Nincs megállás az új autók piacán, jelentős a növekedés a tavalyi évhez képest

A Carinfo augusztusi összesítése szerint mintegy húsz százalékkal kevesebb új személygépjármű állt forgalomba, mint júliusban. A tavalyi számokat így is sikerült meghaladni: az elmúlt hónapban 8649 új autó került az utakra, 6,6 százalékkal több, mint egy éve. Ha az év első nyolc hónapját hasonlítjuk 2024 azonos időszakához, láthatjuk, hogy ugyancsak növekedés történt az autópiacon: 85 562 új személyautót vettek át, hét százalékkal többet mint tavaly nyár végéig. 2023-hoz képest még nagyobb, csaknem 16 százalékos az ugrás.

A tavalyi évhez képest jelentős növekedés történt az autópiacon (Fotó: Vémi Zoltán)

A kishaszongépjárművek esetében minimális növekedés volt látható júliushoz képest: 56-tal több, 1767 darab került forgalomba, viszont 2024 augusztusához mérten itt is látványos, 10,1 százalékos ugrás figyelhető meg. Buszból 24-et, míg nagyhaszongépjárműből 380-at engedtek az utakra – előbbieknél ez havi és éves összehasonlításban is visszaesést jelent (rendre 17,2 és 50 százalékosat), és motorokból is 25 százalékkal kevesebbet, 655 darabot engedélyeztek.

„Az újautó-piacon továbbra is látványos növekedés figyelhető meg tavalyhoz képest, amelyet több tényező is támogat. Az importőrök által kínált kedvező lízingkonstrukciók továbbra is népszerűek, miközben számos modellfrissítés érkezett a gyártóktól. Ezek kiváló lehetőséget teremtettek a vállalatok számára flottáik megújítására. Emellett a magánvásárlók is jelentős árelőnyökkel élhettek, hiszen az importőrök THM-akciói továbbra is erősen vonzzák a vevőket” – tette hozzá Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.