anita személye és Magyar Péter általi leigazolása – ő lenne a külügyminiszter egy vágyálmaikban létező Magyar-kormányban – egyértelműen bizonyítja, hogy a Tisza vezetőjének minden szava hazugság, amikor a rezsicsökkentés megtartásáról beszél. Persze máskor is, tulajdonképpen teljesen mindegy, miről beszél, ha beszél, hazudik. 

De Orbán Anita megjelenése semmi kétséget nem hagy afelől, hogy hatalomra kerülvén éppen az ellenkezőjét csinálnák az energiapolitika terén (is), mint amiről most beszélnek, amit most ígérgetnek.

És akkor nézzük meg a tényeket. Azokat a tényeket, melyeket nem tudnak sem letagadni, sem megcáfolni, ugyanis mindegyik, kivétel nélkül Orbán Anita eddigi tevékenységét mutatja be, és mindegyikről dokumentumok százai állnak rendelkezésre.

Kiindulópontunk, az első tény egy egyszerű kijelentés: Orbán Anita eddigi pályafutását annak szentelte, hogy az olcsó orosz energiát kiszorítsa Közép-Európából. S ezt a célt nem kevesebbnek, mint a régió legfontosabb, első számú stratégiai érdekének nevezte. E cél érdekében lobbizott majd’ két évtizeden keresztül Washingtonban és Brüsszelben, és nem mellesleg erről írta doktori disszertációját is, majd  – immár saját érdekeit is figyelembe véve – ezt hirdette az egyik multinacionális LNG-vállalatnál is.

Kezdjük a doktori disszertációval.

Orbán Anita doktori értekezését angol nyelven írta, és azt megjelentette könyv formájában is, így bárki ellenőrizheti állításaim igazságát.

A doktori disszertáció címe: Hatalom, energia és az új orosz imperializmus. Gondolom, már a cím is elég beszédes, így nem okozhat nagy meglepetést, hogy Orbán Anita már itt megfogalmazza alaptézisét, miszerint az olcsó orosz energiahordozók révén Moszkva túl nagy politikai befolyásra tehet szert Közép-Európában, ezért ezeknek az országoknak mielőbb nyugati alternatívákra, például amerikai cseppfolyósított földgázra (LNG-re) kell átállniuk. Még akkor is, ha ez jelentős többletköltséget jelentene, mind maga az energiaárak, mind pedig az új infrastruktúra kiépítése terén.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ez volt Orbán Anita arkhimédészi pontja, ahol sarkát megvetve elindította közel két évtizedes nemzetközi karrierjét, nem kis mértékben a legkülönbözőbb nyugati érdekcsoportok hathatós támogatásával.

Nézzünk néhány jellemző állomást ebből a karrierből és ebből a lobbitevékenységből.

Alig egy évvel az imént említett könyvének megjelenése után Orbán Anita interjút adott az amerikai deep state egyik legfontosabb médiumának, a Szabad Európának. Ebben – az egyébként ukrán nyelvű! – interjúban 

Orbán Anita határozottan megismétli alaptételét, miszerint ki kell vezetni Európából az orosz energiát, továbbá azon meggyőződésének is hangot adott, hogy az akkor tervezés alatt álló Déli Áramlat vezetékrendszernek nem szabad elkészülnie.

Ne felejtsük: a Déli Áramlat lett volna az a vezeték, amely a Fekete-tengeren és Ukrajna megkerülésével közvetlenül szállíthatott volna orosz gázt Közép-Európába, jelentősen csökkentve ezzel az energiaárakat, egyszersmind tovább fokozta volna a régió energiabiztonságát. Éppen úgy, ahogy ezt várták és meg is kapták a németek az Északi Áramlattól, egészen addig, ameddig egyfelől el nem ment az eszük, másfelől Zelenszkijék fel nem robbantották azt. Ám ezen tényekkel szemben Orbán Anita nem olcsó energiát és a ma éppen általuk oly’ gyakran és oly’ farizeus módon hangoztatott diverzifikációs lehetőséget látott a Déli Áramlatban, hanem az ukránok jövedelemkieséséért aggódott. Mindenekfelett azt kifogásolta, hogy Ukrajna a Déli Áramlat megépítése esetén elesik a tranzitdíjakból beszedett jövedelmeitől. 

Hogy Orbán Anitának miért (volt) fontosabb az ukrán tranzitdíj, mint az olcsó magyarországi energia és a magyar energiabiztonság további fokozása, azt csak találgatni tudjuk.

Ám Orbán Anita lobbitevékenysége ellenére 2012-ben elkezdődött a Déli Áramlat építése. Ekkor Orbán Anita rálépett a lobbigázra.

2013-ban írt egy véleménycikket a The Washington Postba, ahol ismét határozottan kiáll a Déli Áramlat megépítése ellen, továbbá kijelenti, hogy Amerikának csupán kellő politikai akaratra van szüksége, és az orosz energiát saját LNG-jével helyettesítve Közép-Európa legnagyobb energiahatalma lehetne.

Hogy Orbán Anitának miért volt fontosabb az olcsó orosz energia helyett a drágább és Magyarország számára tengeri kikötő hiányában sokkal bizonytalanabb amerikai LNG mellett lobbizni, azt csak találgatni tudjuk.

Ami viszont tény, hogy a Déli Áramlat építése továbbra is jól haladt. Ekkor Orbán Anita, 2014 februárjában előadást tartott a CEU-n – hát hol máshol? –, és arról győzködte hallgatóságát, milyen hatalmas lehetőség van az amerikai LNG-ben. Ezt követően pedig, már márciusban Washingtonba utazott, meggyőzni az amerikai kongresszust –idézem! – „az LNG-export liberalizációjának fontosságáról”.

Kongresszusi beszédében egyebek mellett kijelentette – ezt is idézem: „Mivel jelenleg nem áll rendelkezésre más vezetékes gázalternatíva, ezért a legéletszerűbb megoldást az LNG-piachoz való hozzáférés jelentené”, majd így folytatta:

„Kizárólag az amerikai LNG képes akkora mennyiséget biztosítani, amely valódi hatást gyakorolhat Közép-Kelet-Európára. A régiónk sürgető LNG-szükséglete miatt az Egyesült Államok Kongresszusának hatékony eszköz van a kezében (…) Ez egy történelmi lehetőség arra, hogy egyszerűen a piaci működés engedésével erős üzenetet küldjünk a szabadságról a régiónak. Ez nem pártpolitikai kérdés. Ez egy amerikai kérdés, amelyben az ország minden államférfijának vezető szerepet kell vállalnia”.

Hogy Orbán Anita szerint 2014-ben miért volt Közép-Európa számára sürgető szükséglet az amerikai LNG az olcsó és korlátlanul rendelkezésre álló orosz energia helyett, továbbá, hogy miért lobbizott ilyen nagy elszántsággal a deep state segítségével (is) az amerikai érdekekért, nos, ezt is csak találgatni tudjuk.

Apró adalék, hogy a „guruló dollárok” gurigatója, Korányi Dávid Orbán Anita után után alig egy évvel szintén feltűnt Washingtonban, ám ő nem a kongresszusban, hanem a szenátusban kezdett lobbizni az amerikai LNG behozataláért. És talán az sem véletlen, hogy Korányi a szenátusban hosszan idézett szó szerint Orbán Anita kilenc hónappal korábban, a kongresszusban elmondott beszédéből. Remélem, kezd összeállni, ki kicsoda és mit képvisel ebben a történetben…

Mindezek után megtörtént a Krím félsziget megszállása, elkezdődtek a brüsszeli szankciók, leállt a Déli Áramlat építése, és 2016-ban, Obama elnökségének végén el is indult az amerikai LNG exportja Európába.

Mit tippelnek, hol dolgozott ekkor Orbán Anita? Eltalálták! Az LNG-iparban! Előbb a Cheniere Energynél volt főtanácsadó, majd a Tellurian amerikai óriásmulti londoni irodájában tevékenykedett, mint a – kapaszkodjanak meg! – közép-európai piacok kiépítésének felelőse.

Hogy micsoda véletlenek vannak…

Vagyis, amit eddig tudunk: Orbán Anita előbb az amerikai LNG politikai lobbistájaként dolgozott azért, hogy eljusson az amerikai LNG Európába, kiszorítva az olcsó orosz energiát, majd immáron a magánszektorba átlépve ügyködött tovább azért, hogy minél több országba eljusson az amerikai LNG, így Magyarországra is. Orbán Anita tehát politikai lobbistaként, majd magánérdekeit követve a magánszektorban is az amerikai érdekekért – geopolitikai és pőre gazdasági érdekekért – dolgozott, ezen oltáron feláldozva többek között a magyar érdekeket a drágább és megbízhatatlanabb amerikai alternatíva kedvéért. 

És ne feledjük: a már évekkel korábban lefektetett interkonnektorok segítségével elsősorban Lengyelországba és Litvániába érkező amerikai LNG onnan könnyedén eljuthatott Ukrajnába is, vagyis már akkor tetten érhető szándék Ukrajna leválasztása az orosz befolyási övezetről.

2021-ben Orbán Anita otthagyta a Telluriant és a Vodafone-nál kezdett el dolgozni – ezt hangoztatják ma is, amikor leendő külügyminiszternek ajánlgatják –, ám egy pillanatra sem adta fel az orosz energia Európából történő kiszorításának rögeszméjét, valamint az Ukrajna és amerikai LNG piaci érdekeinek megrögzött képviseletét, csak immáron mindezt saját, személyes érdekeinek mentén is teszi.

Lássunk néhány példát erre is!

2022-ben, a háború kitörése után a Globsec globalista think-tank igazgatótanácsának tagjaként (Bajnai Gordonnal közösen!) aláírnak egy memorandumot, amely felszólítja az uniós tagállamokat Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli pénzügyi és katonai támogatására, s ezen felül Ukrajna mielőbbi EU-s tagságának előmozdítására. (Nem mellesleg Orbán Anita is a „Slava Ukraini!” köszöntéssel zárta ebbéli kinyilatkoztatását.)

2024-ben, a Globsec Transzatlanti Díjának átadóján hosszan éltette a dán miniszterelnököt, úgy is, mint „Ukrajna rendíthetetlen támogatóját”, aki Ukrajna feltétel nélküli és folyamatos katonai támogatásának egyik meghatározó szereplője.

Orbán Anita közel két évtizedes nemzetközi politikai, majd személyes üzleti karrierje nem szól másról, mint az olcsó orosz energia Európából történő kiszorításáról, az amerikai LNG európai piacszerzésének és piaci bővítésének lobbijáról, valamint Ukrajna nyugati piaci és politikai integrációjának elősegítéséről.

Mindezek után tegyék fel maguknak a kérdést: valójában ki küldte Orbán Anitát a Brüsszel és az amerikai deep state zsoldjában álló Magyar Péter mellé?

S azt se felejtsék el megkérdezni önmaguktól, ezzel a két évtizedes háttérrel és ezekkel a küldőkkel a háta mögött Orbán Anita külügyminiszterként vajon a magyar vagy a brüsszeli és amerikai deep state érdekeit képviselné-e hatalomban, és vajon az olcsó orosz energia vagy a drágább amerikai LNG érdekében dolgozna-e – nem mellesleg saját személyes érdekeit is követve? És vajon ebbéli munkájában támogatója vagy ellenfele lenne-e a Shellből érkező shellvtárs, Kapitány István?

Most még Magyar Péter összevissza hazudozik az orosz energiáról és a rezsicsökkentésről – ne feledjék például, hogy Magyar saját maga mondja egy felvételen, miszerint „a rezsicsökkentés egy humbug”, most pedig megígéri, hogy meg fogja tartani. Mit? A humbugot? Szóval most még összevissza hazudoznak, de Kapitány István és Orbán Anita a garancia arra, hogy az első adandó alkalommal végrehajtanák megbízóik akaratát, vagyis a leválást az olcsó orosz energiáról és az átállást a drágább amerikai LNG-re. Orbán Anita két évtizedes és most bemutatott karrierje és tevékenysége a garancia erre, nemkülönben Kapitány Istváné.

Magyar Péternek pedig nincsen semmiféle nemzetközi karrierje vagy felmutatható, értékteremtő tevékenysége, Magyar Péter egy ócska stróman, Brüsszel kitartottja, Kijev reménysége, akit egyértelműen a mellé küldött Orbán Aniták és Kapitány Istvánok irányítanának.

És mindez még csak nem is túl izgalmas.

Ami izgalmas, hogy ezeknek a tevékenysége nyomán a magyar családok rezsiszámlái megháromszorozódnának.

És akkor az egyéb következményekről még nem is beszéltünk…

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekUkrajna

Olijnyikova lebuktatta önmagát

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekkommunista

Globál Zrt., Tiszának pántlikázva

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekbegum

Az elfeledett iszlamista lányok

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Kik sütögetik a háborús pecsenyét?

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fűrész Tünde
idezojelekházasság hete

A magyarok hisznek a házasság értékében

Fűrész Tünde avatarja

A gyermekvállalási kedv szorosan kapcsolódik a stabilitást hozó körülményekhez.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu