Ferencváros FTCGruber ZsomborUEFA Európa-LigaLudogorec Razgrad

A Fradi támadója örülhet a bíróküldésnek, a Ludogorec balhézott a visszavágó előtt

A Ferencváros 2-1-es hátrányból igyekszik megfordítani csütörtök este a Ludogorec elleni Európa-liga-párharcot. Eldőlt, hogy az FTC visszavágóját az angol Chris Kavanagh vezeti, aki kellemes emléket idézhet fel Gruber Zsomborban. Az FTC támadója eddigi egyetlen gólját Örményország ellen szerezte a magyar válogatott mezében, akkor is Kavanagh fújta a sípot. A Fradi győzelemmel, a Ludogorec viszont vereséggel és balhéval hangolt hazája bajnokságában a visszavágóra.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 12:06
Gruber Zsombor, az FTC támadója eddigi egyetlen gólját az örmények ellen lőtte a magyar válogatott mezében, akkor is Chris Kavanagh fújta a sípot Fotó: Csudai Sándor
Az FTC-nek először fúj Chris Kavanagh, aki a Ludogorec elleni Európa-liga-nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharc csütörtöki visszavágójának játékvezetője lesz, a bolgár csapat viszont ebben az idényben már elveszített a vezetésével egy meccset. Kavanagh fújta a sípot, amikor a Ludogorec 2-1-re kikapott az északmacedón Skendija otthonában az El-selejtezőben, a visszavágót akkor hosszabbítás után 4-1-re nyerték meg a bolgárok. Az FTC fiatal támadója, Gruber Zsombor sokkal szebb emlékeket őriz az angol játékvezetőről.

A Ludogorec nyerte az Európa-liga-párharc első meccsét, az FTC 2-1-es hátrányból fordítana a hazai visszavágón az angol Chris Kavanagh játékvezetése mellett
A Ludogorec nyerte az Európa-liga-párharc első meccsét, az FTC 2-1-es hátrányból fordítana a hazai visszavágón (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Kavanagh vezette ugyanis tavaly ősszel a magyar–örmény vb-selejtezőt, amelyen Gruber első – és eddig egyetlen – gólját szerezte a nemzeti csapat mezében.

El-visszavágó: az FTC jól, a Ludogorec rosszul hangolt

A Ferencváros nem csak ennek az apróságnak örülhet: két vereség után Robbie Keane csapata hétfő este magabiztosan, 3-1-re nyert az MTK ellen, így győzelemmel hangolt a csütörtökön 18.45-kor kezdődő El-meccsre.

Mindeközben a Ludogorec szintén hétfő este 2-1-re kikapott a bolgár bajnokságban a Botev Plovdiv ellen, annak ellenére kapott gólt a ráadásban, hogy az utolsó percekben már emberelőnyben játszott.

Az FTC sem vezet hazája bajnokságában, de az ETO FC mögött csak három pont a hátránya, a Ludogorec lemaradása viszont már tíz pont a Levszki mögött, azaz tizennégy zsinórban megnyert bajnoki cím után nagyon közel a Fradi El-ellenfele hazai trónja elveszítéséhez.

Talán ez is közrejátszott abban, hogy a Ludogorec játékosai közül néhányan rosszul viselték a hétfői vereséget, kisebb balhé alakult ki a lefújás után, azaz a Fradinál bízhatnak abban, hogy az ellenfél nem a legjobb lelkiállapotban érkezik Budapestre.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

