A Fradi támadója örülhet a bíróküldésnek, a Ludogorec balhézott a visszavágó előtt

Az FTC-nek először fúj Chris Kavanagh, aki a Ludogorec elleni Európa-liga-nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharc csütörtöki visszavágójának játékvezetője lesz, a bolgár csapat viszont ebben az idényben már elveszített a vezetésével egy meccset. Kavanagh fújta a sípot, amikor a Ludogorec 2-1-re kikapott az északmacedón Skendija otthonában az El-selejtezőben, a visszavágót akkor hosszabbítás után 4-1-re nyerték meg a bolgárok. Az FTC fiatal támadója, Gruber Zsombor sokkal szebb emlékeket őriz az angol játékvezetőről.

A Ludogorec nyerte az Európa-liga-párharc első meccsét, az FTC 2-1-es hátrányból fordítana a hazai visszavágón (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Kavanagh vezette ugyanis tavaly ősszel a magyar–örmény vb-selejtezőt, amelyen Gruber első – és eddig egyetlen – gólját szerezte a nemzeti csapat mezében.

El-visszavágó: az FTC jól, a Ludogorec rosszul hangolt

A Ferencváros nem csak ennek az apróságnak örülhet: két vereség után Robbie Keane csapata hétfő este magabiztosan, 3-1-re nyert az MTK ellen, így győzelemmel hangolt a csütörtökön 18.45-kor kezdődő El-meccsre.