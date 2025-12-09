árakinflációKSH

Novemberre megjött, amire vártak az elemzők – kiderült mennyivel emelkedtek az árak

Négy százalék alá bukott a drágulás üteme novemberben.

2025. 12. 09. 8:37
Novemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. Októberhez viszonyítva átlagosan 0,1 százalékkal voltak magasabbak az árak – írta gyorstájékoztatójában a Központi Statisztikai Hivatal. Ezzel hosszú idő óta először csökkent négy százalék alá az árindex, vagyis a kívánt irányba fordult a drágulás.

Az élelmiszerek ára 3,2 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,6 százalékkal), ezen belül az édesipari lisztesárué 15,9, a kávéé 14,9, a büféáruké 11,3, a tojásé 11,2, a csokoládé, kakaóé 10,7, az étolajé 10,1, az iskolai étkezésé 7,5, a péksüteményeké 6,7, az alkoholmentes üdítőitaloké 4,9 százalékkal.

A szeszes italok, dohányáruk ára 7,5 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 9 százalékkal. A szolgáltatások 6,5 százalékkal drágultak, ezen belül az üdülési szolgáltatások 12,2, a járműjavítás és -karbantartás 10, a testápolási szolgáltatások 9,3, a lakásjavítás és -karbantartás 9,2, az egészségügyi szolgáltatások 8,6, a lakbér 8, a sport-, múzeumi belépők 7,9 százalékkal. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,9 százalékkal emelkedett.

