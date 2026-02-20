Ötvös Bence mindenkit megnyugtatott a Ludogorec ellen elszenvedett sérülése után + videó

Rengeteg helyzetet kihagyott a Ferencváros a Ludogorec otthonában, a bolgár bajnok pedig megbosszulta ezt az Európa-liga rájátszásának első meccsén. A hazaiak úgy nyertek 2-1-re, hogy a hosszabbításban a harmadik gólt is meglőtték Caio Vidal révén, azt azonban les miatt érvénytelenítették. Ötvös Bencét, a Ferencváros magyar középpályását térdsérülés miatt a 61. percben le kellett cserélni, majd az orvosok az öltözőben további vizsgálatokat végeztek el rajta.

Az FTC játékosai a Ludogorec elleni vesztes Európa-liga-meccs után kimentek a szurkolókhoz Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Ludogorec–FTC: Ötvös Bence sérülése nem tűnik súlyosnak

A középpályás a vegyes zónában nyilatkozott a magyar újságíróknak, és egyből pozitív hírről számolt be a sérülése kapcsán.

Ott a pályán erős fájdalmat éreztem, most már egy kicsit jobb. Megcsináltuk a szokásos teszteket, úgy néz ki, nincs nagyobb gond

– kezdte Ötvös, akinek még nyáron volt egy kisebb sérülése, akkor a Qarabag elleni BL-párharc első mérkőzésén fordult ki a bokája. Úgy nézi ki, a kettő abban hasonlít, hogy a magyar középpályás akkor is pár nap alatt felépült, és erre úgy tűnik, most is minden esélye megvan.

Ahogy Robbie Keane a médiának nyilatkozva, úgy Ötvös is kihangsúlyozta a kihagyott helyzeteket. – Az első félidőben több lehetőségünk volt, amiket gólra válthattunk volna, elkapkodtuk a befejezéseket. Én is úgy láttam, hogy elkerülhető gólokat kaptunk. A másodiknál a Ludogorec-játékos szépen megcsinálta a lövőcselt, aztán jött a tekerés, de akkor is... Egymást jobban kisegíthettük volna, illetve közelebb is állhattunk volna egymáshoz – folytatta a magyar, aki zárásnak elmondta, ez a párharc messze nincs még lefutva, a telt házas Groupama Arénában győzelemmel készülnek.

Gróf Dávid: Jogosan bosszankodtam a második gólnál

– Elég bosszantó volt, ahogy az első gólt kaptuk. Mi ajándékoztuk nekik a labdát előtte, majd többször is tisztázhattunk volna. De ami talán ennél is frusztrálóbb, hogy nekünk voltak a komolyabb helyzeteink minőségben és mennyiségben is. Ha rúgunk a szünet előtt három-négy gólt, akkor sem lehet egy rossz szavuk – kezdte Gróf Dávid, az FTC kapusa, majd kitért a második kapott gólra lapunknak, ahol a társakat le is hordta egy kicsit Son lövése miatt. Érdekesség, hogy a 31 éves spanyol ősszel a két csapat egymás elleni meccsén az alapszakaszban is hasonlóan nagy gólt lőtt tekerésből.

Én általában azt vallom, mindegy milyen lábas, próbáljuk meg kifele szorítani, úgy nekem is több esélyem van. Ez pont nem történt meg, persze benne vannak a hibák, de ilyenkor jogosan bosszankodik az ember

– mondta Gróf, majd a 36 éves kapus szintén kiemelte, amit Ötvös is. A jobb helyzetkihasználás lesz a kulcs a budapesti visszavágón, Gróf bízik abban, hogy már pontosabbak lesznek, a hosszabbításban elvett gól is jól jöhet méga Fradinak szerinte. – Ma megmutattuk, bőven partiban vagyunk a párharcban, főleg ha a helyzeteinket belőjük. Biztos vagyok benne, hogy otthon a saját szurkolóink előtt meglesznek a sanszaink, de ott már tényleg könyörtelennek kell lennünk. A végén az elvett gólnak örülhetünk, így teljesen nyílt maradt a párharc. A szünet után egyébként már nem volt annyi helyzetünk, már inkább az ellenfél volt veszélyesebb néhány kavarodás után.