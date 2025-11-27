Nagy Márton: Az élelmiszerárak jelentősen csökkenni fognak, jövőre a beruházások adhatnak új lendületet a gazdaságnak

Nagy Márton elmondta, hogy a negyedik negyedévben már 1,5-2 százalékos éves GDP-növekedés várható, majd jövőre végig 2-3 százalék között futhat végig. Hangsúlyozta, hogy a gazdasági növekedés fő hajtóereje jelenleg a fogyasztás, ami 5 százalék körül növekszik. Ez önmagában a GDP-hez 1,8 százalékkal járul hozzá.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter (k) éves meghallgatásán az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén az Országház Apponyi Albert gróf termében 2025. november 27-én. Mellette jobbról Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára, balról Kisgergely Kornél államháztartásért felelős államtitkár Fotó: MTI/Kovács Attila

A fogyasztás 70 százaléka a GDP-nek, így most azt lehet látni, ha nem esnének vissza a beruházások, akkor 2 százalék körül lenne a GDP-bővülés. Szerinte hogy esnek vissza a beruházások, az arra vezethető vissza nincs kereslet a magyar vállalatok termékeire. Úgy látja, ha nem lenne fogyasztás, akkor a GDP-nk csökkenne, azonban jelezte, hogy hosszú távon nem lehet fenntartani azt az állapotot, hogy a belső fogyasztás pörgeti a növekedést. Mindenesetre szerinte jövőre fordulhat a kocka, több beruházás is termőre fordulhat, kiemelte a CATL és a BYD beruházásait – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

Nagy Márton beszélt a költségvetés állapotáról is. A költségvetési hiány 5 százalék lesz idén és jövőre, elismerte, hogy engedni kellett. De ez nem azt jelenti, hogy feladták volna a céljaikat, hogy a hiány és az államadósság nem emelkedhet.

Látva, hogy a jegybank szigorúan tartja a kamatokat, ilyen helyzetben nem tehet mást a gazdaságpolitika, mint a költségvetésből enged ki

- mondta Nagy Márton, hozzátette, hogy 73,5 százalék alatt marad a GDP-arányos államadósság, amiben idén az árfolyam játssza a legnagyobb szerepet, miután a devizaadósság szintje a 30 százalékon. Jövő évben viszont a növekedés fog segíteni a miniszter szerint az adósság tartásában.

Rámutatott, hogy az elemzők is 2-2,5 százalékos gazdasági növekedést várnak 2026-ban.

Úgy véli, hogy a piacnak lehet hinni, így a nevezőhatás miatt 73,5 százalék alatt maradhat az adósságráta.

Az inflációra rátérve Nagy Márton elmondta, hogy az év végén akár 4 százalék alá eshet. Ebben javarészt a kormány árrésstopja játszik szerepet, ami önmagában másfél százalékponttal csökkenti az inflációt. A kormányzati intézkedésnek is köszönhető, hogy jövőre egyes elemzők szerint 2 százalékkal kezdődő infláció is lehet.

Az élelmiszerárak csökkenni fognak, nagy mértékben

– mondta Nagy, hozzátéve, hogy jövőre éves átlagban 3,6 százalékos infláció várható. Ezzel a jegybank toleranciasávjában leszünk, és ez már szerinte segíteni fog a jegybank kamatpolitikáját.

A 3,6 százalékos infláció azt is jelenti, hogy ennyivel emelkednek jövőre a nyugdíjak, erről a szerdai ülésén döntött a kormány.

Turisztikai bankot hozna létre Nagy Márton

Nagy Márton szerint a turizmus erősen húzza fel a GDP-t, októberben is több mint 10 százalékkal nőtt. Szerinte év végéig akár a 20 milliós vendégszámot is elérhetjük. Jelezte, hogy rengeteg ember megélhetését adja a szektor, ezért fontos, hogy egy külön turisztikai bankot hozzanak létre, amire van nemzetközi példa, Ausztria.

A nyugdíjak vásárlóereje 25 százalékkal nőtt 2010 óta. Előtte, 2005 és 2010 között a nyugdíjak vásárlóereje 10 százalékkal csökkent.

Az ülést követően Nagy Márton egy Facebook-bejegyzésben foglalta össze az elhangzottakat. A posztban kiemelte, hogy a kormány a háború közepette is segíti a magyar családokat és vállalkozásokat, 3 százalékos kamattal, folyamatos adócsökkentéssel és 14. havi nyugdíjjal.